是什么导致了精神疾病？

是什么导致了精神疾病？

精神疾病可能由多种因素共同引起，包括：

遗传因素——精神疾病有家族遗传性

生活压力

您生活的环境和文化

影响大脑的健康问题

许多压力，如失业、离婚或服用过多药物，会增加精神疾病的风险。

影响婴儿大脑的某些健康问题，如出生时的并发症或病毒引起的脑部感染（脑炎），会增加之后一生中发生精神疾病的风险。

精神疾病不会因为人懒惰或不负责任而发生。这不是人们故意做的事。