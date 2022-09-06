腺体会生成并释放激素。

激素是刺激其他细胞或组织起作用的化学物质。激素存在于血液中，因此可流到全身各处。激素可同时影响许多器官。

人有两个肾上腺，每个肾脏上方各有一个。肾上腺会释放多种不同的激素，帮助控制血压、心率、水盐平衡、应激反应和某些男性性别特征。

什么是艾迪生病？ 发生艾迪生病时，肾上腺不能生成足够的肾上腺激素。 艾迪生病通常是免疫系统攻击自身的肾上腺导致的

症状缓慢出现

您一直感觉虚弱和疲倦，站起时可能会头晕

皮肤可能会出现深色部位，像被不均匀地晒黑一样

医生会给予激素药片，以替代您体内缺失的激素

您需要余生服用激素

什么原因会导致艾迪生病？ 艾迪生病通常是肾上腺问题引起的，包括： 自身免疫性疾病，这时身体的免疫系统会错误地攻击自身的肾上腺

肾上腺癌

肾上腺感染，如结核病 有时艾迪生病是垂体问题引起的。垂体会释放许多激素，包括告诉肾上腺生成肾上腺激素的激素。如果垂体不够活跃，肾上腺可能停止生成激素。

艾迪生病有哪些症状？ 艾迪生病的症状出现缓慢，通常包括： 感觉虚弱和疲劳

站起时感觉头晕

食欲不振（不常见）

感觉胃部不适或呕吐

腹泻 有时您还会出现： 肤色变深

脸部和肩部有黑色雀斑

口腔、直肠或阴道有深蓝色斑点 什么是肾上腺危象？ 肾上腺危象是指艾迪生病突然发生危及生命的病情恶化。这是医疗急症。 身体需要肾上腺激素对严重损伤或疾病等应激作出应答。如果肾上腺激素不足，损伤或疾病会给身体造成压力，导致肾上腺危象。您可能出现： 严重腹痛

重度肌无力

危险的低血压

肾衰竭

医生如何判断我是否有艾迪生病？ 医生将进行血液检查来检查： 钠和钾的水平

肾上腺和垂体激素水平 有时医生会给您注射垂体激素，看看肾上腺是否能对激素作出应答。