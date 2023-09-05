什么是记忆减退？
应何时就医诊治记忆减退？
如果出现记忆减退和任何这些警示征象，应就医寻求治疗：
在日常活动中遇到困难，例如管理钱或药品
注意力不集中
对记忆减退感到沮丧
如果您有记忆减退且有下列症状，请立即就医：
无法集中注意力，看起来很困惑
感觉沮丧，考虑伤害自己
有神经系统问题的症状，例如头痛、语言使用或理解障碍、精力不足、视力问题或头晕
什么会导致记忆减退？
医师访视会发生什么？
医生会做体检并询问记忆减退情况，例如：
会忘记什么类型的东西
何时开始出现记忆问题的
记忆力是否越来越差
工作或日常活动是否变得越来越难
是否存在记忆减退家族史
医生可能希望有家人或朋友陪同患者就诊，他们可以描述患者可能没有注意到或可能难以记住的症状。
医生可能会做如下测试：
精神状态测试 - 医生会问问题，并让患者完成具体的任务来测试患者的思考能力，例如注意力、记忆力和语言
如果医生怀疑痴呆或其他问题，例如肿瘤或中风，会进行 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描）
血液化验
如果医生怀疑脑部或脊髓感染，会进行脊椎穿刺（用针从下背部获取脊髓液样本）
医生如何治疗记忆减退？
医生将会：
治疗任何导致记忆减退的健康问题
如果患有痴呆，有时会让患者服药
测试患者是否应该停止某些活动，例如开车
提供技巧，例如使用列表和提醒
应如何做来应对记忆减退？
过健康的生活：
吃健康的食物，例如新鲜水果和蔬菜
每天保持活跃
定期看医生进行体检
参加学习、社交和体育活动
每晚保证充足的睡眠
戒烟、戒酒
避免压力
使用策略来应对记忆减退：
列清单
保留详细的日历
坚持常规，例如每晚同一时间睡觉，每天早晨以同样的方式做好准备
多次重复新信息
一次仅专注一件事情
保持有条理，例如始终将车钥匙放在同一个地方
参加社交活动，与他人保持联系并保持精神活跃