腺体会生成并释放激素。
激素是刺激其他细胞或组织起作用的化学物质。激素存在于血液中，因此可流到全身各处。激素可同时影响许多器官。
人有两个肾上腺，每个肾脏上方各有一个。肾上腺会释放多种不同的激素，帮助控制血压、心率、水盐平衡、应激反应和某些男性性别特征。
什么是艾迪生病？
什么原因会导致艾迪生病？
艾迪生病有哪些症状？
艾迪生病的症状出现缓慢，通常包括：
感觉虚弱和疲劳
站起时感觉头晕
食欲不振（不常见）
感觉胃部不适或呕吐
腹泻
有时您还会出现：
肤色变深
脸部和肩部有黑色雀斑
口腔、直肠或阴道有深蓝色斑点
什么是肾上腺危象？
肾上腺危象是指艾迪生病突然发生危及生命的病情恶化。这是医疗急症。
身体需要肾上腺激素对严重损伤或疾病等应激作出应答。如果肾上腺激素不足，损伤或疾病会给身体造成压力，导致肾上腺危象。您可能出现：
严重腹痛
重度肌无力
危险的低血压
医生如何判断我是否有艾迪生病？
医生将进行血液检查来检查：
钠和钾的水平
肾上腺和垂体激素水平
有时医生会给您注射垂体激素，看看肾上腺是否能对激素作出应答。
医生如何治疗艾迪生病？
医生将给予：
两类肾上腺激素
您生病时，需要服用额外的肾上腺激素。
如果您出现肾上腺危象，则需要：
IV 补液（将液体直接注入静脉）
大剂量静脉注射肾上腺激素
医生会建议您始终随身携带：
一张卡片或手镯，上面注明您有艾迪生病，并列出您服用的药物
一支氢化可的松针剂，以备突发应激状况