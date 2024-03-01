医生会治疗引起 DIC 的疾病或损伤。病因纠正后，凝血和出血问题通常就会消除。

突然发作的 DIC 是一种急症，因为它会损伤器官并导致大量出血。医生可能会给你输血并使用一些帮助止血的药物。

如果你当前不出血且主要病症是血栓阻塞血管，那么医生可能会给你使用减缓血栓形成的药物。