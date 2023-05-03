超过半数的孕妇在怀孕期间的某段时间服药、饮酒、吸烟或使用违禁药物。
怀孕期间服用某些药物可能会伤害胎儿或导致流产
一般来说，除非必要，否则应避免在怀孕期间服药
应和医生讨论哪些药物、维生素和草药补充剂是必需的，哪些不应该服用
怀孕期间饮酒是导致出生缺陷的主要原因
药物如何影响怀孕？
孕妇服用的许多药物和违禁药物都会通过胎盘传递给子宫中的胎儿。胎盘是子宫内的一个器官，它向胎儿输送血液、氧气和营养。某些药物会：
使婴儿器官生长异常，导致出生缺陷或死亡
影响胎盘，使其无法正常工作
导致胎儿早产
如何知道怀孕期间服用药物是否安全？
许多药物和疫苗（注射）对孕妇不安全。
另一方面，有些药物和疫苗在怀孕期间很重要。它们可以预防可能伤害孕妇或胎儿的健康问题。怀孕时不应停止服用这些药物。如果孕妇患有可能伤害自己或婴儿的疾病，可能需要在怀孕期间服药，例如：
和医生讨论服用的药物：
一旦知道自己怀孕，应立即告知医生
询问医生处方药的风险和益处，以便可以决定是否继续或停止使用
告诉医生正在服用的任何维生素、补充剂和非处方药，并询问它们的风险
如果服用的药物有风险，医生通常可以用更安全的药物来代替它。有时，即使是危险的药物也值得用来治疗更为危险的疾病。例如，孕妇可能需要使用一种叫做抗凝血剂的药物，以防止致命的血栓。医生会选择合适的药物来保持孕妇和胎儿的健康。在停止、开始或更换药物之前，请务必与医生交谈。
疫苗
在怀孕期间和出生后的头几个月，您的免疫系统可为婴儿提供保护，使其免受多种感染。怀孕期间，这种保护通过孕妇的血液和胎盘提供给胎儿。如果您没有接种所有疫苗，则在怀孕期间接种某些疫苗是安全的。然而，有些疫苗不应该接种，而有些只有在有很高的感染风险的时候才接种。
您的医生将推荐怀孕期间可以安全接种的疫苗：
怀孕、哺乳、正在尝试怀孕或将来可能怀孕的女性应接种 COVID-19 疫苗（另见 CDC：怀孕或哺乳期间接种 COVID-19 疫苗）。
女性应在妊娠期间、流感季节之前和期间接种流感疫苗。孕妇不应接种减毒活疫苗（LAIV 或鼻喷雾剂）。
在孕期不安全的疫苗包括：
药物在怀孕期间会造成什么问题？
可导致问题的一些物质包括：
饮酒
咖啡因
香烟（烟草）
大麻（在某些州是合法的）
饮酒
酒精是造成出生缺陷的主要原因。它可能会导致：
胎儿酒精综合征
流产
低出生体重
童年时期行为问题
胎儿酒精综合征是一系列问题，包括婴儿头部和面部发育异常、脑损伤、智力低下、发育迟缓和其他问题。仅仅每天喝 3 杯酒就可导致胎儿酒精综合征。
怀孕时不应饮酒。
咖啡因
医生不明确咖啡因在怀孕期间是否会伤害胎儿。咖啡因存在于咖啡、某些茶、某些苏打水、能量饮料、巧克力和一些药物中。
医生认为少量咖啡因是安全的，例如每天一杯咖啡。
但是，每天喝超过 7 杯咖啡可能会导致：
流产或死胎
早产（婴儿出生太早）
低出生体重
医生建议怀孕期间少摄入咖啡因。可以尝试不含咖啡因的饮料。
香烟
如果怀孕时吸烟，甚至吸入吸烟者的烟雾，都会伤害胎儿。这可能会导致：
低出生体重
婴儿心脏、大脑和面部的先天缺陷
流产
早产（婴儿出生太早）
儿童的成长、行为和智力问题
怀孕期间根本不应吸烟，并应尽可能避免吸入二手烟。
大麻
医生不清楚怀孕期间吸食大麻是否会伤害婴儿，但建议避免吸食。如果在怀孕期间大量使用大麻，可能会导致婴儿出现行为问题。
阿斯巴甜糖
阿斯巴甜是一些食物和饮料中的人工甜味剂，在怀孕期间少量食用可能是安全的。例如，孕妇每天应该喝少于 1 升（约 3 罐）的无糖汽水。
然而，患有苯丙酮尿症的孕妇不应该吃或喝阿斯巴甜。
违禁药物在怀孕期间会造成什么问题？
怀孕期间使用违禁药物会给孕妇和婴儿带来严重的问题。所有违禁药物和某些合法药物（特别是阿片类药物，如羟考酮），如果使用过多，会增加胎儿过小或早产的几率。
注射违禁药物还会增加孕妇感染婴儿的机会，例如肝炎或艾滋病病毒 (HIV) 感染。
可能导致问题的违禁药物包括：
安非他明类
浴盐
可卡因
致幻剂
阿片类药物
安非他明类
妊娠期服用安非他明可能导致：
出生缺陷，特别是心脏
婴儿出生前的成长问题
浴盐
浴盐是一组由不同化学物质制成的药物的名称，这些化学物质的含量与安非他明相同。怀孕期间使用浴盐可能会导致：
胎儿没有得到足够的氧气
死胎（出生前或出生时婴儿死亡）
胎盘问题
出生缺陷
可卡因
怀孕期间使用可卡因会使胎盘血管变窄，这会导致：
流产
早产（婴儿出生太早）
低出生体重
怀孕期间使用可卡因的女性通常会做其他可能伤害婴儿的事情，例如吸烟、使用其他药物或医疗保健不佳。正因为如此，医生不确定哪些问题仅仅是由可卡因引起的。尽管如此，还是不应该在怀孕期间使用可卡因。
致幻剂
致幻剂包括摇头丸 (MDMA)、甲基苯丙胺和迷幻药 (LSD)。在怀孕期间使用致幻剂可能会导致：
流产
早产（婴儿出生太早）
胎儿出现戒断症状
阿片类药物
阿片类药物包括医生开出的缓解疼痛的药物（例如羟考酮、美沙酮和吗啡）。海洛因是一种违禁阿片类物质，人们会上瘾，因此医生不会开此处方。在怀孕期间长时间使用任何阿片类药物可能会导致：
胎儿出现戒断症状
流产
早产（婴儿出生太早）
低出生体重
如果孕妇有严重疼痛的损伤（例如骨折或严重烧伤），医生开几天阿片类药物可能是安全的。否则，应该避免使用阿片类药物。