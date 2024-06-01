什么是乳糜泻？
是什么原因导致了乳糜泻？
乳糜泻是一种自身免疫性疾病。免疫系统是人体的防御系统，有助于保护机体远离疾病和感染。在自身免疫性疾病中，免疫系统会攻击身体的正常部分。
发生乳糜泻时，免疫系统会对一种称为麸质的蛋白质发生反应，这种蛋白质存在于某些谷物中
这种免疫反应会生成可损伤小肠黏膜的抗体
肠黏膜损伤会阻碍身体吸收食物中的营养素
未吸收的脂肪会使粪便油腻
其他未吸收的营养素会导致腹内有气体和腹泻
麸质是存在于小麦及用小麦面粉所制成的任何食品中的一种蛋白质。这意味着面包、意面和许多烘焙食品内都有麸质。大麦和黑麦中也有一些麸质。燕麦等其他谷物不含麸质。蔬菜或水果中没有麸质。
乳糜泻呈现家族性发病倾向。您会通过遗传途径携带这一发病倾向。但家族中只有一些人会发病。
乳糜泻的症状有哪些？
医生如何判断我是否患有乳糜泻？
医生会做检查，包括：
血液检查，以寻找麸质抗体
小肠活检
有时进行基因测试
活检时，医生会使用内镜（一根柔性观察导管）末端的器械切取一小块组织样本，然后在显微镜下观察样本。
医生如何治疗乳糜泻？
主要的治疗措施是
停止食用任何含麸质食物
即使一点儿麸质也会引起问题。
停止食用麸质可能很困难。麸质不仅仅存在于面包产品中。它存在于许多加工食品中，包括一些汤料、酱汁、冰淇淋和热狗。您可以向营养师或乳糜泻支持团体（如乳糜泻基金会）了解无麸质饮食的信息。
乳糜泻也会增加某些癌症的发病概率。不吃麸质可以降低这种概率。
医生可能让您服用维生素和矿物质，以补充流失的这类营养素。如果您患有疱疹样皮炎，医生也可能会让您服用药物。