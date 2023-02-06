颞下颌关节疾病是指将颅骨的一部分（颞骨）与下颌骨相连的关节、韧带、肌腱或肌肉出现问题。它曾被称为 TMJ（颞下颌关节）疾病。

颞下颌关节将颅骨连接到下颌骨。此关节有多种移动方式。它会打开和关闭，以及向后、向前和左右滑动。咀嚼会在此关节上产生大量压力。一块称为关节盘的软骨可防止颅骨和下颌骨相互摩擦。

如果你患有颞下颌关节疾病，可能会头痛、咀嚼时感到酸痛，或者在移动颌骨时听到咔哒声

医生或牙医通常在检查时发现颞下颌关节疾病

20 岁出头的女性和 40 至 50 岁的女性更容易受到影响

治疗通常包括护牙套疗法和缓解疼痛的药物