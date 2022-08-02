随着孕龄增大，应更频繁地就诊。首次就诊后，就诊时间安排如下：

每 4 周一次，直到怀孕 28 周

每 2 周一次，直到 36 周

然后每周一次，直到分娩

每次就诊时，医生会：

称重

测量血压

查看脚踝是否肿胀

测量子宫

检查胎儿心跳

检查尿样中的糖

大约在 16 到 20 周，医生会通过超声检查胎儿：

心跳

性别

大小和发育情况

超声检查也能分辨出：

是双胞胎还是多胞胎

胎儿是否有任何潜在的问题，包括出生缺陷或胎盘（为胎儿提供营养的器官）问题

根据超声检查结果，医生可能会在怀孕后期做更多的超声检查。

在大约 24 到 28 周的时候，医生会通过血液测试来检查是否有高血糖（妊娠期糖尿病）。

X 射线不是孕期保健的常规部分。如果需要进行 X 射线检查，可以用铅围裙来保护腹部，从而安全地拍摄 X 射线。