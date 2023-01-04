什么是二尖瓣狭窄？
四个心脏瓣膜控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。
二尖瓣将左心房和左心室隔开。这个瓣膜开放使来自肺部的血液从左心房流入左心室。该瓣膜关闭可防止血液流回左心房。
二尖瓣狭窄是指二尖瓣不能完全打开，因此心脏很难将来自肺部的血液泵出左心房。左心房和肺部的血压会升高。
某些疾病可导致二尖瓣的瓣叶僵硬、增厚
最常见的病因是未经治疗的风湿热。
二尖瓣狭窄可能会长时间无症状
重度狭窄可引起症状，如气短或心房颤动等异常心律
医生用听诊器可听到心脏杂音，并会做超声心动图以诊断二尖瓣狭窄
治疗方法包括药物治疗和手术
重度二尖瓣狭窄可导致心力衰竭（心脏不能将血液正常泵送到身体其他部位）。
如果您有二尖瓣狭窄，怀孕会导致心力衰竭迅速形成。
（也可参见心脏瓣膜病概述。）
是什么原因导致了二尖瓣狭窄？
二尖瓣狭窄的症状有哪些？
轻度二尖瓣狭窄通常不引起症状。
重度二尖瓣狭窄可引起心力衰竭，这可能会使您：
容易疲倦
感到呼吸短促
腿部肿胀
心房颤动可能导致：
心悸（感觉心脏怦怦直跳、扑动、急速跳动或跳过一些搏动）
气短
一旦出现症状，病人会在大约 7~9 年内出现严重残疾。出生时即存在二尖瓣狭窄的儿童若不接受手术，通常活不过两年。
医生如何判断我是否有二尖瓣狭窄？
医生如何治疗二尖瓣狭窄？
如果没有症状，则无需治疗。
如果有症状，医生将进行药物治疗，以达到下列目的：
增加排尿量，并降低肺部血压
控制心率
预防血栓
如果药物不能控制症状，可以修补或置换瓣膜。
如果可能，医生会尝试修补瓣膜——称为瓣膜成形术。在瓣膜成形术中，医生会通过静脉或动脉向心脏插入一根空心细管（导管）。医生会给导管尖端的球囊充气。球囊推动瓣膜开放。有时医生在心脏手术期间修补瓣膜。
如果瓣膜无法修补，可用以下瓣膜进行置换：
用塑料制成的机械瓣
猪或牛的心脏瓣膜（生物瓣）
如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。
瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：
接受牙科操作
接受某些医疗程序