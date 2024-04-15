甲肝疫苗采用肌肉注射方式接种。作为儿童期常规疫苗接种的一部分，所有儿童都需要接种 2 针：通常在 12 至 23 月龄时接种第一针，然后过 6 至 18 个月再接种第二针。未接种疫苗的成人也可以接种这种 2 剂疫苗。接种第一针后，可提供 6 到 12 个月的全面保护，接种第二针后，可提供至少 14 到 20 年的保护。（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。

还可提供混合甲型肝炎和乙型肝炎疫苗的疫苗。该疫苗在 18 岁及以上人群中以 3 剂或 4 剂系列的方式接种。

建议以前未接种过疫苗的大龄儿童和青少年接种甲型肝炎疫苗。

还建议将该疫苗用于感染甲型肝炎的风险较高的人群，例如：

在感染常见地区旅行或工作的人

工作使其面临暴露风险的人（例如与感染甲型肝炎病毒的灵长类动物一起工作或在研究实验室研究病毒的人）

使用非法药物（注射或非注射）的人

与男性性交的男性

患有慢性肝病（如乙型肝炎、丙型肝炎、肝硬化、脂肪肝、酒精相关性肝病和自身免疫性肝炎）或血液中特定肝酶水平高的人

无家可归者

预期在从甲型肝炎常见地区收养的儿童到达美国后的头 60 天内与其密切接触的人

在妊娠期间有感染甲型肝炎风险的孕妇（如作为国际旅行者、使用非法药物 [注射或非注射]、可能在工作中接触、预期与国际收养儿童密切接触或无家可归的女性）或患上甲型肝炎病毒感染有重病或死亡风险的孕妇（如患有慢性肝病或 HIV 感染的女性）

想要预防甲型肝炎的未接种疫苗的成年人也可以接种该疫苗，即使没有任何风险因素。

在甲型肝炎暴发期间，1 岁或以上有甲型肝炎病毒感染风险的人应接种疫苗。

如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 ‭‬CDC：哪些人不应接种这些疫苗？‬）。