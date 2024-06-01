Pulmonary hypertension（肺动脉高压）是指肺部动脉血压高。动脉是将血液从心脏输送到身体各部位的大血管。肺部的动脉称为肺动脉。

肺动脉高压是一种不太常见的疾病。它与高血压不同，高血压是全身动脉的血压处于高水平。高血压比肺动脉高压更常见。