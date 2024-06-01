是什么原因导致了乳糜泻？

是什么原因导致了乳糜泻？

乳糜泻是一种自身免疫性疾病。免疫系统是人体的防御系统，有助于保护机体远离疾病和感染。在自身免疫性疾病中，免疫系统会攻击身体的正常部分。

发生乳糜泻时，免疫系统会对一种称为麸质的蛋白质发生反应，这种蛋白质存在于某些谷物中

这种免疫反应会生成可损伤小肠黏膜的抗体

肠黏膜损伤会阻碍身体吸收食物中的营养素

未吸收的脂肪会使粪便油腻

其他未吸收的营养素会导致腹内有气体和腹泻

麸质是存在于小麦及用小麦面粉所制成的任何食品中的一种蛋白质。这意味着面包、意面和许多烘焙食品内都有麸质。大麦和黑麦中也有一些麸质。燕麦等其他谷物不含麸质。蔬菜或水果中没有麸质。

乳糜泻呈现家族性发病倾向。您会通过遗传途径携带这一发病倾向。但家族中只有一些人会发病。