重症肌无力是一种自身免疫病。免疫系统是身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。但患有自身免疫病时，免疫系统会攻击患者自己身体的某些部位。

神经向肌肉发出移动的信号。神经和肌肉中被称为受体的蛋白质接收信号。在重症肌无力中，免疫系统会攻击肌肉中的受体，导致移动肌肉的信号无法通过。

医生不知道确切原因，但是他们认为这可能涉及胸腺的问题。胸腺位于胸部，是免疫系统的一部分。许多重症肌无力患者的胸腺异常大，或者胸腺内有良性肿瘤。

如果患有另一种自身免疫病，更有可能患上重症肌无力，例如：

类风湿性关节炎

某些类型的甲状腺机能亢进

重症肌无力可能在以下情况后开始：

感染

手术

服用某些治疗高血压、疟疾或异常心跳的药物

有时，重症肌无力母亲所生的婴儿会在出生后几天或几周内出现肌无力。