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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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艾迪生病

（艾迪生病；肾上腺功能不全）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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腺体会生成并释放激素。

激素是刺激其他细胞或组织起作用的化学物质。激素存在于血液中，因此可流到全身各处。激素可同时影响许多器官。

人有两个肾上腺，每个肾脏上方各有一个。肾上腺会释放多种不同的激素，帮助控制血压、心率、水盐平衡、应激反应和某些男性性别特征。

什么是艾迪生病？

发生艾迪生病时，肾上腺不能生成足够的肾上腺激素。

  • 艾迪生病通常是免疫系统攻击自身的肾上腺导致的

  • 症状缓慢出现

  • 您一直感觉虚弱和疲倦，站起时可能会头晕

  • 皮肤可能会出现深色部位，像被不均匀地晒黑一样

  • 医生会给予激素药片，以替代您体内缺失的激素

  • 您需要余生服用激素

什么原因会导致艾迪生病？

艾迪生病通常是肾上腺问题引起的，包括：

有时艾迪生病是垂体问题引起的。垂体会释放许多激素，包括告诉肾上腺生成肾上腺激素的激素。如果垂体不够活跃，肾上腺可能停止生成激素。

艾迪生病有哪些症状？

艾迪生病的症状出现缓慢，通常包括：

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 站起时感觉头晕

  • 食欲不振（不常见）

  • 感觉胃部不适或呕吐

  • 腹泻

有时您还会出现：

  • 肤色变深

  • 脸部和肩部有黑色雀斑

  • 口腔、直肠或阴道有深蓝色斑点

什么是肾上腺危象？

肾上腺危象是指艾迪生病突然发生危及生命的病情恶化。这是医疗急症。

身体需要肾上腺激素对严重损伤或疾病等应激作出应答。如果肾上腺激素不足，损伤或疾病会给身体造成压力，导致肾上腺危象。您可能出现：

  • 严重腹痛

  • 重度肌无力

  • 危险的低血压

  • 肾衰竭

医生如何判断我是否有艾迪生病？

医生将进行血液检查来检查：

  • 钠和钾的水平

  • 肾上腺和垂体激素水平

有时医生会给您注射垂体激素，看看肾上腺是否能对激素作出应答。

医生如何治疗艾迪生病？

医生将给予：

  • 两类肾上腺激素

您生病时，需要服用额外的肾上腺激素。

如果您出现肾上腺危象，则需要：

  • IV 补液（将液体直接注入静脉）

  • 大剂量静脉注射肾上腺激素

医生会建议您始终随身携带：

  • 一张卡片或手镯，上面注明您有艾迪生病，并列出您服用的药物

  • 一支氢化可的松针剂，以备突发应激状况

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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