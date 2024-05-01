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小知识
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主动脉缩窄

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是主动脉缩窄？

主动脉是将血液从心脏输送到身体其他部位的主要血管。主动脉缩窄是一种出生缺陷，患儿主动脉的一部分比正常婴儿窄。

  • 狭窄的主动脉阻塞血液流向身体下半部分，包括肾脏、肠道、肝脏和腿部

  • 心脏更努力地将血液泵过主动脉的狭窄部分

  • 心脏所做的额外工作会增加主动脉及其分支的血压

  • 高血压会增加中风的风险，并最终会使心脏劳损，导致心力衰竭

通常，主动脉缩窄的儿童也有心脏缺陷。

什么原因导致主动脉缩窄？

患有主动脉缩窄的婴儿出生时就有主动脉缩窄。医生不确定为什么会发生这种情况。

主动脉缩窄的症状是什么？

主动脉轻度缩窄的婴儿可能没有任何症状。

如果缩窄更严重，您的宝宝可能会出现：

  • 呼吸加快或呼吸急促

  • 心跳快速

  • 喂养困难

  • 灰色皮肤

  • 尿湿的尿布少于正常

  • 嗜睡（异常嗜睡和缺乏警觉性）

  • 心力衰竭，如果缩窄非常严重

如果孩子年龄较大，但仍有主动脉缩窄，孩子可能会出现以下症状：

  • 头痛

  • 胸痛

  • 运动时腿部疼痛

医生如何判断我的宝宝是否患有主动脉缩窄？

如果医生听到某种心脏杂音（由异常血流产生的异常声音），医生会怀疑缩窄。医生通过以下方式确认诊断：

医生还会做：

  • ECG/EKG (心电图—测量心脏电流并将其记录在一张纸上的一项无痛测试）

  • 胸部 X 光检查

医生如何治疗主动脉缩窄？

治疗取决于狭窄的严重程度、主动脉狭窄的确切部位以及它引起的症状。医生可能会：

  • 给宝宝服用药物以减轻心脏的劳损

  • 做手术修复主动脉的狭窄部分

  • 有时做血管成形术

血管成形术是医生将一根细管（导管）插入胎儿主动脉的手术。它们通过膨胀插入导管的球囊来扩张主动脉。有时，他们会插入一根丝网管（支架）来保持狭窄区域开放。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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