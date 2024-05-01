治疗取决于狭窄的严重程度、主动脉狭窄的确切部位以及它引起的症状。医生可能会：

给宝宝服用药物以减轻心脏的劳损

做手术修复主动脉的狭窄部分

有时做血管成形术

血管成形术是医生将一根细管（导管）插入胎儿主动脉的手术。它们通过膨胀插入导管的球囊来扩张主动脉。有时，他们会插入一根丝网管（支架）来保持狭窄区域开放。