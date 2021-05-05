孕妇在妊娠期可以从很多方面做到自我保健。如果她有任何关于怀孕期间饮食、药物使用、营养补充、身体锻炼以及性生活的问题，可以咨询医师或其他保健医生。
饮食和体重
孕妇的饮食应当足量并富含营养。如果她不能摄入足量的营养，那么营养将优先供应给胎儿。大部分女性每天增加250卡路里的饮食就能为母子二人提供足够的营养。大部分增加的食物应该是蛋白质。饮食应当均衡，包括新鲜水果、蔬菜和谷类。谷物含高纤维素、低糖，是个很好的选择。海鲜含有对胎儿生长发育非常重要的营养成分。然而，孕妇应该选择汞含量低的海鲜。请参见海鲜中的汞，了解更多信息。
在美国，大部分女性可以从饮食中获得足够的盐，因而不需要在进餐时在食物中加盐。餐馆中的食物常含有过量的盐，不宜经常食用。
在孕期，即使是肥胖的女性也不建议节食减肥。因为增加一些体重是胎儿正常发育所必需的，而节食会减少胎儿营养的供给。
女性应在孕期增重多少取决于怀孕之前的体重指数 (BMI)。BMI 的计算方法为体重（千克）除以身高（米）的平方，它用于确定体重对于身高而言是否正常。BMI高的女性在怀孕期间的增重应低于BMI正常或体重偏轻的女性。平均身材的女性在孕期体重应增加大约 25 到 35 磅（大约 11.5 到 16 公斤）。
体重增加过多会增加孕妇和胎儿的脂肪。由于妊娠后期控制体重更加困难，因此，孕妇应当在最初的几个月避免体重增加过快。然而，体重不增加会阻碍胎儿的生长和发育。在怀孕的前三个月（0-12 周），大多数孕妇的总体重增加应该在 1.1-4.4 磅（0.5-2 公斤）之间。
有时，水储留会导致孕妇增重。水储留是因为当她平卧时，增大的子宫阻碍了下肢的血液回流入心。每天 2 到 3 次侧卧，最好是左侧卧，每次 30 到 45 分钟可以缓解这个问题。穿着弹力长袜也能改善症状。
妊娠期体重增加
怀孕前的体重分类
身体质量指数 (BMI)
总重量增加
体重不足
小于 18.5
28-40 磅（12.5-18 公斤）
正常体重
18.5–24.9
25-35 磅（11.5-16 公斤）
超重
25.0–29.9
15-25 磅（7.0-11.5 公斤）
肥胖（包括严重肥胖）
30.0 或更高
11-20 磅（5-9 公斤）
BMI = 体重指数，体重（千克）除以身高（米）的平方根；kg = 千克。
改编自医学研究所：简报：妊娠期体重增加：重新检查指南。2009 年。访问日期 2021 年 5 月 3 日。
药物和饮食补充
一般来说，在孕期最好避免使用药物。但有时必须服用药物。孕妇服用任何药物前都需要询问医生的意见，包括非处方药如阿司匹林、草药等，特别是在妊娠前 3 个月。
妊娠会使人体对铁的需要量翻倍。而一般女性无法从食物中摄取妊娠所需要的足量的铁，因此大部分孕妇都需要补充铁剂。如果孕妇孕前患有贫血或者在孕期出现贫血，那么她比其他孕妇需要更大剂量的铁。铁剂可以引起轻度胃部不适和便秘。
所有孕妇均应每天服用含 400 微克叶酸的补充剂，但也有一些专家建议稍高剂量，如 600 或 800 微克。此类剂量通常可在非处方产品中获得，例如多种维生素。理想的叶酸补充应当从孕前开始。叶酸缺乏会使新生儿患脑和脊髓出生缺陷（神经管缺陷）的风险增大，例如脊柱裂。已经分娩过神经管畸形婴儿的女性应服用4000微克的叶酸，这远远超过通常建议的剂量。1000微克或更高剂量需要凭处方购买。对于大多数女性，甚至是叶酸缺乏的女性来说，标准产前多种维生素中的叶酸已足够。
医生建议产前每天补充含铁和叶酸的多种维生素制剂，即使她们的饮食已足够。
你知道吗……
体育锻炼
许多孕妇都注意减少活动。其实，大部分孕妇在整个孕期都可以继续她们平常的活动与锻炼。中度运动强度的运动如游泳、快步走等都是很好的选择。只要小心，也可以参加一些强度大运动，如跑步、骑马，但要避免受伤，特别是腹部。应避免接触性运动。
性交
孕期性欲可能增强或减弱。整个孕期内性生活都是安全的，但当孕妇有阴道流血、疼痛、胎膜早破或宫缩时，应避免性交。在这种情况下，应避免性交。
准备母乳喂养
孕期旅行
怀孕期间最安全的旅行时间是 14 到 28 周。旅行时间每天不应超过6小时。孕妇可以从医生那里得到关于旅行的有用信息和意见，因此与医生一起讨论旅行计划是个好主意。
乘坐汽车、飞机或其他其他交通工具时，孕妇应该一直佩带安全带。将腰带从臀部和凸起的腹部下面经过，将肩带置于双乳间能够使佩带安全带时更加舒适。安全带应该松紧适度，而不能拉得太紧而感觉不适。
在任何旅行途中，孕妇应当周期性地伸展她们的腿和脚踝。乘坐飞机在36周之前都是安全的。在36周后限制乘坐飞机的主要原因是孕妇有可能在没有接产经验的环境中分娩。