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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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某些立克次体及其相关感染

感染

感染性微生物

宿主

感染发现的地区

描述

斑疹伤寒

流行性斑疹伤寒（虱传斑疹伤寒）

复发性斑疹伤寒（流行性斑疹伤寒复发，有时在首次感染后数年）

普氏立克次体由虱传播

在世界各地（在美国不常见，但偶尔也会发生在与飞鼠有接触的人身上）

在细菌进入人体后大约7至14天，突然出现症状，伴有发热、头痛和极度疲劳（虚脱）。皮疹在第 4-6 天出现。特别是 50 岁以上的患者

鼠型斑疹伤寒

地方性斑疹伤寒立克次体猫立克次体，由跳蚤传播

猫，啮齿动物，负鼠

全世界

在细菌进入人体后大约8到16天，开始出现与流行性斑疹伤寒相似的症状，但不那么严重。

丛林斑疹伤寒

丛林斑疹伤寒

恙虫病立克次体由螨传播宿主

螨虫（螨虫既是传播者也是宿主）

亚太地区，以日本、韩国、中国、印度和澳大利亚北部为界

潜伏期6～21天后，突然发病，有发热、畏寒和头痛，皮疹出现在第5～8天 恙螨叮咬部位可出现黑色痂皮。皮疹在第 5-8 天出现。

斑疹热

洛基山斑疹热

立氏立克次体，经蜱传播

啮齿动物

西半球，包括美国大部分地区（缅因州、夏威夷州和阿拉斯加州除外）以及中美洲和南美洲

在细菌进入人体后约3～12天，开始出现症状。

非洲蜱咬热

非洲立克次体，由蜱传播

奶牛

撒哈拉以南非洲和西印度群岛

在细菌进入人体后约4～10天，开始出现症状。通常在蜱叮咬的部位出现黑色结痂。

地中海斑疹热（南欧斑疹热）

康氏立克次体，由犬蜱传播

非洲、印度、南欧，以及地中海、黑海和里海周围的中东地区

在细菌进入人体后约5～7天，开始出现症状。蜱咬部位可能会形成黑色结痂。

北亚蜱传立克次体病

西伯利亚立克次体，由蜱传播

啮齿动物

亚美尼亚、中亚、西伯利亚、蒙古和中国

蜱咬部位可能会形成黑色结痂。

昆士兰斑疹伤寒

澳洲立克次体，由蜱传播

啮齿动物

澳大利亚

蜱咬部位可能会形成黑色结痂。

帕克立克次体病

帕克立克次体，由蜱传播

啮齿动物

美国南部和南美洲

在细菌进入人体后约2～10天，开始出现症状。通常在蜱叮咬的部位出现黑色结痂。

立克次体痘

小蛛立克次体由螨传播

家鼠

首先在纽约市发现

美国其它地区、俄罗斯、韩国和非洲

螨叮咬部位出现小黑色结痂。它发展成一个小的溃疡，在愈合时留下疤痕。大约1周后，发热、头痛、肌肉疼痛和广泛的皮疹出现。

太平洋海岸蜱热

R. philipii (364D)

太平洋海岸蜱（西方革蜱

加利福尼亚州

在蜱叮咬部位通常出现黑痂，随后出现发热、淋巴结肿大、头痛、肌肉疼痛和疲劳。皮疹比其它斑疹热少见。

埃里希体病和无形体病

单核细胞埃里希体病

查菲埃立克体，通过蜱传播，主要是孤星蜱

白尾鹿和其它哺乳动物

美国东南部和中南部

症状通常在蜱叮咬后约12天开始。包括发烧、寒战、肌肉酸痛、虚弱、恶心和／或呕吐、咳嗽、头痛和全身不适感。躯干、手臂和腿部可能会出现皮疹。

粒细胞无形体病

嗜吞噬细胞无形体，通过蜱传播

主要是老鼠和其它小型啮齿类动物

在美国、东北部、大西洋中部、中西部上游和西海岸

欧洲

症状通常在蜱叮咬后约12天开始。包括发烧、寒战、肌肉酸痛、虚弱、恶心和／或呕吐、咳嗽、头痛和全身不适感（不舒服）。

Q热

Q热

贝纳特氏立克次体，通过吸入被感染的含有细菌的空气飞沫或食用受污染的生牛奶传播

绵羊、牛、山羊

全世界

在细菌进入身体后大约 9-28 天，会突然出现症状。有发热，剧烈头痛，畏寒，极度衰弱，肌肉痛，胸痛和肺炎，但无皮疹

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