有毒的金属汞会伤害发育中的胎儿。许多种类的鱼都含汞。一些种类的鱼比其他种类的鱼含有更多的汞。然而，因为鱼也是对孕妇和胎儿有益的蛋白质和其他营养物质的良好来源，医生建议吃一些鱼。但只吃汞含量不高的鱼。美国食品和药物管理局 (FDA) 绘制了一张孕妇可食用鱼的图表。

关于吃鱼的建议 隐藏详情 图片来自美国食品药品监督管理局（FDA）和美国环境保护局（EPA）。