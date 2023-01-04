轻度二尖瓣反流可能不需要治疗。医生可能会偶尔通过超声心动图检查您的心脏。

医生会监测您的症状，并定期重复超声心动图检查以决定何时手术。二尖瓣修补或置换手术应在心肌受损之前进行。

如果瓣膜严重损坏，医生可做手术用以下瓣膜进行置换：

用塑料制成的机械瓣

有时医生会用猪或牛的心脏瓣膜置换人体内有缺陷的心脏瓣膜。但在置换二尖瓣时，医生会首选机械瓣。如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。

瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：