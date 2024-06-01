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小知识
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肺动脉高压

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是肺动脉高压？

Pulmonary hypertension（肺动脉高压）是指肺部动脉血压高。动脉是将血液从心脏输送到身体各部位的大血管。肺部的动脉称为肺动脉。

肺动脉高压是一种不太常见的疾病。它与高血压不同，高血压是全身动脉的血压处于高水平。高血压比肺动脉高压更常见。

  • 出现肺动脉高压时，心脏必须更努力地工作，才能将血液泵到肺部

  • 肺动脉高压通常是某些肺部或心脏问题引起的，有时某些药物也会引发这种疾病

  • 出现肺动脉高压时，您会感到虚弱和呼吸短促

  • 为了判断您是否有肺动脉高压，医生会进行胸部 X 光片检查和心脏超声检查

  • 医生会针对肺动脉高压的病因进行治疗，并可能给予您扩张肺动脉的药物

肺动脉高压的病因是什么？

以下原因通常会引起肺动脉高压：

其他病因包括镰状细胞病和某些药物，如芬氟拉明（和其他相关减肥药）、安非他明、可卡因和选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRI)。有时，遗传性疾病也会引发肺动脉高压。

有时，医生也不知道患者出现肺动脉高压的病因。

肺动脉高压有哪些症状？

肺动脉高压的主要症状是：

  • 轻度活动时，感觉虚弱和呼吸短促

可能会出现轻微的胸部不适和腿部肿胀。

医生如何判断我是否有肺动脉高压？

医生会根据症状怀疑肺动脉高压，尤其是如果您有肺部问题或心力衰竭的话。为了确诊，医生将：

如果肺动脉高压似乎很严重，医生可能会进行：

  • 心脏插管术——医生经由静脉或动脉将一根细的中空管（导管）插入心脏，以测量心脏和肺动脉的血压

医生如何治疗肺动脉高压？

医生会针对肺动脉高压的病因进行治疗，并让您避免做让它恶化的事情。例如，会让您戒烟，不去高海拔地区，如山上。

可能会给予您药物，如：

  • 通过鼻中导管或脸上的面罩给予额外吸氧

  • 扩张肺动脉的药物

  • 水丸（利尿剂）

  • 预防肺部血块的抗凝剂（血液稀释剂）

如果您有重度肺动脉高压，医生可能会进行肺移植（医生从其他人体内取出整个或部分肺脏，并将其植入您体内的手术）。

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