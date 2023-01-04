什么是二尖瓣反流？
四个心脏瓣膜控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。
二尖瓣将左心房和左心室隔开。这个瓣膜开放使来自肺部的血液从左心房流入左心室。该瓣膜关闭可防止血液流回左心房。
二尖瓣反流是指二尖瓣不能完全闭合。当左心室收缩以向全身泵血时，一些血液反而会漏回心房。
二尖瓣反流通常由于遗传性疾病（呈现家族性发病趋势）或心脏病发作所致
反流的血液越多，心脏就越需要努力工作才能泵出足够的血液
最终，心脏为弥补漏回的血液而长时间超负荷工作会导致心力衰竭
医生用听诊器可听到心脏杂音，并会做超声心动图以诊断二尖瓣反流
轻度反流可能不引起任何症状，或者无需治疗
重度反流可引起症状，如气短或心房颤动等异常心律
如果发生重度反流，则需修补或置换二尖瓣
（也可参见心脏瓣膜病概述。）
心脏瓣膜如何工作
二尖瓣反流的病因有哪些？
二尖瓣反流的症状有哪些？
轻度二尖瓣返流可能不引起症状。
重度二尖瓣反流可引起心力衰竭，这可能会使您：
容易疲倦
感到呼吸短促
腿部肿胀
心房颤动可能导致：
心悸（感觉心脏怦怦直跳、扑动、急速跳动或跳过一些搏动）
气短
医生如何判断我是否有二尖瓣反流？
医生如何治疗二尖瓣反流？
轻度二尖瓣反流可能不需要治疗。医生可能会偶尔通过超声心动图检查您的心脏。
医生会监测您的症状，并定期重复超声心动图检查以决定何时手术。二尖瓣修补或置换手术应在心肌受损之前进行。
如果瓣膜严重损坏，医生可做手术用以下瓣膜进行置换：
用塑料制成的机械瓣
有时医生会用猪或牛的心脏瓣膜置换人体内有缺陷的心脏瓣膜。但在置换二尖瓣时，医生会首选机械瓣。如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。
瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：
接受牙科操作
接受某些医疗程序