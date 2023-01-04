什么是巨人症和肢端肥大症？
巨人症和肢端肥大症是指生长激素过多导致的异常生长模式。
在儿童中，生长激素过多会引起巨人症，这意味着身材巨大或像个巨人。
在成人中，生长激素过多会引起肢端肥大症。
巨人症儿童会长得非常高
肢端肥大症成人不会生长得更高（因为骨骼中的生长板闭合），但他们会有骨骼和颅骨畸形
其他症状包括无力、视力问题以及可导致心力衰竭的心脏问题
医生治疗巨人症和肢端肥大症的方法是手术治疗以及使用降低生长激素水平的药物
什么原因会导致巨人症和肢端肥大症？
巨人症有哪些症状？
巨人症是一种儿童疾病。症状包括：
长骨过度生长，因此上下肢很长
长得非常高
青春期比正常人开始得晚
有时，生殖器的发育出现问题
巨人症
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BETTINA CIRONE/科学图片库
肢端肥大症有哪些症状？
肢端肥大症是一种通常起病于 30-50 岁的疾病。与儿童骨骼不同，成人骨骼不会再生长。相反，成人骨骼的形状发生改变，并出现畸形。症状包括：
面部粗糙、增厚
手脚肿胀
需要大号戒指、手套、帽子和鞋子
胸廓厚、呈桶状
关节疼痛
有时四肢无力
女性月经不规律
男性出现勃起功能障碍
肢端肥大症
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巨人症和肢端肥大症会引起哪些问题？
医生如何判断患者是否有巨人症或肢端肥大症？
医生如何治疗巨人症和肢端肥大症？
医生会综合运用以下疗法治疗巨人症和肢端肥大症：
手术切除垂体瘤
放疗
使用阻止生长激素生成的药物
通过手术或放疗治疗垂体肿瘤后，你可能需要使用激素补充剂来替代垂体生成的相应激素。