受伤和出血时，血液会形成凝块以封闭损伤的血管并止血。为了实现凝血，血液内需要有特殊凝血物质和血小板（非常小的血细胞碎片）。
有时血液会在不应凝固的时间形成血栓，从而阻塞血管。
什么是弥散性血管内凝血 (DIC)？
DIC 是指体内形成许多小血栓，遍布整个血流。
DIC 患者体内的血栓可阻塞许多小血管，从而切断通往器官的血流
器官可能因此无法正常工作，甚至受到永久性损伤
DIC 引起的所有小血栓会使体内的凝血物质和血小板耗尽
如果凝血物质和血小板耗尽，你会面临发生严重出血的风险
DIC 可因感染或严重损伤而突然发作，也可缓慢发生（多由癌症所致）
医生无法消除 DIC，但可治疗引起 DIC 的疾病
DIC 的病因有哪些？
DIC 的症状有哪些？
医生如何判断我是否患有 DIC？
医生会进行血液检查，以了解你的凝血功能。医生也会测定血小板数目以及血液中某些凝血物质的水平。
医生如何治疗 DIC？
医生会治疗引起 DIC 的疾病或损伤。病因纠正后，凝血和出血问题通常就会消除。
突然发作的 DIC 是一种急症，因为它会损伤器官并导致大量出血。医生可能会给你输血并使用一些帮助止血的药物。
如果你当前不出血且主要病症是血栓阻塞血管，那么医生可能会给你使用减缓血栓形成的药物。