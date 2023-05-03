许多药物和疫苗（注射）对孕妇不安全。

另一方面，有些药物和疫苗在怀孕期间很重要。它们可以预防可能伤害孕妇或胎儿的健康问题。怀孕时不应停止服用这些药物。如果孕妇患有可能伤害自己或婴儿的疾病，可能需要在怀孕期间服药，例如：

和医生讨论服用的药物：

一旦知道自己怀孕，应立即告知医生

询问医生处方药的风险和益处，以便可以决定是否继续或停止使用

告诉医生正在服用的任何维生素、补充剂和非处方药，并询问它们的风险

如果服用的药物有风险，医生通常可以用更安全的药物来代替它。有时，即使是危险的药物也值得用来治疗更为危险的疾病。例如，孕妇可能需要使用一种叫做抗凝血剂的药物，以防止致命的血栓。医生会选择合适的药物来保持孕妇和胎儿的健康。在停止、开始或更换药物之前，请务必与医生交谈。