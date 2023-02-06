什么是颞下颌关节疾病？
颞下颌关节疾病是指将颅骨的一部分（颞骨）与下颌骨相连的关节、韧带、肌腱或肌肉出现问题。它曾被称为 TMJ（颞下颌关节）疾病。
颞下颌关节将颅骨连接到下颌骨。此关节有多种移动方式。它会打开和关闭，以及向后、向前和左右滑动。咀嚼会在此关节上产生大量压力。一块称为关节盘的软骨可防止颅骨和下颌骨相互摩擦。
如果你患有颞下颌关节疾病，可能会头痛、咀嚼时感到酸痛，或者在移动颌骨时听到咔哒声
医生或牙医通常在检查时发现颞下颌关节疾病
20 岁出头的女性和 40 至 50 岁的女性更容易受到影响
治疗通常包括护牙套疗法和缓解疼痛的药物
颞下颌关节
是什么原因导致了颞下颌关节疾病？
颞下颌关节疾病症状有哪些？
颞下颌关节疾病症状可能包括：
头痛
咀嚼食物时下颌肌肉酸痛
颌骨发出咔哒声或绞锁
关节附近疼痛
颈部疼痛或僵硬蔓延到手臂
头晕
耳痛或耳朵闷胀感
睡眠问题
难以张大嘴巴
医生如何判断我是否患有颞下颌关节疾病？
医生或牙医通常可以通过询问病史并进行体检来发现颞下颌关节疾病。有时医生将：
进行影像学检查，例如 MRI（磁共振成像）、X 光检查或 CT 扫描（计算机断层扫描）
从关节抽取液体以检测关节中是否有感染
睡眠测试（多道睡眠描记术）
医生如何治疗颞下颌关节疾病？
医生将让你使用：
护牙套
止痛药，如非甾体抗炎药（NSAID）
医生将治疗颞下颌关节疾病的病因。治疗可能包括：
物理治疗和下颌锻炼
肌肉松弛药
帮助下颌重新定位的装置
手术
关节炎药物
热敷
多数患者会在大约 3 个月内好转。许多人在 2 到 3 年内未经治疗可自行恢复。