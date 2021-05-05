孕妇的饮食应当足量并富含营养。如果她不能摄入足量的营养，那么营养将优先供应给胎儿。大部分女性每天增加250卡路里的饮食就能为母子二人提供足够的营养。大部分增加的食物应该是蛋白质。饮食应当均衡，包括新鲜水果、蔬菜和谷类。谷物含高纤维素、低糖，是个很好的选择。海鲜含有对胎儿生长发育非常重要的营养成分。然而，孕妇应该选择汞含量低的海鲜。请参见海鲜中的汞，了解更多信息。

在美国，大部分女性可以从饮食中获得足够的盐，因而不需要在进餐时在食物中加盐。餐馆中的食物常含有过量的盐，不宜经常食用。

在孕期，即使是肥胖的女性也不建议节食减肥。因为增加一些体重是胎儿正常发育所必需的，而节食会减少胎儿营养的供给。

女性应在孕期增重多少取决于怀孕之前的体重指数 (BMI)。BMI 的计算方法为体重（千克）除以身高（米）的平方，它用于确定体重对于身高而言是否正常。BMI高的女性在怀孕期间的增重应低于BMI正常或体重偏轻的女性。平均身材的女性在孕期体重应增加大约 25 到 35 磅（大约 11.5 到 16 公斤）。

体重增加过多会增加孕妇和胎儿的脂肪。由于妊娠后期控制体重更加困难，因此，孕妇应当在最初的几个月避免体重增加过快。然而，体重不增加会阻碍胎儿的生长和发育。在怀孕的前三个月（0-12 周），大多数孕妇的总体重增加应该在 1.1-4.4 磅（0.5-2 公斤）之间。

有时，水储留会导致孕妇增重。水储留是因为当她平卧时，增大的子宫阻碍了下肢的血液回流入心。每天 2 到 3 次侧卧，最好是左侧卧，每次 30 到 45 分钟可以缓解这个问题。穿着弹力长袜也能改善症状。