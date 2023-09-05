什么是血小板计数低？
血小板是在血流中循环的小细胞，有助于凝血。与其他血细胞一样，血小板也是在骨髓中生成。血小板也称为凝血细胞。
正常情况下，在一份给定的血液样本中，血液中会含有一定数量的血小板。这个数值就是你的血小板计数。
血小板计数低会使你容易出血
你的皮肤上可能有小紫斑，并出现鼻出血和牙龈出血
血小板计数极低可能导致脑内出血或肠道重度出血
引起血小板计数低的原因很多
医生可能会做检查寻找病因
医生会针对引起血小板计数低的原因进行治疗，可能会给你输注血小板
引起血小板计数低的原因有哪些？
血小板计数低的症状有哪些？
血小板计数低的主要症状是过度出血。你可能出现：
皮肤上或口腔内有小红斑
发生极轻微损伤后也会淤青
牙龈出血
月经期大量出血
血小板计数下降导致你更容易出血。血小板数目极少的患者可能会出现严重的肠道出血，或危及生命的脑内出血。
为了查明我有无血小板计数低的问题，需要接受哪些检查？
有时导致血小板计数低的问题很明显，例如怀孕、重度感染或服用某种药物。
如果医生不确定为什么你的血小板计数低，他们可能会做：
血液化验
骨髓活检（采集骨髓样本以在显微镜下观察）
针对血小板计数低，医生如何治疗？
主要目的是纠正引起血小板计数低的任何因素。例如，如果是服用某种药物导致血小板计数低，医生将停止给予这种药物（如果可能）。如果是由某种感染引起，医生将会治疗该感染。
罕见情况下，医生会给你提供：
血小板输注
促进凝血的药物