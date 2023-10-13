某些立克次体及其相关感染
感染
感染性微生物
宿主
感染发现的地区
描述
斑疹伤寒
流行性斑疹伤寒（虱传斑疹伤寒）
复发性斑疹伤寒（流行性斑疹伤寒复发，有时在首次感染后数年）
普氏立克次体由虱传播
人
在世界各地（在美国不常见，但偶尔也会发生在与飞鼠有接触的人身上）
在细菌进入人体后大约7至14天，突然出现症状，伴有发热、头痛和极度疲劳（虚脱）。皮疹在第 4-6 天出现。特别是 50 岁以上的患者
地方性斑疹伤寒立克次体或猫立克次体，由跳蚤传播
猫，啮齿动物，负鼠
全世界
在细菌进入人体后大约8到16天，开始出现与流行性斑疹伤寒相似的症状，但不那么严重。
丛林斑疹伤寒
恙虫病立克次体由螨传播宿主
螨虫（螨虫既是传播者也是宿主）
亚太地区，以日本、韩国、中国、印度和澳大利亚北部为界
潜伏期6～21天后，突然发病，有发热、畏寒和头痛，皮疹出现在第5～8天 恙螨叮咬部位可出现黑色痂皮。皮疹在第 5-8 天出现。
斑疹热
立氏立克次体，经蜱传播
啮齿动物
西半球，包括美国大部分地区（缅因州、夏威夷州和阿拉斯加州除外）以及中美洲和南美洲
在细菌进入人体后约3～12天，开始出现症状。
非洲立克次体，由蜱传播
奶牛
撒哈拉以南非洲和西印度群岛
在细菌进入人体后约4～10天，开始出现症状。通常在蜱叮咬的部位出现黑色结痂。
地中海斑疹热（南欧斑疹热）
康氏立克次体，由犬蜱传播
犬
非洲、印度、南欧，以及地中海、黑海和里海周围的中东地区
在细菌进入人体后约5～7天，开始出现症状。蜱咬部位可能会形成黑色结痂。
西伯利亚立克次体，由蜱传播
啮齿动物
亚美尼亚、中亚、西伯利亚、蒙古和中国
蜱咬部位可能会形成黑色结痂。
澳洲立克次体，由蜱传播
啮齿动物
澳大利亚
蜱咬部位可能会形成黑色结痂。
帕克立克次体，由蜱传播
啮齿动物
美国南部和南美洲
在细菌进入人体后约2～10天，开始出现症状。通常在蜱叮咬的部位出现黑色结痂。
小蛛立克次体由螨传播
家鼠
首先在纽约市发现
美国其它地区、俄罗斯、韩国和非洲
螨叮咬部位出现小黑色结痂。它发展成一个小的溃疡，在愈合时留下疤痕。大约1周后，发热、头痛、肌肉疼痛和广泛的皮疹出现。
太平洋海岸蜱热
R. philipii (364D)
太平洋海岸蜱（西方革蜱）
加利福尼亚州
在蜱叮咬部位通常出现黑痂，随后出现发热、淋巴结肿大、头痛、肌肉疼痛和疲劳。皮疹比其它斑疹热少见。
单核细胞埃里希体病
查菲埃立克体，通过蜱传播，主要是孤星蜱
白尾鹿和其它哺乳动物
美国东南部和中南部
症状通常在蜱叮咬后约12天开始。包括发烧、寒战、肌肉酸痛、虚弱、恶心和／或呕吐、咳嗽、头痛和全身不适感。躯干、手臂和腿部可能会出现皮疹。
粒细胞无形体病
嗜吞噬细胞无形体，通过蜱传播
主要是老鼠和其它小型啮齿类动物
在美国、东北部、大西洋中部、中西部上游和西海岸
欧洲
症状通常在蜱叮咬后约12天开始。包括发烧、寒战、肌肉酸痛、虚弱、恶心和／或呕吐、咳嗽、头痛和全身不适感（不舒服）。
Q热
贝纳特氏立克次体，通过吸入被感染的含有细菌的空气飞沫或食用受污染的生牛奶传播
绵羊、牛、山羊
全世界
在细菌进入身体后大约 9-28 天，会突然出现症状。有发热，剧烈头痛，畏寒，极度衰弱，肌肉痛，胸痛和肺炎，但无皮疹