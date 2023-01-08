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钱币状皮炎是一种持久性的，通常发痒的皮疹和皮肤炎症，表现为硬币形斑点和鳞屑。
（另见皮炎概述。）
钱币状皮炎的病因不明。常见于枯草热或哮喘患者。有时，某些寄生在皮肤上的细菌（称为细菌定植）似乎会导致钱币状皮炎。对曾接触的物质的过敏反应也是可能的原因。有时，斑点出现在不是感染或反应最初开始的身体部位。
通常，中老年人会出现钱币状皮炎。
钱币状皮炎的症状
圆形斑点开始为红色、发痒和鳞屑状斑点，形状类似硬币。斑点可能会扩散。通常情况下，手臂或腿后面以及臀部的斑点更加明显，但它们也会出现在躯干上。
钱币状皮炎的表现
钱币状皮炎
这张照片显示钱币状皮炎圆形、红色、鳞屑状斑。
MION/PHANIE/科学图片库
钱币状皮炎
这张图显示前臂钱币状皮炎红色、凸起、硬币状斑。
图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。
钱币状皮炎
这张图显示手臂钱币状皮炎圆形、红色、硬币状和鳞屑状斑。
图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。
钱币状皮炎
这张照片显示钱币状皮炎圆形、红色、鳞屑状斑。
MION/PHANIE/科学图片库
钱币状皮炎
这张图显示前臂钱币状皮炎红色、凸起、硬币状斑。
图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。
钱币状皮炎
这张图显示手臂钱币状皮炎圆形、红色、硬币状和鳞屑状斑。
图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。