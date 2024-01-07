埃里希体病和无形体病

埃里希体病和无形体病是蜱传性细菌感染，可导致发烧、寒战、肌肉疼痛、头痛、全身不适（不舒服）感以及有时出现皮疹。

埃里希体病和无形体病的症状相似，但无形体病不太可能引起皮疹。

采用聚合酶链反应(PCR)技术对血液样本进行检测，使医生能够迅速检测细菌。

埃里希体病和无形体病使用抗生素治疗。

避免蜱叮咬是预防感染的最佳方法。

埃利希氏体属和无形体细菌与立克次体相似，仅能在动物或人的细胞内生存。不过，与立克次体不同的是，这些细菌寄居在白细胞内（埃利希氏体属寄居在单核细胞内，无形体寄居在粒细胞内）。

埃里希体病最常见于美国的东南部和中南部。无形体病见于美国的东北部、大西洋中部各州、上中西部地区以及西海岸。无形体病也发生在欧洲。感染通过蜱叮咬传播给人。因此，这些感染最易于发生在春天和秋末蜱最活跃的时候。

这些感染通过不同的蜱传播：

埃里希体病：孤星蜱（ 美洲钝眼蜱 ）

无形体病：鹿蜱（硬蜱种属）

肩突硬蜱 图片 James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。

莱姆病和巴贝虫病还可以由硬蜱（硬体蜱）携带，这两种疾病在同一区域常见。因此，如果被感染了多个生物体的蜱叮咬，可能会导致不止一种感染。

因为埃利希氏体属和无形体细菌感染在血液中循环的白细胞，这些细菌可能通过输血或器官移植传播。有少数人通过输血传染无形体病，他们所输的血来自近期感染过无形体或感染过但无症状的人。

埃里希体病和无形体病的症状 埃里希体病和无形体病的症状相似。症状通常在蜱虫叮咬后大约12天出现，并且是突然出现。它们包括发烧、寒战、肌肉疼痛、无力、恶心和/或呕吐、咳嗽、头痛以及全身不适。 有些埃里希体病患者出现躯干、手臂和双腿的皮疹，但这在无形体病患者中不常见。有些感染者没有任何症状。 埃里希体病和无形体病可导致广泛的凝血（弥散性血管内凝血）、数个器官的重度功能障碍（衰竭）、癫痫发作和昏迷。 在免疫功能低下（由于 HIV 感染等疾病或皮质类固醇等药物）的患者中，两种感染的症状更为严重。死亡是很少见的，但更常见于免疫系统功能低下或治疗不够及时的病人。

埃里希体病和无形体病的诊断 血液化验 医生会做血液学检查，可能会检测出白细胞计数低、血小板计数低（血小板减少症）、肝酶水平高以及凝血异常。但这些表现亦可发生在很多其它疾病。 可采用聚合酶链反应 (PCR) 技术。采用血液样本。PCR 技术可增加细菌 DNA 的含量，从而使医生能够更快地识别细菌。 通过血液检测检查这些细菌的抗体可能有帮助，但这些检测通常在疾病开始几周后才能检测到抗体。

埃里希体病和无形体病的治疗 抗生素 如果曾被带菌的蜱虫叮咬且出现典型症状，通常要在化验结果出来之前就对埃里希体病和无形体病开始治疗。及早治疗的话，大多数患者会快速见效。及早治疗病人一般都反应良好，延迟治疗可致严重并发症，甚至2%～5%患者会出现死亡。 通常使用多西环素，一种四环素类抗生素。患者可一直使用这种抗生素直到症状好转且退烧24～48小时为止，但必须用药至少7天。 虽然某些四环素类药物服用超过 10 天会导致 8 岁以下儿童出现牙齿染色，但建议在所有年龄的儿童中短期使用（5 至 10 天）多西环素，不会引起牙齿染色或牙釉质受损（另请参见美国疾病控制和预防中心 (CDC)：多西环素和牙齿染色研究）。 有些患者在停药后继续有头痛、乏力和全身不适症状，可持续数周。