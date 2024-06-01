什么是重症肌无力？
什么会导致重症肌无力？
重症肌无力是一种自身免疫病。免疫系统是身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。但患有自身免疫病时，免疫系统会攻击患者自己身体的某些部位。
神经向肌肉发出移动的信号。神经和肌肉中被称为受体的蛋白质接收信号。在重症肌无力中，免疫系统会攻击肌肉中的受体，导致移动肌肉的信号无法通过。
医生不知道确切原因，但是他们认为这可能涉及胸腺的问题。胸腺位于胸部，是免疫系统的一部分。许多重症肌无力患者的胸腺异常大，或者胸腺内有良性肿瘤。
如果患有另一种自身免疫病，更有可能患上重症肌无力，例如：
重症肌无力可能在以下情况后开始：
感染
手术
服用某些治疗高血压、疟疾或异常心跳的药物
有时，重症肌无力母亲所生的婴儿会在出生后几天或几周内出现肌无力。
重症肌无力的症状是什么？
重症肌无力的主要症状是：
肌肉无力时有时无
当开始使用时，肌肉工作正常，但当继续使用时，肌肉会变弱。例如，如果试着快速眨眼，一开始可以眨眼。大约10秒钟后，眨眼速度越来越慢。
无力的其他症状包括：
眼睑下垂
眼部肌肉无力导致复视
胳膊或腿、手或颈部无力
使用肌肉后极度疲劳
无力的症状在天气炎热时恶化，天气冷时不那么严重
咀嚼、吞咽或说话有问题
有时候，呼吸困难
肌无力只影响肌肉。即使非常无力，全身仍有感觉，头脑清晰。
什么是肌无力危象？
肌无力危象是指肌无力突然恶化。因为过于无力，经常导致呼吸困难。危象通常由感染引发。
医生如何判断是否患有重症肌无力？
医生会询问症状并进行检查。
如果感觉无力，医生可能会需要了解症状如何对能使肌无力好转的事情做出反应。例如，如果眼睑下垂，医生可能会：
将冰袋放在下垂的眼睑上，看看低温能否增强肌肉力量
让患者闭眼躺在黑暗中几分钟，了解休息能否减少下垂
注射一种速效药物，帮助缓解肌无力
如果医生怀疑在此之后出现肌无力，他们会进行其他测试，例如：
对肌肉中受体抗体进行血液测试
肌电图包括将小针插入神经(通常在手臂上)。这些针记录肌肉的电活动。它们还记录肌肉和神经对轻微电击的反应。
如果诊断为重症肌无力，医生会做成像检查，例如，MRI（磁共振成像）或计算机断层扫描 (CT) 来检查胸腺问题。
医生如何治疗重症肌无力？
医生可能会通过药物来：
改善肌肉力量
减慢免疫系统，使其不会攻击肌肉受体
提高力量的药物就像神经用来向肌肉传递信号的化学物质。但是这些药物的疗效只有几个小时。此外，药物并不能阻止疾病的发展，它们只是帮助缓解症状。医生会根据患者的感觉调整剂量。但是吃太多的药会让患者更加无力。所以医生有时很难判断疾病是否更严重，是否需要更多的药物，或者是否有副作用，需要更少的药物。
减缓免疫系统的治疗包括：
削弱免疫系统的药物，例如皮质类固醇
免疫球蛋白(含有某些有益抗体的药物)
血浆置换(过滤血液以去除攻击肌肉受体的抗体的过程)
如果存在胸腺肿瘤，医生会切除它。这通常有助于缓解肌无力。即使没有肿瘤，取出胸腺有时也会有帮助。