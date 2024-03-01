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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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弥散性血管内凝血 (DIC)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2024
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受伤和出血时，血液会形成凝块以封闭损伤的血管并止血。为了实现凝血，血液内需要有特殊凝血物质血小板（非常小的血细胞碎片）。

有时血液会在不应凝固的时间形成血栓，从而阻塞血管。

什么是弥散性血管内凝血 (DIC)？

DIC 是指体内形成许多小血栓，遍布整个血流。

  • DIC 患者体内的血栓可阻塞许多小血管，从而切断通往器官的血流

  • 器官可能因此无法正常工作，甚至受到永久性损伤

  • DIC 引起的所有小血栓会使体内的凝血物质和血小板耗尽

  • 如果凝血物质和血小板耗尽，你会面临发生严重出血的风险

  • DIC 可因感染或严重损伤而突然发作，也可缓慢发生（多由癌症所致）

  • 医生无法消除 DIC，但可治疗引起 DIC 的疾病

DIC 的病因有哪些？

导致 DIC 的疾病包括：

  • 重度感染，特别是脓毒症（严重的血流感染）

  • 任何原因（如严重损伤或手术并发症）引起的重度低血压（休克

  • 妊娠期并发症

  • 某些癌症

DIC 的症状有哪些？

DIC 可突然发作，也可缓慢发作，这取决于其病因。

突然发作的 DIC（如由脓毒症或休克所致）通常引起：

  • 针刺和静脉输液时出血

  • 皮肤青紫

  • 呕血或便血

突然发作的 DIC 所引起的出血可能很难止住。

缓慢发作的 DIC（如由癌症所致）通常引起凝血问题，而不是出血问题。

DIC 患者可能会死亡，特别是引起 DIC 的疾病也比较危险时。

医生如何判断我是否患有 DIC？

医生会进行血液检查，以了解你的凝血功能。医生也会测定血小板数目以及血液中某些凝血物质的水平。

医生如何治疗 DIC？

医生会治疗引起 DIC 的疾病或损伤。病因纠正后，凝血和出血问题通常就会消除。

突然发作的 DIC 是一种急症，因为它会损伤器官并导致大量出血。医生可能会给你输血并使用一些帮助止血的药物。

如果你当前不出血且主要病症是血栓阻塞血管，那么医生可能会给你使用减缓血栓形成的药物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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