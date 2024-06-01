心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。

心脏有四个腔室。心房是心脏内的两个上部腔室。心室是心脏内的两个下部腔室。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。

位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。

心脏的心电传导系统 图片

心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。

什么是沃-帕-怀综合征（WPW，预激综合征）？ 预激综合征是一种导致心跳过快的异常心律。这是一种出生时即存在的疾病，表现为心脏内有一条额外的异常电路。这条额外电路被触发时会导致心率加快。 症状包括心悸和感觉虚弱或气短

即使您出生时就有这种额外电路，但通常直到青少年时期或 20 岁出头才会出现症状

医生根据心电图 (ECG/EKG) 诊断预激综合征

医生使用药物和其他措施治疗预激综合征

预激综合征的症状有哪些？ 症状通常开始于青少年时期或 20 岁出头，但也可在任何年龄出现。 在婴儿中，症状可能包括： 呼吸问题

过度疲倦

进食不佳 在青少年和成人中，症状可能包括： 感觉心跳飞快

有时晕厥

有时胸痛 另一种被称为心房颤动的异常心律紊乱对预激综合征患者而言非常危险。心房颤动和预激综合征同时出现可导致心室颤动，若不立即治疗，可导致死亡。