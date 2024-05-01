什么是主动脉缩窄？
什么原因导致主动脉缩窄？
患有主动脉缩窄的婴儿出生时就有主动脉缩窄。医生不确定为什么会发生这种情况。
主动脉缩窄的症状是什么？
主动脉轻度缩窄的婴儿可能没有任何症状。
如果缩窄更严重，您的宝宝可能会出现：
呼吸加快或呼吸急促
心跳快速
喂养困难
灰色皮肤
尿湿的尿布少于正常
嗜睡（异常嗜睡和缺乏警觉性）
心力衰竭，如果缩窄非常严重
如果孩子年龄较大，但仍有主动脉缩窄，孩子可能会出现以下症状：
头痛
胸痛
运动时腿部疼痛
医生如何判断我的宝宝是否患有主动脉缩窄？
如果医生听到某种心脏杂音（由异常血流产生的异常声音），医生会怀疑缩窄。医生通过以下方式确认诊断：
超声心动图（心脏超声检查）
有时进行 CT（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）
医生还会做：
ECG/EKG (心电图—测量心脏电流并将其记录在一张纸上的一项无痛测试）
胸部 X 光检查
医生如何治疗主动脉缩窄？
治疗取决于狭窄的严重程度、主动脉狭窄的确切部位以及它引起的症状。医生可能会：
给宝宝服用药物以减轻心脏的劳损
做手术修复主动脉的狭窄部分
有时做血管成形术
血管成形术是医生将一根细管（导管）插入胎儿主动脉的手术。它们通过膨胀插入导管的球囊来扩张主动脉。有时，他们会插入一根丝网管（支架）来保持狭窄区域开放。