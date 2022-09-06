腺体会生成并释放激素。

激素是刺激其他细胞或组织起作用的化学物质。激素存在于血液中，因此可流到全身各处。激素可同时影响许多器官。

人有两个肾上腺，每个肾脏上方各有一个。肾上腺会释放多种不同的激素，帮助控制血压、心率、水盐平衡、应激反应和某些男性性别特征。

什么是库欣综合征？ 发生库欣综合征时，体内被称为皮质醇的肾上腺激素过多。 库欣综合征通常是肾上腺生成过多皮质醇引起的

库欣综合征患者常常脸很圆、脱发、抑郁，皮肤变薄，容易淤青

库欣综合征的治疗取决于病因——您可能需要手术或放疗

什么原因会导致库欣综合征？ 库欣综合征的常见原因： 肾上腺生成过多皮质醇

长期服用皮质类固醇药物（如泼尼松） 如果您出现以下情况，则肾上腺可能会生成过多皮质醇： 肾上腺内有释放皮质醇的肿瘤

身体其他部位的癌症（如肺癌）细胞释放引发肾上腺生成皮质醇的激素

什么是库欣病？ 库欣病与库欣综合征略有不同。发生库欣病时，过度活跃的垂体会告诉肾上腺生成过多的激素。 库欣病通常发生在垂体有肿瘤时。医生会手术切除肿瘤，或通过放疗破坏肿瘤。

库欣综合征有哪些症状？ 症状包括： 腹部大量脂肪，后背上方有脂肪（称为“水牛背”）

脸圆、肿胀

皮肤变薄，容易淤青且愈合缓慢

胸部和腹部有紫纹，看起来像妊娠纹

容易疲倦

有时，面部和身体毛发过多

有些情况下，女性会脱发 库欣综合征患儿生长缓慢，身材矮小。 随着时间的推移，如果库欣综合征未得到治疗，您可能会： 骨质疏松症

高血压

感染概率增加

医生如何判断我是否有库欣综合征？ 医生会做： 尿液和血液检查，以检查一天不同时间的皮质醇水平，有时在服用特殊药物之前和之后进行检查

血液检查，以检查垂体激素

有时，进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，检查体内有无肿瘤