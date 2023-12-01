什么是病毒性中枢神经系统 (CNS) 感染？
什么引起儿童病毒性中枢神经系统感染？
病毒性中枢神经系统感染是由许多不同类型的病毒引起的。
孩子以不同的方式感染这些病毒，例如：
当他们通过母亲产道时，从母亲那里感染（疱疹病毒）
被感染的昆虫叮咬
在感染病毒的人附近呼吸空气
儿童病毒性中枢神经系统感染有哪些症状？
症状因年龄而异。
婴儿通常有：
发热
烦躁或哭泣，即使被抱起或摇晃也是如此，有时也会发出异常、尖锐的哭声
呕吐
进食不佳
在某些婴儿中，首发症状是癫痫发作。
儿童可能出现：
头痛
颈部僵硬
发热
患有重度脑炎时，出现呆滞和神志不清，继而出现昏迷甚至可能死亡
患单纯疱疹病毒感染引起的脑炎时，婴儿和儿童可能在皮肤、口中或眼睛周围出现红斑疹和充满液体的水疱。
病毒性中枢神经系统感染有并发症吗？
一些婴儿和儿童在感染后有脑和神经问题。他们可能有：
手臂或腿部无力
视力或听力丧失
行为方式的变化
学习或行为问题
反复发作的癫痫
有时这些问题会消失，但它们可能是永久性的。
医生如何知道我的孩子是否患有病毒性中枢神经系统感染？
要知道您的孩子是否患有脑膜炎或脑炎，医生可以：
脊椎穿刺
在脊椎穿刺中，医生将针头插入腰背部，以从脊髓周围抽吸液体。有时医生也会：
EEG（脑电图），以观察您孩子的脑电波
对您孩子进行脑部 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描）
医生如何治疗儿童病毒性中枢神经系统感染？
医生可能会：
在医院对婴儿进行治疗，使其保持温暖，并给他们补液和治疗发热或癫痫发作的药物
通过孩子的静脉（IV）用抗病毒药物治疗单纯疱疹病毒感染
有时给予皮质类固醇或其他药物治疗长期脑部和神经损伤