钱币状皮炎是一种持久性的，通常发痒的皮疹和皮肤炎症，表现为硬币形斑点和鳞屑。

（另见皮炎概述。）

钱币状皮炎的病因不明。常见于枯草热或哮喘患者。有时，某些寄生在皮肤上的细菌（称为细菌定植）似乎会导致钱币状皮炎。对曾接触的物质的过敏反应也是可能的原因。有时，斑点出现在不是感染或反应最初开始的身体部位。

通常，中老年人会出现钱币状皮炎。

钱币状皮炎的症状 圆形斑点开始为红色、发痒和鳞屑状斑点，形状类似硬币。斑点可能会扩散。通常情况下，手臂或腿后面以及臀部的斑点更加明显，但它们也会出现在躯干上。 钱币状皮炎的表现 钱币状皮炎 这张照片显示钱币状皮炎圆形、红色、鳞屑状斑。 MION/PHANIE/科学图片库 钱币状皮炎 这张图显示前臂钱币状皮炎红色、凸起、硬币状斑。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 钱币状皮炎 这张图显示手臂钱币状皮炎圆形、红色、硬币状和鳞屑状斑。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 钱币状皮炎 这张照片显示钱币状皮炎圆形、红色、鳞屑状斑。 MION/PHANIE/科学图片库 钱币状皮炎 这张图显示前臂钱币状皮炎红色、凸起、硬币状斑。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。 钱币状皮炎 这张图显示手臂钱币状皮炎圆形、红色、硬币状和鳞屑状斑。 图片由 Karen McKoy（医学博士）惠赠。

钱币状皮炎的诊断 医生检查皮肤

有时进行皮肤活检

有时进行斑贴试验，以确定接触性过敏 医生根据斑点的特征性外观来诊断钱币状皮炎。有时会取皮肤样本送到实验室检查（活检）。 如果患者没有特应性（特应性皮炎、枯草热和哮喘的组合），有时会进行斑贴试验。在斑贴试验中，将含有标准接触过敏原的小贴片贴在上背部皮肤上，并保留 48 小时，看看下方是否出现皮疹。48 小时后取下，由医生评估下面的皮肤。一天或两天后再次评估皮肤。