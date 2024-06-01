什么是肺动脉高压？
Pulmonary hypertension（肺动脉高压）是指肺部动脉血压高。动脉是将血液从心脏输送到身体各部位的大血管。肺部的动脉称为肺动脉。
肺动脉高压是一种不太常见的疾病。它与高血压不同，高血压是全身动脉的血压处于高水平。高血压比肺动脉高压更常见。
出现肺动脉高压时，心脏必须更努力地工作，才能将血液泵到肺部
肺动脉高压通常是某些肺部或心脏问题引起的，有时某些药物也会引发这种疾病
出现肺动脉高压时，您会感到虚弱和呼吸短促
为了判断您是否有肺动脉高压，医生会进行胸部 X 光片检查和心脏超声检查
医生会针对肺动脉高压的病因进行治疗，并可能给予您扩张肺动脉的药物
肺动脉高压的病因是什么？
肺动脉高压有哪些症状？
肺动脉高压的主要症状是：
轻度活动时，感觉虚弱和呼吸短促
可能会出现轻微的胸部不适和腿部肿胀。
医生如何判断我是否有肺动脉高压？
医生如何治疗肺动脉高压？
医生会针对肺动脉高压的病因进行治疗，并让您避免做让它恶化的事情。例如，会让您戒烟，不去高海拔地区，如山上。
可能会给予您药物，如：
通过鼻中导管或脸上的面罩给予额外吸氧
扩张肺动脉的药物
水丸（利尿剂）
预防肺部血块的抗凝剂（血液稀释剂）
如果您有重度肺动脉高压，医生可能会进行肺移植（医生从其他人体内取出整个或部分肺脏，并将其植入您体内的手术）。