怀孕期间孕妇如何照顾好自己？
为了增加健康怀孕的机会，怀孕期间要定期去看医生，并且：
吃健康的食物
尝试将体重的增幅保持在推荐的范围内，如果孕妇是正常体重，应增加大约 25 到 35 磅（11 到 16 公斤）
不喝酒
不要吸烟，并远离二手烟
只服用医生认可的药物和补充剂
保持活跃并进行锻炼（但避免有肢体接触的体育运动或危险活动）
如果对怀孕期间的饮食、体重增加、药物或其他健康问题有疑问，请咨询医生。
怀孕的时候应该吃什么？
怀孕期间，每天需要大约 250 卡路里的额外热量。大部分额外热量应该是蛋白质，可以从以下来源获得：
熟肉或鱼
豆类
坚果
熟鸡蛋
由巴氏消毒牛奶制成的酸奶或奶酪
还应食用大量：
水果
蔬菜
全谷物，例如全麦面包
吃水果和蔬菜之前，一定要先洗干净。
怀孕期间不应该吃什么或喝什么？
鱼中的汞会有什么问题？
有毒的金属汞会伤害发育中的胎儿。许多种类的鱼都含汞。一些种类的鱼比其他种类的鱼含有更多的汞。然而，因为鱼也是对孕妇和胎儿有益的蛋白质和其他营养物质的良好来源，医生建议吃一些鱼。但只吃汞含量不高的鱼。美国食品和药物管理局 (FDA) 绘制了一张孕妇可食用鱼的图表。
怀孕期间孕妇应该增加多少体重？
体重增加多少取决于患者的体型。大多数女性在怀孕期间体重应该会增加 25 到 35 磅。超重女性的体重增幅应少一点。尝试在妊娠早期（3 个月）只增加约 1 到 4 磅。怀孕后期很难减缓体重增加。
怀孕期间不要试图减肥，即使超重也是如此。胎儿需要食物来生长发育。
怀孕期间应该避免什么？
怀孕期间应避免：
饮酒
吸烟和二手烟
毒品
猫砂和猫屎
患有某些传染病的人，例如风疹、水痘和带状疱疹
风疹和水痘疫苗
吸烟会伤害胎儿。孕妇不应吸烟，而且还要避免他人的吸烟烟雾（“二手烟”）。
猫经常患有称为弓形体病的感染。即使健康的猫也可能存在这种感染。猫通过粪便传播弓形体病，所以在更换猫砂盆或清理猫粪便时可能会被感染。弓形体病会伤害子宫内的胎儿。所以，如果家中饲养了猫，应让其他人清扫粪便或者戴上手套，然后洗手。
如果在怀孕期间受到某些感染，胎儿可能会受到伤害。
是否应该在怀孕期间服用药物和补充剂？
怀孕时锻炼是否安全？
怀孕期间，通常可以继续锻炼和保持活跃。随着腹部的增大，可能需要改变某些锻炼。小心避免受伤，尤其是腹部。不要进行有肢体接触的运动，例如篮球或足球。
能否在怀孕期间做爱？
怀孕期间，可能或多或少会有性欲望。怀孕期间可以安全做爱，除非：
阴道出血
肚子疼
羊水（包围胎儿的液体）泄漏
宫缩（子宫内的肌肉挤压，帮助将胎儿娩出体外）
能否在怀孕期间旅行？
怀孕期间最安全的旅行时间是 14 到 28 周。每天的旅途时间不应该超过 6 个小时。旅行时：
系好安全带——将安全带放在腹部下面
每小时拉伸和伸直一次腿和脚踝
怀孕 36 周后通常不建议乘飞机旅行，主要是因为可能会临产，而不得不在离家很远的地方分娩。