老龄化是一个持续、渐进的自然改变过程，从成年后不久即开始。从中年开始，许多身体功能开始下降。
人并不是在某个具体年龄突然“变老”。传统认为，从 65 岁开始，人们开始步入老年。这是有一定的历史原因，并非基于生物学。很多年前，65 岁被选为德国的退休年龄，德国是第一个建立退休计划的国家。1965 年，美国将 65 岁指定为享受医疗保险的合格年龄。在经济发达的社会中，这个年龄接近大多数人的实际退休年龄。
有几种方法可以判断开始变为老年人的时间：
时间年龄只根据时间的流逝来计算年龄。它是一个人的岁数。时间年龄对于评价健康意义有限。尽管如此，随着年龄的增长，发生健康问题的可能性也在增加；健康问题才是老年人各种功能丧失的主要原因，正常衰老并不是。由于时间年龄有助于预测许多健康问题，它多被用于法律和经济方面的某些界定。
生理年龄指随着人们年龄的增长身体所发生的变化。由于这些变化对一些人的影响比另一些人更快，有些人 65 岁时在生理上就衰老了，但另一些人则延迟十多年或更晚一些。但是，在相似时间年龄的人群中，大多数可观察到的年龄差异在更大程度上是由生活方式、习惯和疾病的微妙影响导致的，而不是实际年龄的差异。
心理年龄基于人们的行为和感受来评估。举例来说，如果一个 80 岁的人仍在工作，对未来充满预期并制定计划，同时积极参加许多活动，那我们可以说这个人的心理年龄非常年轻。
大多数健康和生活活跃的人直到 70、75 岁，甚至 80 岁才需要寻求老年病学专家（一种专门治疗老年人的医生）的专业服务。然而，有些人由于自身疾病，需要在较早的时间年龄去看老年病学专家。
正常衰老
人们经常疑惑，自己的衰老是正常还是不正常。有些变化来自内部过程，即衰老本身引起的。因此，这些变化虽然不受欢迎，但却视为正常，有时称“单纯衰老”。每个中老年人都会发生这些变化，因此单纯衰老的定义存在普遍性。这些变化是可以预见的，通常无法避免。例如，随着年龄增加，人眼中的晶状体会变厚、变硬，从而对近距离的物体（如阅读材料）失去对焦能力（一种称为老花眼的疾病）。这种变化几乎发生在每个老年人身上。因此，老花眼被认为是正常衰老现象。其他用来描述这些改变的术语是“寻常衰老”和“衰老”。
正常衰老的准确原因尚不清楚。伴随正常衰老发生的变化使人们患某些疾病的概率增加。但是，人们可以采取措施抵制这些变化。比如老年人常发生牙齿脱落。但是规律而科学的牙齿保健可以改善这一过程，如长期看牙医、少吃甜食、规律用牙线或牙刷清理口腔。所以，牙齿脱落虽然在衰老过程中很常见，但仍然是有可能避免的。
另外，衰老引发的功能衰退有时候和疾病引发的功能衰退很相似。比如，随着年龄的增长，脑功能的小衰退是人人都会发生的，通常被认为是正常衰老。这种衰退包括学习新事物（例如语言）的困难增加、注意力时间跨度缩短和加速遗忘。相比之下，痴呆所出现的衰退则严重的多。比如前者会忘了把东西放在哪，或想不起细节，而后者则可能将全部事件都遗忘了。痴呆症患者生活自理也有困难（例如驾驶、烹饪、算账），而且不能理解周围的环境，包括不知道日期和自己在哪。所以，痴呆症被认为是一种疾病，尽管在普通人的生命后期常常会出现。某种特殊类型的痴呆症，比如阿尔茨海默病和正常衰老在其他方面也有区别。例如，某些类型的痴呆症患者的脑组织（通过尸解获得）看上去和普通老年人是不同的。所以正常衰老和痴呆症的区别往往是显而易见的。
有时候衰老造成的功能衰退和疾病造成的功能衰退并不容易区别。比如，随着年龄增长，进食碳水化合物后血糖增长的幅度比年轻时大，这种变化被认为是衰老所致。这种增长被视为正常衰老。但是，如果升高超过一定范围就能诊断为糖尿病。这里，区别仅仅是程度上的。
你知道吗……
健康（成功）变老
健康变老指延缓或降低衰老过程中某些不良的影响。健康变老的目标是维持生理和心理的健康，避免疾病，保持积极和独立。对于大多数人来说，随着年龄的增长要保持健康是有难度的，需要作出很多努力。养成一定的健康习惯可以有所帮助，例如
遵循营养饮食
避免吸烟和过量饮酒
规律运动
保持头脑活跃
越快养成这些习惯越好。但是，只要开始就不会太晚。这样，人们就能在某种程度上控制衰老带来的变化。
有证据表明，在美国，健康衰老的比例正在增加：
75 到 84 岁之间报告损伤的老年人比例在减少
某些虚弱性疾病在 65 岁以上老年人中的比例在减少。
老年人的人数增加——年龄在 85 岁及以上的人，包括已经达到 100 的老年人（百岁老人）
预期寿命
美国人的平均预期寿命在过去的一个世纪里显著提高。一个 1900 年出生的男孩，预期存活46年，女孩48年。2021 年，美国总人口的平均预期寿命为 76 岁。虽然这种增长很大程度归功于儿童死亡率的下降，但事实上，超过40岁的每个年龄阶段其预期寿命都显著增加。例如，65 岁的男性有望活到 83 岁，而 65 岁的女性有望活到 86 岁。总之，女性的预期寿命比男性长 4 至 5 年。虽然在 20 世纪末和 21 世纪初之间，女性的生活方式发生了变化（包括抽烟更多和压力增加），但男女之间预期寿命的差异变化很小。
尽管人们的平均预期寿命增加了，但是寿命极值（人可以存活的最大年龄）自有记录以来变化却不大。即使拥有最好的基因组成和最健康的生活方式，活到 120 岁的人仍然非常少。Madame Jeanne Calment 是记录的最长寿者：122 岁（1875 年至 1997 年）。
某些因素会影响预期寿命：
遗传： 遗传因素会影响一个人是否会得某种疾病。比如，一个人携带某种基因致使出现高胆固醇水平的风险增加，他的寿命就有可能因此而缩短。反而，一个人携带了对抗心血管疾病和癌症的基因，就有可能获得较长的寿命。有很好的证据表明，非常长寿者（活到 100 岁或以上）存在家庭遗传。
生活方式： 不吸烟、避免非法药物滥用及酗酒、保持合理体重及饮食、锻炼以及接受推荐的疫苗接种和筛查检查，可以帮助人们维持良好身体功能并避免疾病。
环境毒素暴露： 即使对于基因组成最好的人而言，这种暴露也会缩短预期寿命。
医疗保健： 疾病预防以及患病后的积极治疗，尤其是当疾病可以被治愈时（比如感染性疾病和某些肿瘤），有助于提高预期寿命。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
AARP（美国退休人员协会）：该协会关注与 50 岁及以上人群相关的问题（例如，医疗保健、护理和获得负担得起的高质量长期护理）
美国衰老研究联合会 (AFAR)：该联合会提供致力于支持和推进健康衰老的持续生物医学研究信息
福利检查服务 (Benefits Check Up)：该服务帮助老年人找到他们可能有资格享受的地方福利。
老年人健康：该团队隶属美国疾病控制和预防中心，为 65 岁及以上的美国人提供健康统计数据。
美国国家老龄化理事会和美国国家老龄化研究所：这两个机构为老年人提供从医疗保健和营养到护理及研究等主题的相关信息。
社区生活管理局和美国老龄化地区机构协会：这两个机构提供老年人和所有年龄残疾人独立生活的信息。