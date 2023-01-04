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小知识
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二尖瓣反流

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是二尖瓣反流？

四个心脏瓣膜控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。

二尖瓣将左心房和左心室隔开。这个瓣膜开放使来自肺部的血液从左心房流入左心室。该瓣膜关闭可防止血液流回左心房。

二尖瓣反流是指二尖瓣不能完全闭合。当左心室收缩以向全身泵血时，一些血液反而会漏回心房。

  • 二尖瓣反流通常由于遗传性疾病（呈现家族性发病趋势）或心脏病发作所致

  • 反流的血液越多，心脏就越需要努力工作才能泵出足够的血液

  • 最终，心脏为弥补漏回的血液而长时间超负荷工作会导致心力衰竭

  • 医生用听诊器可听到心脏杂音，并会做超声心动图以诊断二尖瓣反流

  • 轻度反流可能不引起任何症状，或者无需治疗

  • 重度反流可引起症状，如气短或心房颤动等异常心律

  • 如果发生重度反流，则需修补或置换二尖瓣

心房颤动可引起血栓中风等问题。

（也可参见心脏瓣膜病概述。）

二尖瓣反流的病因有哪些？

二尖瓣反流可突然发生或逐渐发展。

引起突然发生的二尖瓣反流的原因包括：

引起逐渐发展的二尖瓣反流的原因包括：

二尖瓣反流的症状有哪些？

轻度二尖瓣返流可能不引起症状。

重度二尖瓣反流可引起心力衰竭，这可能会使您：

  • 容易疲倦

  • 感到呼吸短促

  • 腿部肿胀

心房颤动可能导致：

  • 心悸（感觉心脏怦怦直跳、扑动、急速跳动或跳过一些搏动）

  • 气短

医生如何判断我是否有二尖瓣反流？

医生通过听诊器听诊心脏来疑诊二尖瓣反流。医生借助超声心动图（心脏超声检查）明确漏血的严重程度。

医生也可能做一些检查，以查看左心房和心室，例如：

医生如何治疗二尖瓣反流？

轻度二尖瓣反流可能不需要治疗。医生可能会偶尔通过超声心动图检查您的心脏。

医生会监测您的症状，并定期重复超声心动图检查以决定何时手术。二尖瓣修补或置换手术应在心肌受损之前进行。

如果瓣膜严重损坏，医生可做手术用以下瓣膜进行置换：

  • 用塑料制成的机械瓣

有时医生会用猪或牛的心脏瓣膜置换人体内有缺陷的心脏瓣膜。但在置换二尖瓣时，医生会首选机械瓣。如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。

瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：

  • 接受牙科操作

  • 接受某些医疗程序

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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