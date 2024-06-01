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小知识
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乳糜泻

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是乳糜泻？

小肠是吸收食物的地方。乳糜泻是一种小肠疾病，可阻碍身体吸收食物中的各种营养素。营养素包括蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素和矿物质。无法吸收营养素被称为吸收不良。无法获得所需的营养素被称为营养不良。

  • 乳糜泻是一种呈现家族性发病倾向的自身免疫性疾病

  • 这种疾病在患者消化含麸质（一种蛋白质）的食物时会引起问题，麸质存在于小麦、大麦、黑麦以及这些谷物制成的食品中

  • 症状包括腹泻且大便油腻恶臭、感觉疲倦和体重减轻

  • 儿童生长发育迟缓

  • 尚无法治愈，但乳糜泻患者可通过吃无麸质饮食来避免发病

是什么原因导致了乳糜泻？

乳糜泻是一种自身免疫性疾病。免疫系统是人体的防御系统，有助于保护机体远离疾病和感染。在自身免疫性疾病中，免疫系统会攻击身体的正常部分。

  • 发生乳糜泻时，免疫系统会对一种称为麸质的蛋白质发生反应，这种蛋白质存在于某些谷物中

  • 这种免疫反应会生成可损伤小肠黏膜的抗体

  • 肠黏膜损伤会阻碍身体吸收食物中的营养素

  • 未吸收的脂肪会使粪便油腻

  • 其他未吸收的营养素会导致腹内有气体和腹泻

麸质是存在于小麦及用小麦面粉所制成的任何食品中的一种蛋白质。这意味着面包、意面和许多烘焙食品内都有麸质。大麦和黑麦中也有一些麸质。燕麦等其他谷物不含麸质。蔬菜或水果中没有麸质。

乳糜泻呈现家族性发病倾向。您会通过遗传途径携带这一发病倾向。但家族中只有一些人会发病。

乳糜泻的症状有哪些？

症状可在儿童期出现，也可在成年之后才开始显现。

常见症状包括：

  • 无饥饿感

  • 腹泻，通常出现油性或油腻大便

  • 感觉腹胀并大量排气

  • 感觉虚弱和体重减轻

因为儿童正在生长，因此他们更容易出现营养不良问题。儿童可能不会正常生长，并且身材矮小、体重过轻。女孩的月经初潮可能会推迟。

维生素和矿物质吸收不足可能导致：

  • 贫血（血细胞计数低）

  • 口腔溃疡和舌头肿胀

  • 骨薄、易折断

  • 手臂和腿部有“针刺感”（麻木）

其他症状包括：

  • 疼痛、痒疹伴有小水疱（疱疹样皮炎

  • 体内液体过多导致腿部肿胀

  • 受孕困难

乳糜泻患者有时会出现其他免疫系统问题，例如克罗恩病1 型糖尿病甲状腺疾病和其他激素问题以及类风湿关节炎

医生如何判断我是否患有乳糜泻？

医生会做检查，包括：

  • 血液检查，以寻找麸质抗体

  • 小肠活检

  • 有时进行基因测试

活检时，医生会使用内镜（一根柔性观察导管）末端的器械切取一小块组织样本，然后在显微镜下观察样本。

医生如何治疗乳糜泻？

主要的治疗措施是

  • 停止食用任何含麸质食物

即使一点儿麸质也会引起问题。

停止食用麸质可能很困难。麸质不仅仅存在于面包产品中。它存在于许多加工食品中，包括一些汤料、酱汁、冰淇淋和热狗。您可以向营养师或乳糜泻支持团体（如乳糜泻基金会）了解无麸质饮食的信息。

乳糜泻也会增加某些癌症的发病概率。不吃麸质可以降低这种概率。

医生可能让您服用维生素和矿物质，以补充流失的这类营养素。如果您患有疱疹样皮炎，医生也可能会让您服用药物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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