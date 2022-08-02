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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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怀孕期间照顾好自己

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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怀孕期间孕妇如何照顾好自己？

为了增加健康怀孕的机会，怀孕期间要定期去看医生，并且：

  • 吃健康的食物

  • 尝试将体重的增幅保持在推荐的范围内，如果孕妇是正常体重，应增加大约 25 到 35 磅（11 到 16 公斤）

  • 不喝酒

  • 不要吸烟，并远离二手烟

  • 只服用医生认可的药物和补充剂

  • 保持活跃并进行锻炼（但避免有肢体接触的体育运动或危险活动）

如果对怀孕期间的饮食、体重增加、药物或其他健康问题有疑问，请咨询医生。

怀孕的时候应该吃什么？

怀孕期间，每天需要大约 250 卡路里的额外热量。大部分额外热量应该是蛋白质，可以从以下来源获得：

  • 熟肉或鱼

  • 豆类

  • 坚果

  • 熟鸡蛋

  • 由巴氏消毒牛奶制成的酸奶或奶酪

还应食用大量：

  • 水果

  • 蔬菜

  • 全谷物，例如全麦面包

吃水果和蔬菜之前，一定要先洗干净。

怀孕期间不应该吃什么或喝什么？

避免：

  • 未煮熟或生的海鲜、鸡蛋和肉

  • 未经巴氏消毒的牛奶和奶制品

  • 饮酒

未煮熟的生海鲜（寿司）、鸡蛋和肉会携带让孕妇或胎儿生病的疾病。

避免所有酒精（啤酒、葡萄酒和烈性酒）。怀孕期间饮酒会导致胎儿酒精综合征，从而伤害婴儿。如果习惯了每天喝酒，或者觉得很难戒酒，应与医生商讨此事。如果饮酒过量，突然停止饮酒会导致酒精戒断症状，所以医生应该建议如何戒酒。

鱼中的汞会有什么问题？

有毒的金属汞会伤害发育中的胎儿。许多种类的鱼都含汞。一些种类的鱼比其他种类的鱼含有更多的汞。然而，因为鱼也是对孕妇和胎儿有益的蛋白质和其他营养物质的良好来源，医生建议吃一些鱼。但只吃汞含量不高的鱼。美国食品和药物管理局 (FDA) 绘制了一张孕妇可食用鱼的图表。

关于吃鱼的建议
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图片来自美国食品药品监督管理局（FDA）和美国环境保护局（EPA）。

怀孕期间孕妇应该增加多少体重？

体重增加多少取决于患者的体型。大多数女性在怀孕期间体重应该会增加 25 到 35 磅。超重女性的体重增幅应少一点。尝试在妊娠早期（3 个月）只增加约 1 到 4 磅。怀孕后期很难减缓体重增加。

怀孕期间不要试图减肥，即使超重也是如此。胎儿需要食物来生长发育。

怀孕期间应该避免什么？

怀孕期间应避免：

  • 饮酒

  • 吸烟和二手烟

  • 毒品

  • 猫砂和猫屎

  • 患有某些传染病的人，例如风疹、水痘和带状疱疹

  • 风疹和水痘疫苗

吸烟会伤害胎儿。孕妇不应吸烟，而且还要避免他人的吸烟烟雾（“二手烟”）。

猫经常患有称为弓形体病的感染。即使健康的猫也可能存在这种感染。猫通过粪便传播弓形体病，所以在更换猫砂盆或清理猫粪便时可能会被感染。弓形体病会伤害子宫内的胎儿。所以，如果家中饲养了猫，应让其他人清扫粪便或者戴上手套，然后洗手。

如果在怀孕期间受到某些感染，胎儿可能会受到伤害。

是否应该在怀孕期间服用药物和补充剂？

每天服用含叶酸的产前维生素。

最好避免在怀孕期间服药。许多药物对胎儿安全，但有些却不是。有时医生不确定这些药物的安全程度。

然而，许多疾病，例如高血压和糖尿病，对胎儿也具有一定的危险性。有时候，最好服用能让孕妇和胎儿保持健康的药物，即使这有点风险。应与医生谈论药物以及治疗和不治疗的风险。如果正在服用一种危险的药物，医生通常会换一种更安全的药物。在服用任何新药或补充剂之前，请咨询医生，包括无需处方即可获得的药物。

怀孕时锻炼是否安全？

怀孕期间，通常可以继续锻炼和保持活跃。随着腹部的增大，可能需要改变某些锻炼。小心避免受伤，尤其是腹部。不要进行有肢体接触的运动，例如篮球或足球。

能否在怀孕期间做爱？

怀孕期间，可能或多或少会有性欲望。怀孕期间可以安全做爱，除非：

  • 阴道出血

  • 肚子疼

  • 羊水（包围胎儿的液体）泄漏

  • 宫缩（子宫内的肌肉挤压，帮助将胎儿娩出体外）

能否在怀孕期间旅行？

怀孕期间最安全的旅行时间是 14 到 28 周。每天的旅途时间不应该超过 6 个小时。旅行时：

  • 系好安全带——将安全带放在腹部下面

  • 每小时拉伸和伸直一次腿和脚踝

怀孕 36 周后通常不建议乘飞机旅行，主要是因为可能会临产，而不得不在离家很远的地方分娩。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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