什么是精神疾病？
精神疾病包括各种思维、情绪和/或行为障碍。
每个人有时都有令人不安或异常的想法或强烈的情绪。许多人的行为方式有时让人觉得奇怪。然而，在患有精神疾病的人中，这些想法、感受和行为经常出现或非常强烈，以至于人们在日常生活中出现严重问题或非常苦恼。
有多种不同类型的精神疾病
精神疾病可能是短期的，也可能是长期的
有时很难分辨精神疾病与正常担忧或悲伤之间的区别，但精神疾病更严重，持续时间更长，并显著影响一个人应对生活的能力
近半数的成人在一生中的某个时刻会出现精神疾病症状——抑郁非常常见
主要治疗方式是药物和咨询（谈话治疗）
家人、朋友和支持团体可以帮助人们应对精神疾病
精神疾病有哪些类型？
是什么导致了精神疾病？
精神疾病可能由多种因素共同引起，包括：
遗传因素——精神疾病有家族遗传性
生活压力
您生活的环境和文化
影响大脑的健康问题
许多压力，如失业、离婚或服用过多药物，会增加精神疾病的风险。
影响婴儿大脑的某些健康问题，如出生时的并发症或病毒引起的脑部感染（脑炎），会增加之后一生中发生精神疾病的风险。
精神疾病不会因为人懒惰或不负责任而发生。这不是人们故意做的事。
精神疾病的症状是什么?
症状根据您所存在的问题类型而有所不同。症状可能包括：
性格或行为的重大改变，尤其是没有明确原因的情况下
意识模糊和思维模糊
思维奇特混乱（例如话题跳跃，或者用漫长、混乱的答案回答简单的问题）
不当行为（如在公共场合脱衣）
看到或听到实际不存在的东西（幻觉）
相信不真实的事物（妄想），尽管有强有力的相反证据
极端心境
医生如何判断是否患有精神疾病？
医生通过与患者交谈来诊断精神疾病。有时他们也会与照护者或家庭成员交谈。
有时，症状明显是由精神疾病引起的。例如，人们坚持认为自己是总统，或者认为他们的想法是由大脑中植入的无线电控制的。
有些时候则很难区分精神疾病和正常反应。例如，在配偶或孩子死亡后，很难区分抑郁症和正常悲伤，因为两者都涉及悲伤和抑郁情绪。同样，整洁有序和患有强迫症之间的界限可能并不清晰。任何界限通常基于以下方面：
症状有多严重
症状持续了多长时间
症状对功能有多大影响