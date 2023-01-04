如果没有症状，则无需治疗。

如果有症状，医生将进行药物治疗，以达到下列目的：

增加排尿量，并降低肺部血压

控制心率

预防血栓

如果药物不能控制症状，可以修补或置换瓣膜。

如果可能，医生会尝试修补瓣膜——称为瓣膜成形术。在瓣膜成形术中，医生会通过静脉或动脉向心脏插入一根空心细管（导管）。医生会给导管尖端的球囊充气。球囊推动瓣膜开放。有时医生在心脏手术期间修补瓣膜。

如果瓣膜无法修补，可用以下瓣膜进行置换：

用塑料制成的机械瓣

猪或牛的心脏瓣膜（生物瓣）

如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。

瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：