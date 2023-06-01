儿童病毒性中枢神经系统感染

年龄较大的儿童和青少年的病毒性脑膜炎和脑炎症状与成人相似：发热、咳嗽、肌肉酸痛、呕吐、食欲不振和头痛，随后是脑膜炎症状（头痛、发热和颈部僵硬）或脑炎症状（发热、头痛、性格改变或意识模糊、癫痫发作、瘫痪或麻木和嗜睡）。

由于婴儿无法进行直接交流，因此很难了解他们的症状。以下内容会进一步阐述婴儿中枢神经系统感染的特殊表现。

新生儿和小婴儿的中枢神经系统感染的首发症状常是发热。新生儿可能没有其他症状，可能最初在其他方面未出现不适。一个月大左右的婴儿通常会变得易怒和挑剔且拒食。呕吐很常见。有时，当新生儿直立时头顶软弱处（囟门）凸起，提示颅内压升高。因为运动会加重脑膜刺激，所以患有脑膜炎的婴儿被抱起来并来回摇晃时，可能更容易哭，而不是安静下来。一些婴儿会发出奇怪而尖锐的哭声。

患有脑炎的婴儿通常会出现癫痫发作或其他异常运动。患有严重脑炎的婴儿可能会嗜睡并昏迷，然后死亡。

单纯疱疹病毒感染通常仅集中在大脑的一部分，可能导致癫痫发作或仅在身体的一部分出现无力。单纯疱疹病毒性脑炎患儿还可能出现皮肤、眼或口腔皮疹。皮疹由红色斑点和充满液体的水疱组成，愈合前会结痂或结疤（参见新生儿单纯疱疹病毒 [HSV] 感染）。

根据脑内的受损部位，感染后脑脊髓膜炎可导致许多神经系统问题。儿童可能会出现手臂或腿部无力、视力或听力下降、行走困难、行为改变、智力障碍或反复癫痫发作​​。其中一些症状会立即被注意到。其他症状可能随后才会被注意到，例如当对儿童进行常规听力、视力和/或智力检查时。通常症状随时间消退，但是偶尔会是永久性的。