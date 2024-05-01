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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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精神疾病概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2024
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什么是精神疾病？

精神疾病包括各种思维、情绪和/或行为障碍。

每个人有时都有令人不安或异常的想法或强烈的情绪。许多人的行为方式有时让人觉得奇怪。然而，在患有精神疾病的人中，这些想法、感受和行为经常出现或非常强烈，以至于人们在日常生活中出现严重问题或非常苦恼。

  • 有多种不同类型的精神疾病

  • 精神疾病可能是短期的，也可能是长期的

  • 有时很难分辨精神疾病与正常担忧或悲伤之间的区别，但精神疾病更严重，持续时间更长，并显著影响一个人应对生活的能力

  • 近半数的成人在一生中的某个时刻会出现精神疾病症状——抑郁非常常见

  • 主要治疗方式是药物和咨询（谈话治疗）

  • 家人、朋友和支持团体可以帮助人们应对精神疾病

精神疾病有哪些类型？

精神疾病实际上是许多不同的疾病。这些疾病可分为广泛的类别，包括：

其他精神健康障碍包括进食障碍、应激障碍（如 PTSD [创伤后应激障碍]）和自杀行为。

是什么导致了精神疾病？

精神疾病可能由多种因素共同引起，包括：

  • 遗传因素——精神疾病有家族遗传性

  • 生活压力

  • 您生活的环境和文化

  • 影响大脑的健康问题

许多压力，如失业、离婚或服用过多药物，会增加精神疾病的风险。

影响婴儿大脑的某些健康问题，如出生时的并发症或病毒引起的脑部感染（脑炎），会增加之后一生中发生精神疾病的风险。

精神疾病不会因为人懒惰或不负责任而发生。这不是人们故意做的事。

精神疾病的症状是什么?

症状根据您所存在的问题类型而有所不同。症状可能包括：

  • 性格或行为的重大改变，尤其是没有明确原因的情况下

  • 意识模糊和思维模糊

  • 思维奇特混乱（例如话题跳跃，或者用漫长、混乱的答案回答简单的问题）

  • 不当行为（如在公共场合脱衣）

  • 看到或听到实际不存在的东西（幻觉）

  • 相信不真实的事物（妄想），尽管有强有力的相反证据

  • 极端心境

医生如何判断是否患有精神疾病？

医生通过与患者交谈来诊断精神疾病。有时他们也会与照护者或家庭成员交谈。

有时，症状明显是由精神疾病引起的。例如，人们坚持认为自己是总统，或者认为他们的想法是由大脑中植入的无线电控制的。

有些时候则很难区分精神疾病和正常反应。例如，在配偶或孩子死亡后，很难区分抑郁症和正常悲伤，因为两者都涉及悲伤和抑郁情绪。同样，整洁有序和患有强迫症之间的界限可能并不清晰。任何界限通常基于以下方面：

  • 症状有多严重

  • 症状持续了多长时间

  • 症状对功能有多大影响

医生如何治疗精神疾病?

医生在成功治疗精神疾病方面取得了很大进展。

主要治疗方式包括：

对于大多数精神疾病，药物和谈话治疗的组合比两者其一更有效。

其他治疗方法包括电休克治疗和经颅磁刺激。

过去，精神疾病患者通常被安置在机构或医院。如今，患者们更有可能在社区中过上有价值的生活。但许多患有精神疾病的人仍然无法获得他们所需的护理和支持。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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