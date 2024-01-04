Merkel 细胞癌是一种罕见的、快速扩散的皮肤癌，常见于白种老年人。

Merkel 细胞是表皮（皮肤外层）中的正常细胞。这些细胞主要作为接触受体，并生成某些激素。Merkel 细胞癌是与正常 Merkel 细胞有一些共同特征的皮肤中细胞生长失控导致的。

Merkel 细胞癌的平均诊断年龄为 75 岁。其也会影响免疫系统虚弱的年轻人。日光暴露会增加风险，如患另一种癌症（如黑素瘤或慢性淋巴细胞白血病）。Merkel 细胞多瘤病毒可能是促成因素。

这种癌症常扩散到淋巴结。

Merkel 细胞癌的症状 这种癌症通常是坚硬、发亮、肉色或蓝红色肿物。肿物往往会快速生长，而不引起疼痛或压痛。 虽然 Merkel 细胞癌可累及皮肤任何部位，但最常见于长期暴露于阳光下的皮肤（例如，面部和手臂）。 Merkel 细胞癌 隐藏详情 这张照片显示的是一名 90 岁的老人因日光暴露而在脸颊上出现红色 Merkel 细胞癌。 P. MARAZZI 博士／科学图片库

Merkel 细胞癌的诊断 活检 进行活检来确诊 Merkel 细胞癌。在这个过程中，取一小块皮肤在显微镜下检查。 在大多数人中，癌症在诊断时已经扩散，因此 Merkel 细胞癌的预后很差。

Merkel 细胞癌的治疗 手术切除肿瘤

通常用放疗，切除淋巴结

有时使用化疗 Merkel 细胞癌的治疗方法通常是手术切除肿瘤，然后使用放疗或切除淋巴结或进行活检，或两者兼而有之。 如果癌症已扩散或复发，建议化疗。