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小知识
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重症肌无力

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是重症肌无力？

重症肌无力是一种导致肌肉无力的疾病。

  • 肌无力是一种自身免疫疾病，它阻止神经向肌肉传递信号

  • 重症肌无力最常见于20-40岁的女性和50-80岁的男性，但它可以发生在任何年龄

  • 锻炼后，肌肉会变得异常疲劳和虚弱

  • 患者会出现复视和眼睑下垂

  • 医生开出的药物可以暂时增强肌肉，帮助改善感觉

  • 减缓免疫系统的药物通常会有帮助

什么会导致重症肌无力？

重症肌无力是一种自身免疫病。免疫系统是身体的防御系统。有助于保护您免受疾病和感染。但患有自身免疫病时，免疫系统会攻击患者自己身体的某些部位。

神经向肌肉发出移动的信号。神经和肌肉中被称为受体的蛋白质接收信号。在重症肌无力中，免疫系统会攻击肌肉中的受体，导致移动肌肉的信号无法通过。

医生不知道确切原因，但是他们认为这可能涉及胸腺的问题。胸腺位于胸部，是免疫系统的一部分。许多重症肌无力患者的胸腺异常大，或者胸腺内有良性肿瘤。

如果患有另一种自身免疫病，更有可能患上重症肌无力，例如：

重症肌无力可能在以下情况后开始：

  • 感染

  • 手术

  • 服用某些治疗高血压、疟疾或异常心跳的药物

有时，重症肌无力母亲所生的婴儿会在出生后几天或几周内出现肌无力。

重症肌无力的症状是什么？

重症肌无力的主要症状是：

  • 肌肉无力时有时无

当开始使用时，肌肉工作正常，但当继续使用时，肌肉会变弱。例如，如果试着快速眨眼，一开始可以眨眼。大约10秒钟后，眨眼速度越来越慢。

无力的其他症状包括：

  • 眼睑下垂

  • 眼部肌肉无力导致复视

  • 胳膊或腿、手或颈部无力

  • 使用肌肉后极度疲劳

  • 无力的症状在天气炎热时恶化，天气冷时不那么严重

  • 咀嚼、吞咽或说话有问题

  • 有时候，呼吸困难

肌无力只影响肌肉。即使非常无力，全身仍有感觉，头脑清晰。

什么是肌无力危象？

肌无力危象是指肌无力突然恶化。因为过于无力，经常导致呼吸困难。危象通常由感染引发。

医生如何判断是否患有重症肌无力？

医生会询问症状并进行检查。

如果感觉无力，医生可能会需要了解症状如何对能使肌无力好转的事情做出反应。例如，如果眼睑下垂，医生可能会：

  • 将冰袋放在下垂的眼睑上，看看低温能否增强肌肉力量

  • 让患者闭眼躺在黑暗中几分钟，了解休息能否减少下垂

  • 注射一种速效药物，帮助缓解肌无力

如果医生怀疑在此之后出现肌无力，他们会进行其他测试，例如：

  • 肌电图

  • 对肌肉中受体抗体进行血液测试

肌电图包括将小针插入神经(通常在手臂上)。这些针记录肌肉的电活动。它们还记录肌肉和神经对轻微电击的反应。

如果诊断为重症肌无力，医生会做成像检查，例如，MRI（磁共振成像）或计算机断层扫描 (CT) 来检查胸腺问题。

医生如何治疗重症肌无力？

医生可能会通过药物来：

  • 改善肌肉力量

  • 减慢免疫系统，使其不会攻击肌肉受体

提高力量的药物就像神经用来向肌肉传递信号的化学物质。但是这些药物的疗效只有几个小时。此外，药物并不能阻止疾病的发展，它们只是帮助缓解症状。医生会根据患者的感觉调整剂量。但是吃太多的药会让患者更加无力。所以医生有时很难判断疾病是否更严重，是否需要更多的药物，或者是否有副作用，需要更少的药物。

减缓免疫系统的治疗包括：

  • 削弱免疫系统的药物，例如皮质类固醇

  • 免疫球蛋白(含有某些有益抗体的药物)

  • 血浆置换(过滤血液以去除攻击肌肉受体的抗体的过程)

如果存在胸腺肿瘤，医生会切除它。这通常有助于缓解肌无力。即使没有肿瘤，取出胸腺有时也会有帮助。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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