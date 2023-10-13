一些需要给医生打电话的原因*
问题
打电话的原因
呕吐或液体摄入困难
吞咽疼痛
咳嗽持续超过 2 周或 3 周或咯血
耳痛
呼吸困难
症状持续超过7天
黑便或血便
儿童每天出现水样便超过 6-8 次
症状持续超过7天
脱水症状(如口唇和腋窝发干、意识模糊和尿量减少)，尤其发生在儿童和老人
腹痛或发热 > 100.4° (38° C)
感觉食物堵塞在喉部
出现烧心或烧心有所改变，尤其发生在运动中
频繁烧心、反酸或反胃
持续性恶心或呕吐
持续或严重腹痛
排便习惯变化
便血或黑色便
全身症状
日常活动受限的症状，特别是新起或加重的活动时气短
不明原因的体重下降
头晕或近似晕倒的感觉
持续疲劳，尤其这是新出现的症状
与运动无关的出汗，尤其是大量出汗或出冷汗
严重头痛，数秒钟内疼痛程度达到顶峰
记忆丧失或意识模糊
视物模糊或双影
吐字不清
失衡或头晕
癫痫发作
手臂、腿部或面部麻木或无力
恶心或呕吐伴新发头痛
心脏问题
心跳快速或不规则（心悸）
下肢问题
小腿疼痛，走路时明显
脚踝或腿部肿胀，尤其是一只脚或一条腿出现新发肿胀
16岁时仍无月经
突然停经
月经出血时间较既往延长或月经量明显增多
使用卫生棉条时突然出现的不适感
严重腹痛
皮疹
100.4°F (38°C) 或以上的发热
皮疹出现疼痛、肿胀或变软
眼睛或周围肿胀或发红
视力异常
中重度腹痛
脱水症状，尤其发生在儿童或老人
绿色、黑色或血性呕吐物
* 表中所列只是一小部分需要给医生打电话的原因。