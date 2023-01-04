如果您是无症状的主动脉瓣狭窄成人患者，您应：

定期看医生

避免压力过大的运动

按照医生的建议，偶尔进行一次超声心动图检查（心脏超声检查）

如果您出现症状或者左心室开始衰竭，医生将会做手术用以下瓣膜置换您的主动脉瓣：

用塑料制成的机械瓣

猪或牛的心脏瓣膜（生物瓣）

如果您的年龄很大且身体虚弱，或有其他原因导致心脏手术的风险过高，医生可能会在心导管检查术中置换主动脉瓣。但如果您能耐受，心脏手术的效果更好。

如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。

出生时即存在瓣膜问题的儿童和年轻成人可能需接受球囊瓣膜切开术。医生会通过静脉或动脉向心脏插入一根空心细管（导管）。医生会给导管尖端的球囊充气。球囊推动瓣膜开放。球囊瓣膜切开术对老年人来说效果不是很好。

瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：