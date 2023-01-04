什么是主动脉瓣狭窄？
主动脉是从心脏向身体其他部位运送血液的主要动脉。
四个心脏瓣膜控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。
主动脉瓣位于心脏和主动脉之间。这个瓣膜的开口在主动脉内，以便血液从心脏流出。该瓣膜关闭可防止血液流回心脏。
主动脉瓣狭窄是指主动脉瓣不能完全打开。狭窄的瓣膜使心脏很难泵出血液。
某些疾病可导致主动脉瓣的瓣叶僵硬、增厚
主动脉瓣狭窄的原因包括出生缺陷，或者有时只是因为瓣膜老化
瓣膜越狭窄，心脏就越需要努力工作才能泵出充足血液
当瓣膜非常狭窄时，心脏的泵血难度很大，导致心力衰竭
您可能胸闷、气短或昏倒
医生用听诊器可听到心脏杂音，并会做超声心动图以诊断主动脉瓣狭窄
医生可能需要置换您的主动脉瓣
（也可参见心脏瓣膜病概述。）
是什么原因导致了主动脉瓣狭窄？
主动脉瓣狭窄的症状有哪些？
由于出生缺陷引起主动脉瓣狭窄的儿童在成年之前可能没有症状。
主动脉瓣狭窄的症状包括：
锻炼时胸闷
感觉疲倦和气短
在无任何警示征象（如头晕或头重脚轻感）的情况下晕厥
医生如何判断我是否有主动脉狭窄？
医生如何治疗主动脉瓣狭窄？
如果您是无症状的主动脉瓣狭窄成人患者，您应：
定期看医生
避免压力过大的运动
按照医生的建议，偶尔进行一次超声心动图检查（心脏超声检查）
如果您出现症状或者左心室开始衰竭，医生将会做手术用以下瓣膜置换您的主动脉瓣：
用塑料制成的机械瓣
猪或牛的心脏瓣膜（生物瓣）
如果您的年龄很大且身体虚弱，或有其他原因导致心脏手术的风险过高，医生可能会在心导管检查术中置换主动脉瓣。但如果您能耐受，心脏手术的效果更好。
如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。
出生时即存在瓣膜问题的儿童和年轻成人可能需接受球囊瓣膜切开术。医生会通过静脉或动脉向心脏插入一根空心细管（导管）。医生会给导管尖端的球囊充气。球囊推动瓣膜开放。球囊瓣膜切开术对老年人来说效果不是很好。
瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：
接受牙科操作
接受某些医疗程序