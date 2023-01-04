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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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二尖瓣狭窄

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是二尖瓣狭窄？

四个心脏瓣膜控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。

二尖瓣将左心房和左心室隔开。这个瓣膜开放使来自肺部的血液从左心房流入左心室。该瓣膜关闭可防止血液流回左心房。

二尖瓣狭窄是指二尖瓣不能完全打开，因此心脏很难将来自肺部的血液泵出左心房。左心房和肺部的血压会升高。

  • 某些疾病可导致二尖瓣的瓣叶僵硬、增厚

  • 最常见的病因是未经治疗的风湿热

  • 二尖瓣狭窄可能会长时间无症状

  • 重度狭窄可引起症状，如气短或心房颤动等异常心律

  • 医生用听诊器可听到心脏杂音，并会做超声心动图以诊断二尖瓣狭窄

  • 治疗方法包括药物治疗和手术

心房颤动可引起血栓中风等问题。

重度二尖瓣狭窄可导致心力衰竭（心脏不能将血液正常泵送到身体其他部位）。

如果您有二尖瓣狭窄，怀孕会导致心力衰竭迅速形成。

（也可参见心脏瓣膜病概述。）

是什么原因导致了二尖瓣狭窄？

原因包括：

  • 资源匮乏国家/地区的儿童期风湿热。应用抗生素有效治疗链球菌性咽炎后，不易发生风湿性二尖瓣狭窄。（在资源丰富的国家/地区，二尖瓣狭窄常发生于那些年轻时患风湿热但未应用抗生素的老年患者，或从一些未广泛应用抗生素地区移民来的患者。）

  • 年老时瓣膜磨损

  • 有时，出生时即存在二尖瓣狭窄

二尖瓣狭窄的症状有哪些？

轻度二尖瓣狭窄通常不引起症状。

重度二尖瓣狭窄可引起心力衰竭，这可能会使您：

  • 容易疲倦

  • 感到呼吸短促

  • 腿部肿胀

心房颤动可能导致：

  • 心悸（感觉心脏怦怦直跳、扑动、急速跳动或跳过一些搏动）

  • 气短

一旦出现症状，病人会在大约 7~9 年内出现严重残疾。出生时即存在二尖瓣狭窄的儿童若不接受手术，通常活不过两年。

医生如何判断我是否有二尖瓣狭窄？

医生通过听诊器听诊心脏来疑诊二尖瓣狭窄。医生借助超声心动图（心脏超声检查）明确瓣膜的狭窄程度。

医生也可以做检查，例如：

  • 心电图（ECG/EKG；一项检测心脏电流并将其记录在一张纸上的快速、无痛且无害的检查）

  • 胸部 X 光检查

医生如何治疗二尖瓣狭窄？

如果没有症状，则无需治疗。

如果有症状，医生将进行药物治疗，以达到下列目的：

  • 增加排尿量，并降低肺部血压

  • 控制心率

  • 预防血栓

如果药物不能控制症状，可以修补或置换瓣膜。

如果可能，医生会尝试修补瓣膜——称为瓣膜成形术。在瓣膜成形术中，医生会通过静脉或动脉向心脏插入一根空心细管（导管）。医生会给导管尖端的球囊充气。球囊推动瓣膜开放。有时医生在心脏手术期间修补瓣膜。

如果瓣膜无法修补，可用以下瓣膜进行置换：

  • 用塑料制成的机械瓣

  • 猪或牛的心脏瓣膜（生物瓣）

如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。

瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：

  • 接受牙科操作

  • 接受某些医疗程序

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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