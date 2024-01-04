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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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Merkel 细胞癌

（神经内分泌皮肤癌；小梁细胞癌；皮肤 APUD 瘤）

作者：Vinod E. Nambudiri, MD, MBA, EdM, Harvard Medical School
已审核/已修订 1月 2024
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Merkel 细胞癌是一种罕见的、快速扩散的皮肤癌，常见于白种老年人。

Merkel 细胞是表皮（皮肤外层）中的正常细胞。这些细胞主要作为接触受体，并生成某些激素。Merkel 细胞癌是与正常 Merkel 细胞有一些共同特征的皮肤中细胞生长失控导致的。

Merkel 细胞癌的平均诊断年龄为 75 岁。其也会影响免疫系统虚弱的年轻人。日光暴露会增加风险，如患另一种癌症（如黑素瘤或慢性淋巴细胞白血病）。Merkel 细胞多瘤病毒可能是促成因素。

这种癌症常扩散到淋巴结。

Merkel 细胞癌的症状

这种癌症通常是坚硬、发亮、肉色或蓝红色肿物。肿物往往会快速生长，而不引起疼痛或压痛。

虽然 Merkel 细胞癌可累及皮肤任何部位，但最常见于长期暴露于阳光下的皮肤（例如，面部和手臂）。

Merkel 细胞癌
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这张照片显示的是一名 90 岁的老人因日光暴露而在脸颊上出现红色 Merkel 细胞癌。
P. MARAZZI 博士／科学图片库

Merkel 细胞癌的诊断

  • 活检

进行活检来确诊 Merkel 细胞癌。在这个过程中，取一小块皮肤在显微镜下检查。

在大多数人中，癌症在诊断时已经扩散，因此 Merkel 细胞癌的预后很差。

Merkel 细胞癌的治疗

  • 手术切除肿瘤

  • 通常用放疗，切除淋巴结

  • 有时使用化疗

Merkel 细胞癌的治疗方法通常是手术切除肿瘤，然后使用放疗或切除淋巴结或进行活检，或两者兼而有之。

如果癌症已扩散或复发，建议化疗

Merkel 细胞癌的预防

Merkel 细胞癌是日光暴露引起的，因此可以从儿童早期开始通过以下方式来预防这种癌症：

  • 避免日晒：例如，寻找阴凉处，在上午 10 点至下午 4 点（光线最强的时候）尽量减少户外活动，避免日光浴及使用晒黑床

  • 穿防护服：穿戴防护衣物（如长袖衫，裤子，宽边帽）

  • 涂抹防晒霜：根据说明涂抹防晒系数 (SPF) 至少为 30 的防 UVA 和 UVB 的防晒霜，每两小时以及在游泳或出汗后重复涂抹，但是不可以以延长日光暴露时间为目的而涂抹防晒霜

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. Merkelcell.org： 帮助人们查找 Merkel 细胞专家和其他患者资源的渠道

  2. 美国癌症协会：Merkel 细胞癌：有关 Merkel 细胞癌的信息，包括检测、预防、治疗选择和其他资源

  3. 皮肤癌基金会：Merkel 细胞癌概述：有关 Merkel 细胞癌的信息，包括检测、预防、治疗选择和其他资源

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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