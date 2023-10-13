老年化专题：抑郁症
每 6 个老年人中可能就有 1 个患有抑郁症。有些老年人曾在早年患过抑郁。其他则在老年时首次出现抑郁。
老年人抑郁症的成因
抑郁的某些原因在老年人中更为多见。例如，老年人经历令人情绪痛苦的事件的可能性更高，比如失去亲爱的人或失去熟悉的家庭环境（如搬离熟悉的周围环境时）。其他可诱发抑郁的应激因素也增加，如收入减少、慢性疾病加重、因逐渐脱离原有的亲友或生活圈而变的性格孤僻。
能够诱发抑郁的疾病在老年人中很常见。此类疾病包括癌症、心肌梗死、心力衰竭、甲状腺疾病、卒中、痴呆和帕金森病。
抑郁症与痴呆症
对于老年人，抑郁症可导致类似于痴呆的症状：思考减缓、注意力降低、思维混乱及记忆困难，而非人们通常认为的与抑郁症相关联的悲伤。但医生可区分抑郁症和痴呆，这是因为当治疗抑郁症时，患者精神状态正常。痴呆患者不这样。另外，抑郁患者可能会痛诉记忆力下降，但极少忘记重要的当前事件或私人事件。相反，痴呆患者常否认有记忆力下降。
老年人抑郁症的诊断
老年抑郁的确诊较难，可能的原因如下：
由于以上各种原因导致老年抑郁症难以被及时发现，因此医生在诊断该病时需要向老年患者询问许多与情绪相关的问题。家人应警惕患者的性格改变，尤其是变得冷漠、缺乏自发性、幽默感丧失和新发的健忘症状。
老年人抑郁症的治疗
选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 是最常用于老年抑郁患者的抗抑郁药物，因为它较少导致副作用。西酞普兰和依他普仑尤其有效。