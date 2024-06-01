什么是细菌过度生长综合征？
小肠是吸收食物的地方。有益菌生活在肠道内。细菌过度生长是指小肠中的有益菌过多生长。额外的细菌会阻碍身体吸收食物中的各种营养素。无法吸收营养素被称为吸收不良。
肠道中的额外细菌会阻碍食物的正确消化
细菌也会用尽您为保持健康而需要从食物中吸收的营养素
有些人没有症状，但另一些人会出现腹泻、体重减轻或感觉腹内有气体和腹胀
医生可能会做呼气试验，检测从小肠采集的液体样本，或对胃肠道进行 X 光检查
医生用抗生素治疗细菌过度生长综合征，可能建议改变饮食
是什么原因导致了细菌过度生长综合征？
细菌过度生长综合征的症状有哪些？
医生如何判断我是否发生细菌过度生长综合征？
医生根据您的症状以及您是否存在有利于细菌在结肠内过度生长的疾病而诊断细菌过度生长综合征。他们还可以进行：
使用一根柔性观察导管（内镜）向下查看胃肠
取肠液样本并进行培养，以测量细菌数量
检测呼气中的某些化学物质
在您吞咽液体造影剂后进行胃部 X 光检查
医生如何治疗细菌过度生长综合征？
治疗方法包括：
抗生素
少吃碳水化合物和纤维
补充维生素或矿物质以纠正特定缺乏症
很多患者在服用抗生素 10～14 天后好转。
医生可能建议您采用脂肪含量较高、碳水化合物和纤维含量较低的饮食，以减缓细菌再生长。