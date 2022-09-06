腺体会生成并释放激素。
激素是刺激其他细胞或组织起作用的化学物质。激素存在于血液中，因此可流到全身各处。激素可同时影响许多器官。
人有两个肾上腺，每个肾脏上方各有一个。肾上腺会释放多种不同的激素，帮助控制血压、心率、水盐平衡、应激反应和某些男性性别特征。
什么是库欣综合征？
发生库欣综合征时，体内被称为皮质醇的肾上腺激素过多。
库欣综合征通常是肾上腺生成过多皮质醇引起的
库欣综合征患者常常脸很圆、脱发、抑郁，皮肤变薄，容易淤青
库欣综合征的治疗取决于病因——您可能需要手术或放疗
什么原因会导致库欣综合征？
库欣综合征的常见原因：
肾上腺生成过多皮质醇
长期服用皮质类固醇药物（如泼尼松）
如果您出现以下情况，则肾上腺可能会生成过多皮质醇：
肾上腺内有释放皮质醇的肿瘤
身体其他部位的癌症（如肺癌）细胞释放引发肾上腺生成皮质醇的激素
什么是库欣病？
库欣病与库欣综合征略有不同。发生库欣病时，过度活跃的垂体会告诉肾上腺生成过多的激素。
库欣病通常发生在垂体有肿瘤时。医生会手术切除肿瘤，或通过放疗破坏肿瘤。
库欣综合征有哪些症状？
医生如何判断我是否有库欣综合征？
医生如何治疗库欣综合征？
医生将会：
让您吃高蛋白、高钾饮食
有时给予药物来降低皮质醇水平、升高血钾水平或降低血糖水平
做手术或通过放疗去除所有肿瘤