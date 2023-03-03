小肠细菌过度生长 (SIBO)

小肠细菌过度生长是指一种因肠内容物移动过慢使肠内某些正常细菌过度生长而引起腹泻和营养物质吸收不良（吸收不良）的疾病。
一些原因或疾病会使肠内容物的移动减缓甚至停止。
患者出现腹部不适、腹泻、腹胀和过度胀气。
根据症状作出诊断（尤其是对接受过某些类型的手术或有某些疾病的患者），并考虑呼气试验或肠液培养的结果。
抗生素可杀灭过度增长的细菌。
SIBO 的病因
正常稳定的肠内容物移动对保持小肠内细菌平衡有重要作用，某一部位肠内容物移动过缓会导致细菌过量增殖。某一部位肠内容物移动过缓会导致细菌过量增殖。这种情况包括胃、肠部分手术后。糖尿病、系统性硬化症、淀粉样变性等疾病也会减缓蠕动，引起细菌过度生长。
过量的细菌会消耗营养素（包括碳水化合物和维生素 B12），导致热量摄入减少和维生素 B12 缺乏症。细菌也会分解由肝脏分泌以帮助消化的胆盐（参见胆囊和胆道）。胆盐的丢失会使脂肪难以被吸收，从而造成腹泻以及营养不良。
SIBO 的症状
小肠细菌过度生长的最常见症状是腹胀。
其他症状包括腹部不适、腹泻、过度胀气、体重减轻或营养缺乏症状。一些患者有重度腹泻或脂肪泻（大便颜色浅、软而量大、油腻且气味非常难闻）。
SIBO 的诊断
医生评估症状
呼气试验
肠液培养
影像学检查
医生根据典型症状诊断小肠细菌过度生长，特别是对那些接受过某些类型手术或有特定疾病的人群。
医生可能会在一种被称为内镜检查的操作中，通过插入小肠的柔性导管采集肠液样本。医生会培养肠液样本，确定所存在细菌的类型和数量。
或者医生可能会进行呼气试验。肠内细菌分解某些糖时，会产生氢气和甲烷。医生会进行呼气试验，以帮助确定受检者呼出的氢气或甲烷量。喝下用含某种糖（葡萄糖或乳果糖）的液体与水混合形成的溶液后，受检者每小时向收集袋呼气，共计 4 小时。然后分析袋内气体。如果受检者喝下任一种液体后，呼吸中的氢气或甲烷含量显著增加，则表明小肠细菌过度生长。
有时，内部结构异常的患者容易出现细菌过度生长。为识别这些异常，医生会在患者喝下可在 X 光片上显影的液体后，对胃和小肠进行 X 光检查（称为上消化道 [GI] 系列）。
SIBO 的治疗
抗生素
改变饮食习惯
很多患者在口服抗生素 10～14 天后好转。
由于碳水化合物会使过量细菌加速生长，因此患者应摄入高脂肪、低碳水化合物和纤维的饮食。
医师可补充营养剂，纠正营养物质缺乏。