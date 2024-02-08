疱疹样皮炎是一种自身免疫性疾病，会导致乳糜泻患者出现剧烈瘙痒的成簇红色水疱和风团样肿胀。

出现这种自身免疫性疾病时，小麦、黑麦和大麦制品的谷蛋白会使免疫系统攻击皮肤。

患者在身体不同部位出现红色瘙痒水疱和风团样肿胀。

医生通过皮肤病理检查诊断疱疹样皮炎。

可给予氨苯砜治疗和无谷蛋白饮食。

（另见水疱疾病概述。）

身体的免疫系统会生成特殊细胞，以保护身体免受细菌和病毒等有害异物侵扰。其中一些细胞通过产生称为抗体的蛋白质对入侵者产生反应。抗体靶向并附着于入侵者上，同时吸引免疫系统中的其他细胞破坏它们。在自身免疫性疾病中，身体的免疫系统会错误地攻击机体自身的组织——在这种情况下，被攻击的组织是皮肤。产生的抗体错误地将组织定为入侵者，从而使它们容易被破坏。

疱疹样皮炎可影响所有年龄段的人，但最常见于 30 至 40 岁的成人。黑人和亚洲人很少出现。

虽然病相似，但疱疹样皮炎与疱疹病毒无关。疱疹样一词用于描述水疱聚集的方式（与某些疱疹病毒引起的皮疹相似）。

在患有疱疹样皮炎的人群中，小麦、黑麦和大麦产品中的谷蛋白（蛋白）以某种方式激活免疫系统，这会攻击部分皮肤区域并引起皮疹和瘙痒。疱疹样皮炎患者经常会伴发乳糜泻（一种对谷蛋白敏感而引发的肠道疾病），但他们可能没有乳糜泻导致的症状。患者还更易出现其他自身免疫性疾病，如甲状腺炎、系统性红斑狼疮、结节病、恶性贫血和糖尿病。疱疹样皮炎患者会偶发肠道淋巴瘤。

疱疹样皮炎的症状 水疱和风团通常是逐渐发生的，主要见于肘部、膝盖、臀部、腰背和头后部，但也会突然发生。有时，面部和颈部水疱会破裂。瘙痒和烧灼可能会很严重。瘙痒剧烈且皮肤脆弱，因此水疱通常很快破裂，只有很少能保持完整到看医生。水疱可能会在嘴边形成，但通常不会引起任何症状。 碘化物和含碘制剂（例如海带和海藻产品及特定皮肤清洁剂）可能加剧皮疹。一些专家也会建议避免含碘食盐。 肘部疱疹样皮炎 图片 © Springer Science+Business Media 你知道吗……

疱疹样皮炎的诊断 皮肤活检 疱疹样皮炎的诊断基于皮肤活检，在皮肤活检中，医生会在皮肤样本中找到特定种类和模式的抗体。 评估所有疱疹样皮炎患者有无乳糜泻。