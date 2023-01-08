瘀滞性皮炎是发生在小腿皮肤上的炎症，它是血液和液体淤积导致的。

（另见皮炎概述。）

瘀滞性皮炎见于小腿慢性静脉功能不全（一种腿部静脉损伤，阻碍了血液正常流动）、心力衰竭或淋巴水肿引发慢性肿胀（水肿）的人。

瘀滞性皮炎通常发生在胫骨上，但也可能累及其他容易肿胀的部位，如淋巴结放疗后的手臂。

淤滞性皮炎的症状 起初，皮肤瘙痒、发红、有鳞屑且增厚，通常在胫骨上。 最终，皮肤部位可能会开裂并形成开放性疮口（溃疡）。溃疡有时会感染细菌，导致蜂窝织炎（一种皮肤细菌感染），通常疼痛。 瘀滞性皮炎（开放性溃疡） 隐藏详情 在这张照片中，淤滞性皮炎患者的皮肤分裂，形成开放性溃疡（溃疡）。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。 当慢性静脉功能不全是病因时，皮肤会变成黄褐色，通常发生静脉曲张（静脉扩张扭曲），皮肤可能变硬、变厚、疼痛和触痛。这种并发症称为脂性硬皮病。脂性硬皮病使小腿呈倒转的保龄球瓶状，小腿肚增大，在脚踝部变窄。 慢性静脉功能不全（皮肤改变） 隐藏详情 慢性静脉功能不全可导致皮肤变色，并出现鱼鳞样变、渗出液体和结痂。在浅肤色（顶部）和深肤色（底部）人群中，这种改变都显而易见。 医学博士Thomas Habif供图。

瘀滞性皮炎的诊断 皮肤外观及存在慢性静脉功能不全

可能使用超声检查 医生根据特征性皮肤变化和其他腿部肿胀和慢性静脉功能不全症状来诊断瘀滞性皮炎。 有时需要进行更广泛的评估和影像学检查（如超声检查）。