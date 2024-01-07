埃里希体病和无形体病

埃里希体病和无形体病是蜱传性细菌感染，可导致发烧、寒战、肌肉疼痛、头痛、全身不适（不舒服）感以及有时出现皮疹。
埃里希体病和无形体病的症状相似，但无形体病不太可能引起皮疹。
采用聚合酶链反应(PCR)技术对血液样本进行检测，使医生能够迅速检测细菌。
埃里希体病和无形体病使用抗生素治疗。
避免蜱叮咬是预防感染的最佳方法。
埃利希氏体属和无形体细菌与立克次体相似，仅能在动物或人的细胞内生存。不过，与立克次体不同的是，这些细菌寄居在白细胞内（埃利希氏体属寄居在单核细胞内，无形体寄居在粒细胞内）。
埃里希体病最常见于美国的东南部和中南部。无形体病见于美国的东北部、大西洋中部各州、上中西部地区以及西海岸。无形体病也发生在欧洲。感染通过蜱叮咬传播给人。因此，这些感染最易于发生在春天和秋末蜱最活跃的时候。
这些感染通过不同的蜱传播：
埃里希体病：孤星蜱（美洲钝眼蜱）
无形体病：鹿蜱（硬蜱种属）
James Gathany通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库供图。
莱姆病和巴贝虫病还可以由硬蜱（硬体蜱）携带，这两种疾病在同一区域常见。因此，如果被感染了多个生物体的蜱叮咬，可能会导致不止一种感染。
因为埃利希氏体属和无形体细菌感染在血液中循环的白细胞，这些细菌可能通过输血或器官移植传播。有少数人通过输血传染无形体病，他们所输的血来自近期感染过无形体或感染过但无症状的人。
埃里希体病和无形体病的症状
埃里希体病和无形体病的诊断
血液化验
医生会做血液学检查，可能会检测出白细胞计数低、血小板计数低（血小板减少症）、肝酶水平高以及凝血异常。但这些表现亦可发生在很多其它疾病。
可采用聚合酶链反应 (PCR) 技术。采用血液样本。PCR 技术可增加细菌 DNA 的含量，从而使医生能够更快地识别细菌。
通过血液检测检查这些细菌的抗体可能有帮助，但这些检测通常在疾病开始几周后才能检测到抗体。
埃里希体病和无形体病的治疗
抗生素
如果曾被带菌的蜱虫叮咬且出现典型症状，通常要在化验结果出来之前就对埃里希体病和无形体病开始治疗。及早治疗的话，大多数患者会快速见效。及早治疗病人一般都反应良好，延迟治疗可致严重并发症，甚至2%～5%患者会出现死亡。
通常使用多西环素，一种四环素类抗生素。患者可一直使用这种抗生素直到症状好转且退烧24～48小时为止，但必须用药至少7天。
虽然某些四环素类药物服用超过 10 天会导致 8 岁以下儿童出现牙齿染色，但建议在所有年龄的儿童中短期使用（5 至 10 天）多西环素，不会引起牙齿染色或牙釉质受损（另请参见美国疾病控制和预防中心 (CDC)：多西环素和牙齿染色研究）。
有些患者在停药后继续有头痛、乏力和全身不适症状，可持续数周。
埃里希体病和无形体病的预防
为预防这些疾病，患者应采取措施预防蜱叮咬。（也请参见美国疾病控制与预防中心：预防蜱叮咬。）
防止蜱虫进入皮肤的措施包括
留在小路和山路上
把裤子塞进靴子或袜子里
穿长袖衬衫
在皮肤表面使用含有避蚊胺 (DEET) 的驱虫剂
在非常年幼的儿童中应谨慎使用 DEET，因为已有毒性反应报道。衣服上的合成除虫菊脂能有效杀死蜱虫。频繁搜寻蜱，尤其是在毛发多的部位和儿童身上，在蜱传播感染常见的地区至关重要。
吸满血的蜱应小心祛除，不要在手指之间压碎，因为粉碎蜱可能导致疾病传播。不能抓住或挤压蜱的躯体。用小镊子逐渐牵引头部以剔除蜱。附着点应用酒精擦拭。凡士林油、点燃的火柴和其它刺激物不是去除蜱的有效方法，因此不应使用。
没有可用的实用方法来去除整个蜱虫。然而，通过降低环境对携带蜱的动物的吸引力，可以减少蜱常见区域的蜱数量。例如，人们可以通过移开木桩和落叶、清理房屋周围的高草和灌木（尤其是游戏区域）来降低环境对老鼠的吸引力。老鼠可以在这些地方隐藏并筑巢。