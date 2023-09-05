提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

记忆力减退

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是记忆减退？

记忆减退是指不能像以前那样记住事情。

轻度记忆减退可能是衰老的正常部分。例如，可能会忘记将车钥匙放在哪里了。更严重的记忆减退可能是脑功能问题的警示征象，例如阿尔茨海默病痴呆

  • 家人可能会比患者更早注意到记忆减退

  • 更严重记忆减退的迹象包括忘记刚刚发生的事情或在做以前做过很多次的活动时遇到问题

  • 使用列表、日历和记忆辅助工具可以帮助患者应对记忆减退

应何时就医诊治记忆减退？

如果出现记忆减退和任何这些警示征象，应就医寻求治疗：

  • 在日常活动中遇到困难，例如管理钱或药品

  • 注意力不集中

  • 对记忆减退感到沮丧

如果您有记忆减退且有下列症状，请立即就医

  • 无法集中注意力，看起来很困惑

  • 感觉沮丧，考虑伤害自己

  • 有神经系统问题的症状，例如头痛、语言使用或理解障碍、精力不足、视力问题或头晕

什么会导致记忆减退？

记忆减退的最常见原因是：

  • 变老 - 随着年龄的增长，记忆的微小变化属于正常现象

其他常见原因：

  • 轻度思维问题(轻度认知障碍)——大约一半患有这种疾病的人几年后会患痴呆症

  • 痴呆症（例如阿尔茨海默病)

  • 抑郁 - 如果存在抑郁，可能还会有其他症状，例如极度悲伤和睡眠问题

  • 某些药物

  • 滥用非法药物或酒精

医师访视会发生什么？

医生会做体检并询问记忆减退情况，例如：

  • 会忘记什么类型的东西

  • 何时开始出现记忆问题的

  • 记忆力是否越来越差

  • 工作或日常活动是否变得越来越难

  • 是否存在记忆减退家族史

医生可能希望有家人或朋友陪同患者就诊，他们可以描述患者可能没有注意到或可能难以记住的症状。

医生可能会做如下测试：

  • 精神状态测试 - 医生会问问题，并让患者完成具体的任务来测试患者的思考能力，例如注意力、记忆力和语言

  • 如果医生怀疑痴呆或其他问题，例如肿瘤或中风，会进行 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描）

  • 血液化验

  • 如果医生怀疑脑部或脊髓感染，会进行脊椎穿刺（用针从下背部获取脊髓液样本）

医生如何治疗记忆减退？

医生将会：

  • 治疗任何导致记忆减退的健康问题

  • 如果患有痴呆，有时会让患者服药

  • 测试患者是否应该停止某些活动，例如开车

  • 提供技巧，例如使用列表和提醒

应如何做来应对记忆减退？

过健康的生活：

  • 吃健康的食物，例如新鲜水果和蔬菜

  • 每天保持活跃

  • 定期看医生进行体检

  • 参加学习、社交和体育活动

  • 每晚保证充足的睡眠

  • 戒烟、戒酒

  • 避免压力

使用策略来应对记忆减退：

  • 列清单

  • 保留详细的日历

  • 坚持常规，例如每晚同一时间睡觉，每天早晨以同样的方式做好准备

  • 多次重复新信息

  • 一次仅专注一件事情

  • 保持有条理，例如始终将车钥匙放在同一个地方

  • 参加社交活动，与他人保持联系并保持精神活跃

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。