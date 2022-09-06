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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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库欣综合征

（库欣综合征）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2022
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腺体会生成并释放激素。

激素是刺激其他细胞或组织起作用的化学物质。激素存在于血液中，因此可流到全身各处。激素可同时影响许多器官。

人有两个肾上腺，每个肾脏上方各有一个。肾上腺会释放多种不同的激素，帮助控制血压、心率、水盐平衡、应激反应和某些男性性别特征。

什么是库欣综合征？

发生库欣综合征时，体内被称为皮质醇的肾上腺激素过多。

  • 库欣综合征通常是肾上腺生成过多皮质醇引起的

  • 库欣综合征患者常常脸很圆、脱发、抑郁，皮肤变薄，容易淤青

  • 库欣综合征的治疗取决于病因——您可能需要手术或放疗

什么原因会导致库欣综合征？

库欣综合征的常见原因：

  • 肾上腺生成过多皮质醇

  • 长期服用皮质类固醇药物（如泼尼松）

如果您出现以下情况，则肾上腺可能会生成过多皮质醇：

  • 肾上腺内有释放皮质醇的肿瘤

  • 身体其他部位的癌症（如肺癌）细胞释放引发肾上腺生成皮质醇的激素

什么是库欣病？

库欣病与库欣综合征略有不同。发生库欣病时，过度活跃的垂体会告诉肾上腺生成过多的激素。

库欣病通常发生在垂体有肿瘤时。医生会手术切除肿瘤，或通过放疗破坏肿瘤。

库欣综合征有哪些症状？

症状包括：

  • 腹部大量脂肪，后背上方有脂肪（称为“水牛背”）

  • 脸圆、肿胀

  • 皮肤变薄，容易淤青且愈合缓慢

  • 胸部和腹部有紫纹，看起来像妊娠纹

  • 容易疲倦

  • 有时，面部和身体毛发过多

  • 有些情况下，女性会脱发

库欣综合征患儿生长缓慢，身材矮小。

随着时间的推移，如果库欣综合征未得到治疗，您可能会：

医生如何判断我是否有库欣综合征？

医生会做：

  • 尿液和血液检查，以检查一天不同时间的皮质醇水平，有时在服用特殊药物之前和之后进行检查

  • 血液检查，以检查垂体激素

  • 有时，进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)，检查体内有无肿瘤

医生如何治疗库欣综合征？

医生将会：

  • 让您吃高蛋白、高钾饮食

  • 有时给予药物来降低皮质醇水平、升高血钾水平或降低血糖水平

  • 做手术或通过放疗去除所有肿瘤

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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