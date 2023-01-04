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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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巨人症及肢端肥大症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是巨人症和肢端肥大症？

巨人症和肢端肥大症是指生长激素过多导致的异常生长模式。

在儿童中，生长激素过多会引起巨人症，这意味着身材巨大或像个巨人。

在成人中，生长激素过多会引起肢端肥大症

  • 巨人症儿童会长得非常高

  • 肢端肥大症成人不会生长得更高（因为骨骼中的生长板闭合），但他们会有骨骼和颅骨畸形

  • 其他症状包括无力、视力问题以及可导致心力衰竭的心脏问题

  • 医生治疗巨人症和肢端肥大症的方法是手术治疗以及使用降低生长激素水平的药物

什么原因会导致巨人症和肢端肥大症？

巨人症和肢端肥大症几乎始终是以下原因引起的：

  • 垂体的非癌性（良性）肿瘤分泌过多生长激素

垂体是脑底一块豌豆大小的组织。腺体是生成并释放激素进入血液的器官。激素是刺激其他细胞或组织起作用的化学物质。垂体会生成许多不同类型的激素，包括生长激素。

血液中的生长激素过多会导致骨骼、肌肉和器官变大。

垂体定位

巨人症有哪些症状？

巨人症是一种儿童疾病。症状包括：

  • 长骨过度生长，因此上下肢很长

  • 长得非常高

  • 青春期比正常人开始得晚

  • 有时，生殖器的发育出现问题

肢端肥大症有哪些症状？

肢端肥大症是一种通常起病于 30-50 岁的疾病。与儿童骨骼不同，成人骨骼不会再生长。相反，成人骨骼的形状发生改变，并出现畸形。症状包括：

  • 面部粗糙、增厚

  • 手脚肿胀

  • 需要大号戒指、手套、帽子和鞋子

  • 胸廓厚、呈桶状

  • 关节疼痛

  • 有时四肢无力

  • 女性月经不规律

  • 男性出现勃起功能障碍

巨人症和肢端肥大症会引起哪些问题？

如不治疗，巨人症和肢端肥大症可能导致：

如不治疗，巨人症和肢端肥大症患者的预期寿命较短。

医生如何判断患者是否有巨人症或肢端肥大症？

通常很容易发现儿童长得过快。但在成年人中，由于肢端肥大症是缓慢发生的，因此可能需要很长时间才能发现骨骼生长异常。

如果医生怀疑巨人症或肢端肥大症，他们会：

  • 有时，查看您在不同时间拍摄的照片——这可能显示在肢端肥大症患者中常见的身体变化

  • 做血液检查，检查生长激素水平

  • 进行手部 X 线检查，查看有无骨骼增厚或组织肿胀

  • 做脑部 CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像），查看垂体内有无肿瘤

医生如何治疗巨人症和肢端肥大症？

医生会综合运用以下疗法治疗巨人症和肢端肥大症：

  • 手术切除垂体瘤

  • 放疗

  • 使用阻止生长激素生成的药物

通过手术或放疗治疗垂体肿瘤后，你可能需要使用激素补充剂来替代垂体生成的相应激素。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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