儿童病毒性中枢神经系统感染

人的中枢神经系统包括脑和脊髓。中枢神经系统感染可能非常严重。脑膜炎累及脑和脊髓周围的膜。脑炎累及脑本身。
由病毒引起的中枢神经系统 (CNS) 感染可引起脑膜炎和脑炎。
首发症状常是发热，并可进展为易怒、拒食、头痛、颈部僵硬且有时会出现癫痫发作。
病毒性中枢神经系统感染的诊断基于脊椎穿刺。
抗病毒药物通常对于导致中枢神经系统感染的大多数病毒无效，因此患儿需要接受支持性治疗措施（如补液和控制发热和疼痛的药物）。
许多类型的感染是轻微的，但有些感染可以导致死亡。
引起中枢神经系统（脑和脊髓）感染的病毒包括疱疹病毒（另请参见单纯疱疹病毒感染）、虫媒病毒、柯萨奇病毒、埃可病毒及肠道病毒。
有些感染主要累及脑脊膜（覆盖在大脑和脊髓表面的组织），导致脑膜炎。病毒性脑膜炎有时称为无菌性脑膜炎。脑膜炎也可以由细菌引起（请参见急性细菌性脑膜炎）。
其他病毒感染主要影响大脑，称为脑炎。影响脑膜和脑部的感染称为脑膜脑炎。
在儿童期，脑膜炎比脑炎更为常见。
病毒通过两种方式累及中枢神经系统：
它们可直接感染和破坏脑和脊髓中的细胞。
身体其他部位的某些病毒感染会导致免疫系统攻击并破坏神经周围的细胞。
儿童通过各种途径受到中枢神经系统病毒感染。新生儿可以通过与产道中感染的分泌物接触而发展成疱疹病毒感染（请参见新生儿中的单纯疱疹病毒 [HSV] 感染）。其他病毒可通过吸入带有病毒的飞沫而传播感染。虫媒病毒通过昆虫叮咬而传播。
有时，在病毒感染后，儿童会出现脑和脊髓神经炎症，称为感染后脑脊髓炎或急性播散性脑脊髓炎。这种疾病通常会导致发热、头痛、恶心和呕吐等症状，这些症状发生在儿童从首次病毒感染中恢复后几周。
儿童病毒性中枢神经系统 (CNS) 感染的症状
年龄较大的儿童和青少年的病毒性脑膜炎和脑炎症状与成人相似：发热、咳嗽、肌肉酸痛、呕吐、食欲不振和头痛，随后是脑膜炎症状（头痛、发热和颈部僵硬）或脑炎症状（发热、头痛、性格改变或意识模糊、癫痫发作、瘫痪或麻木和嗜睡）。
由于婴儿无法进行直接交流，因此很难了解他们的症状。以下内容会进一步阐述婴儿中枢神经系统感染的特殊表现。
新生儿和小婴儿的中枢神经系统感染的首发症状常是发热。新生儿可能没有其他症状，可能最初在其他方面未出现不适。一个月大左右的婴儿通常会变得易怒和挑剔且拒食。呕吐很常见。有时，当新生儿直立时头顶软弱处（囟门）凸起，提示颅内压升高。因为运动会加重脑膜刺激，所以患有脑膜炎的婴儿被抱起来并来回摇晃时，可能更容易哭，而不是安静下来。一些婴儿会发出奇怪而尖锐的哭声。
患有脑炎的婴儿通常会出现癫痫发作或其他异常运动。患有严重脑炎的婴儿可能会嗜睡并昏迷，然后死亡。
单纯疱疹病毒感染通常仅集中在大脑的一部分，可能导致癫痫发作或仅在身体的一部分出现无力。单纯疱疹病毒性脑炎患儿还可能出现皮肤、眼或口腔皮疹。皮疹由红色斑点和充满液体的水疱组成，愈合前会结痂或结疤（参见新生儿单纯疱疹病毒 [HSV] 感染）。
根据脑内的受损部位，感染后脑脊髓膜炎可导致许多神经系统问题。儿童可能会出现手臂或腿部无力、视力或听力下降、行走困难、行为改变、智力障碍或反复癫痫发作。其中一些症状会立即被注意到。其他症状可能随后才会被注意到，例如当对儿童进行常规听力、视力和/或智力检查时。通常症状随时间消退，但是偶尔会是永久性的。
儿童病毒性中枢神经系统感染的诊断
脊椎穿刺（腰椎穿刺）
对于每名出现发热的新生儿、以及出现发热和易怒且在其他方面行为异常的年龄较大婴儿、儿童，医生均担忧其可能出现脑膜炎或脑炎。
为明确脑膜炎或脑炎诊断，医生会进行脊椎穿刺（腰椎穿刺），以获得脑脊髓液（CSF，大脑和脊髓周围的液体）进行实验室分析。对于病毒感染，CSF 中白细胞增多，但未见细菌。聚合酶链反应 (PCR) 技术能够更快地识别出 CSF 中的疱疹病毒和肠道病毒。
可进行血液检查，以检测 CSF 样本中的抗病毒抗体，但这些检查通常需要几天才能完成。
脑电波检查（脑电描记术）有助于诊断由疱疹病毒引起的脑炎。
磁共振成像 (MRI) 和计算机断层扫描 (CT) 可能有助于确诊，尤其是在出现感染后脑脊髓炎的情况下。
你知道吗……
儿童病毒性中枢神经系统感染的治疗
儿童病毒性中枢神经系统感染的预后
由于感染的病毒不同，预后也有所不同。许多类型的病毒性脑膜炎和脑炎症状往往较轻，患儿可较快自行恢复。其他类型则较严重。
单纯疱疹病毒性脑炎感染尤其严重。如果不治疗，约 50% 的单纯疱疹病毒性脑炎新生儿会死亡。半数以上的存活者有严重的神经系统问题。如果未经治疗的疱疹病毒感染累及其他身体部位和脑，则死亡率可高达 85%。阿昔洛韦治疗可降低死亡率并增加正常发育的儿童比例。