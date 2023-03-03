小肠细菌过度生长 (SIBO)

医生评估症状

呼气试验

肠液培养

影像学检查

医生根据典型症状诊断小肠细菌过度生长，特别是对那些接受过某些类型手术或有特定疾病的人群。

医生可能会在一种被称为内镜检查的操作中，通过插入小肠的柔性导管采集肠液样本。医生会培养肠液样本，确定所存在细菌的类型和数量。

或者医生可能会进行呼气试验。肠内细菌分解某些糖时，会产生氢气和甲烷。医生会进行呼气试验，以帮助确定受检者呼出的氢气或甲烷量。喝下用含某种糖（葡萄糖或乳果糖）的液体与水混合形成的溶液后，受检者每小时向收集袋呼气，共计 4 小时。然后分析袋内气体。如果受检者喝下任一种液体后，呼吸中的氢气或甲烷含量显著增加，则表明小肠细菌过度生长。

有时，内部结构异常的患者容易出现细菌过度生长。为识别这些异常，医生会在患者喝下可在 X 光片上显影的液体后，对胃和小肠进行 X 光检查（称为上消化道 [GI] 系列）。