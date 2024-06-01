心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。
心脏有四个腔室。心房是心脏内的两个上部腔室。心室是心脏内的两个下部腔室。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。
位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。
心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。
什么是沃-帕-怀综合征（WPW，预激综合征）？
预激综合征是一种导致心跳过快的异常心律。这是一种出生时即存在的疾病，表现为心脏内有一条额外的异常电路。这条额外电路被触发时会导致心率加快。
症状包括心悸和感觉虚弱或气短
即使您出生时就有这种额外电路，但通常直到青少年时期或 20 岁出头才会出现症状
医生根据心电图 (ECG/EKG) 诊断预激综合征
医生使用药物和其他措施治疗预激综合征
预激综合征的症状有哪些？
医生如何判断我是否患有预激综合征？
医生会摸您的脉搏，并进行：
心电图是一种快速、无痛的检查，使用放置在胸部、手臂和腿部的粘性电极片和电缆检测心脏的电活动。
医生如何治疗预激综合征？
为了减缓心率，医生可能会要求您尝试以下任何一项操作：
像排便困难时那样使劲
揉搓下颌角正下方的颈部
把脸部埋入一盆冰冷的水中
如果这些措施不起作用，或您出现重度症状，那么医生将会：
向您的静脉直接注入药物（IV 药物）
如果预激综合征导致您持续出现心率加快，医生可能建议您接受：
消融术
什么是消融术？
首先，医生会做电生理检查，这项检查如同心导管检查术。医生将一根细而软的管子（导管）插入大血管（如腿部血管）并使其上行进入心脏。导管尖端有电极，可从心脏内部记录电活动。导管还可对心脏施加电刺激，看看它如何应答。
如果检查显示有一小块心脏组织正在引起预激综合征，那么切除该组织后，该心律问题通常会消除。医生使用导管发放高频电流，以破坏引起心律问题的组织。