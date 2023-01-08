瘀滞性皮炎是发生在小腿皮肤上的炎症，它是血液和液体淤积导致的。
（另见皮炎概述。）
瘀滞性皮炎见于小腿慢性静脉功能不全（一种腿部静脉损伤，阻碍了血液正常流动）、心力衰竭或淋巴水肿引发慢性肿胀（水肿）的人。
瘀滞性皮炎通常发生在胫骨上，但也可能累及其他容易肿胀的部位，如淋巴结放疗后的手臂。
淤滞性皮炎的症状
起初，皮肤瘙痒、发红、有鳞屑且增厚，通常在胫骨上。
最终，皮肤部位可能会开裂并形成开放性疮口（溃疡）。溃疡有时会感染细菌，导致蜂窝织炎（一种皮肤细菌感染），通常疼痛。
当慢性静脉功能不全是病因时，皮肤会变成黄褐色，通常发生静脉曲张（静脉扩张扭曲），皮肤可能变硬、变厚、疼痛和触痛。这种并发症称为脂性硬皮病。脂性硬皮病使小腿呈倒转的保龄球瓶状，小腿肚增大，在脚踝部变窄。
瘀滞性皮炎的诊断
皮肤外观及存在慢性静脉功能不全
可能使用超声检查
医生根据特征性皮肤变化和其他腿部肿胀和慢性静脉功能不全症状来诊断瘀滞性皮炎。
有时需要进行更广泛的评估和影像学检查（如超声检查）。
瘀滞性皮炎的治疗
防止血液积存在腿上的措施
缓解皮炎的措施
对于溃疡，使用特殊敷料或乌纳糊靴
对于感染，用抗生素
慢性肿胀的病因需要纠正。
慢性静脉功能不全的治疗
长期治疗旨在防止血液淤积在脚踝周围的静脉，以治疗慢性静脉功能不全。
坐下时，应将腿抬高到心脏水平以上的位置。
正确穿戴的处方支持袜（弹力袜）也可以防止血液淤积和减少肿胀。百货商场的“支持”长袜通常效果不够好。
皮炎治疗
对于最近开始的皮炎，如果没有溃疡，则在受累部位涂抹皮质类固醇乳膏或软膏可能有帮助。如果疾病恶化（表现为发热、发红、渗出或小溃疡加重），可以使用吸收性更好的敷料，如水胶体类敷料。
在淤滞性皮炎中，皮肤很容易受到刺激。不应使用抗生素乳膏、急救（麻醉剂）乳膏、羊毛醇、金缕梅、羊毛脂或其他化学品，因为它们可以使病症恶化。
溃疡治疗
溃疡最好通过用氧化锌糊剂制成的敷布和敷料进行治疗。还可使用特殊的吸水性水胶体或水凝胶敷料。
有些人可能需要使用纳氏糊靴，它是使用含有锌的明胶糊填充的编织弹力包。将弹力包应用到硬化（类似于脱皮，但比它软）的脚踝和小腿上。纳氏糊靴限制肿胀，并有助于保护皮肤免受刺激，而糊则有助于皮肤愈合。开始阶段，每两三天更换一次糊靴，但以后每周更换一次或两次。溃疡愈合后，应在早晨起床之前使用弹性支撑物。无论使用何种敷料，减少肿胀（通常通过压缩）对愈合至关重要。
皮肤外用抗生素对治疗一些开放或受刺激的皮肤部位和溃疡有效。可口服抗生素治疗蜂窝织炎。
有时，可以移植身体其他地方的皮肤来覆盖非常大的溃疡。