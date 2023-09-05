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小知识
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血小板减少症（血小板计数低）概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是血小板计数低？

血小板是在血流中循环的小细胞，有助于凝血。与其他血细胞一样，血小板也是在骨髓中生成。血小板也称为凝血细胞。

正常情况下，在一份给定的血液样本中，血液中会含有一定数量的血小板。这个数值就是你的血小板计数。

  • 血小板计数低会使你容易出血

  • 你的皮肤上可能有小紫斑，并出现鼻出血和牙龈出血

  • 血小板计数极低可能导致脑内出血或肠道重度出血

  • 引起血小板计数低的原因很多

  • 医生可能会做检查寻找病因

  • 医生会针对引起血小板计数低的原因进行治疗，可能会给你输注血小板

引起血小板计数低的原因有哪些？

许多因素都可导致血小板计数低：

血小板计数低的症状有哪些？

血小板计数低的主要症状是过度出血。你可能出现：

  • 皮肤上或口腔内有小红斑

  • 发生极轻微损伤后也会淤青

  • 牙龈出血

  • 月经期大量出血

血小板计数下降导致你更容易出血。血小板数目极少的患者可能会出现严重的肠道出血，或危及生命的脑内出血。

为了查明我有无血小板计数低的问题，需要接受哪些检查？

有时导致血小板计数低的问题很明显，例如怀孕、重度感染或服用某种药物。

如果医生不确定为什么你的血小板计数低，他们可能会做：

  • 血液化验

  • 骨髓活检（采集骨髓样本以在显微镜下观察）

针对血小板计数低，医生如何治疗？

主要目的是纠正引起血小板计数低的任何因素。例如，如果是服用某种药物导致血小板计数低，医生将停止给予这种药物（如果可能）。如果是由某种感染引起，医生将会治疗该感染。

罕见情况下，医生会给你提供：

  • 血小板输注

  • 促进凝血的药物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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