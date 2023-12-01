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小知识
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儿童病毒性中枢神经系统感染

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是病毒性中枢神经系统 (CNS) 感染？

您的中枢神经系统 (CNS) 包括大脑和脊髓。病毒感染会影响这些器官中的一个或两个。感染可能导致：

  • 脑膜炎：脑膜的感染，脑膜是覆盖大脑和脊髓的组织层

  • 脑炎：脑部感染

中枢神经系统病毒感染可能是很严重的。

  • 首发症状通常是发热，然后是发脾气、不想进食、头痛、脖子痛，有时会癫痫发作

  • 大多数儿童会康复，但有少数陷入昏迷并死亡

  • 一些孩子患有永久性并发症，例如耳聋、精神障碍、癫痫发作或手臂或腿无力

  • 医生进行脊椎穿刺检查，看孩子是否患有脑膜炎或脑炎

  • 通常没有针对脑或脊髓病毒感染的特定治疗方法

什么引起儿童病毒性中枢神经系统感染？

病毒性中枢神经系统感染是由许多不同类型的病毒引起的。

孩子以不同的方式感染这些病毒，例如：

  • 当他们通过母亲产道时，从母亲那里感染（疱疹病毒）

  • 被感染的昆虫叮咬

  • 在感染病毒的人附近呼吸空气

儿童病毒性中枢神经系统感染有哪些症状？

症状因年龄而异。

婴儿通常有：

  • 发热

  • 烦躁或哭泣，即使被抱起或摇晃也是如此，有时也会发出异常、尖锐的哭声

  • 呕吐

  • 进食不佳

在某些婴儿中，首发症状是癫痫发作。

儿童可能出现：

  • 头痛

  • 颈部僵硬

  • 发热

  • 患有重度脑炎时，出现呆滞和神志不清，继而出现昏迷甚至可能死亡

单纯疱疹病毒感染引起的脑炎时，婴儿和儿童可能在皮肤、口中或眼睛周围出现红斑疹和充满液体的水疱。

病毒性中枢神经系统感染有并发症吗？

一些婴儿和儿童在感染后有脑和神经问题。他们可能有：

  • 手臂或腿部无力

  • 视力或听力丧失

  • 行为方式的变化

  • 学习或行为问题

  • 反复发作的癫痫

有时这些问题会消失，但它们可能是永久性的。

医生如何知道我的孩子是否患有病毒性中枢神经系统感染？

要知道您的孩子是否患有脑膜炎或脑炎，医生可以：

  • 脊椎穿刺

在脊椎穿刺中，医生将针头插入腰背部，以从脊髓周围抽吸液体。有时医生也会：

  • EEG（脑电图），以观察您孩子的脑电波

  • 对您孩子进行脑部 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描）

医生如何治疗儿童病毒性中枢神经系统感染？

医生可能会：

  • 在医院对婴儿进行治疗，使其保持温暖，并给他们补液和治疗发热或癫痫发作的药物

  • 通过孩子的静脉（IV）用抗病毒药物治疗单纯疱疹病毒感染

  • 有时给予皮质类固醇或其他药物治疗长期脑部和神经损伤

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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