什么是巨人症和肢端肥大症？

什么是巨人症和肢端肥大症？

巨人症和肢端肥大症是指生长激素过多导致的异常生长模式。

在儿童中，生长激素过多会引起巨人症，这意味着身材巨大或像个巨人。

在成人中，生长激素过多会引起肢端肥大症。