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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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老年化专题：抑郁症

每 6 个老年人中可能就有 1 个患有抑郁症。有些老年人曾在早年患过抑郁。其他则在老年时首次出现抑郁。

老年人抑郁症的成因

抑郁的某些原因在老年人中更为多见。例如，老年人经历令人情绪痛苦的事件的可能性更高，比如失去亲爱的人或失去熟悉的家庭环境（如搬离熟悉的周围环境时）。其他可诱发抑郁的应激因素也增加，如收入减少、慢性疾病加重、因逐渐脱离原有的亲友或生活圈而变的性格孤僻。

能够诱发抑郁的疾病在老年人中很常见。此类疾病包括癌症心肌梗死心力衰竭甲状腺疾病卒中痴呆帕金森病

抑郁症与痴呆症

对于老年人，抑郁症可导致类似于痴呆的症状：思考减缓、注意力降低、思维混乱及记忆困难，而非人们通常认为的与抑郁症相关联的悲伤。但医生可区分抑郁症和痴呆，这是因为当治疗抑郁症时，患者精神状态正常。痴呆患者不这样。另外，抑郁患者可能会痛诉记忆力下降，但极少忘记重要的当前事件或私人事件。相反，痴呆患者常否认有记忆力下降。

老年人抑郁症的诊断

老年抑郁的确诊较难，可能的原因如下：

  • 由于老年人可能不再工作或社会活动减少，抑郁症状较难被及时发现。

  • 有些老年患者认为抑郁症是个弱点而羞于告诉周围的人他们所经历的悲伤或其他症状。

  • 老年人的情感缺失常被误认为冷漠。

  • 抑郁症患者的家人和朋友可能将抑郁症状误认为是衰老的正常表现。

  • 这些症状可能被归因于其他疾病，例如痴呆。

由于以上各种原因导致老年抑郁症难以被及时发现，因此医生在诊断该病时需要向老年患者询问许多与情绪相关的问题。家人应警惕患者的性格改变，尤其是变得冷漠、缺乏自发性、幽默感丧失和新发的健忘症状。

老年人抑郁症的治疗

选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 是最常用于老年抑郁患者的抗抑郁药物，因为它较少导致副作用。西酞普兰和依他普仑尤其有效。

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