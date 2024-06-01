伤寒是由某些革兰氏阴性菌沙门氏菌导致的。它通常导致高热和腹痛。
伤寒可通过感染者粪便或尿液污染的水或食物传播。
患者有类似流感的症状，有时可有谵妄，咳嗽，疲惫，偶见皮疹和腹泻。
血液，粪便，其他体液或组织样品被发送到实验室鉴定和培养细菌可明确诊断。
无论有无症状的感染者均需抗生素治疗。
为了防止感染，去伤寒流行地区旅行的人应接种疫苗，并应避免某些食物，不喝非瓶装酒水。
伤寒是由沙门氏菌引起的一种感染。有很多种沙门氏菌，但大部分伤寒是由伤寒沙门氏菌导致的。
伤寒常见于卫生条件差的地区。在美国，大部分伤寒热病例发生于从伤寒流行地返回的旅行者。在世界范围内，2019 年估计有 920 万人被诊断为伤寒，11 万人死亡。受影响最严重的人群居住在东南亚、东地中海和非洲地区。
你知道吗……
传播方式
伤寒沙门氏菌仅仅存在于人体中。
被感染的患者多从粪便中排泄细菌，很少从尿液中排出。少数感染患者发展为慢性胆囊炎或尿路感染。即使他们无任何症状，仍然持续从粪便或尿液中排出细菌，这样的人被称为携带者。这样的人被称为携带者。因此，他们不知道他们可以传播感染。在20世纪初，一个名为玛丽的女厨师传播伤寒给许多人，被称为伤寒玛丽。
当排便或排尿后未适当清洗双手时，伤寒沙门氏菌可污染食物或饮料。污水处理不当时可能污染水源。苍蝇从粪便中将细菌直接传播到食物。
偶尔，儿童之间在玩耍时或成人之间在口肛性交时通过直接接触发生伤寒的传播。
与所有沙门氏菌一样，许多这些细菌必须被摄入才能引起感染。由于胃酸往往会破坏沙门氏菌，因此胃酸较少的人（如老年人和使用抑酸药物的患者）感染风险增加。使用抗生素的人也面临更高的风险，因为抗生素会破坏消化道中保护身体免受致病微生物侵害的常驻菌群。
通过血流播散
伤寒的症状
通常情况下，感染后约8～14天开始出现类似流感的症状。伤寒的症状是逐渐出现的。患者可能有发热、头痛、咽喉疼痛、肌肉和关节痛、腹痛、以及干咳。患者可能食欲下降。
几天后，体温上升至最高峰，约为39〜40°C (103〜104°F)，并维持这个水平10〜14天，然后在症状开始后的第4周恢复正常。通常情况下，可出现心动过缓和疲乏无力。感染严重时可能出现谵妄或昏迷。
在第二周期间，约 5% 至 30% 的患者在胸部和腹部出现扁平的玫瑰色斑疹。
患者感染开始可能有便秘，但2周后，可能会出现腹泻。约1〜2%的患者可出现肠道撕裂（穿孔）或出血。少数患者出现重度的、有时危及生命的出血。
如果感染扩散到其他器官，这些部位感染的症状也可能发展。
多达 10% 的未治疗患者在发热消退后大约 2 周再次出现症状。
伤寒的诊断
取血液、粪便或其他体液或组织的样本进行检查和培养
为明确伤寒诊断，医生会采集血液、粪便、尿液、（有时）其他体液或组织的样本送往实验室进行细菌（如有）繁殖（培养）。对样本进行检查和测试，以确定是否存在沙门氏菌细菌感染。
另外，也测试哪些抗生素可能对细菌有效（药敏试验）。
伤寒的治疗
抗生素
对于重度感染，使用皮质类固醇
医生通常会给予以下抗生素之一：
注射头孢曲松
口服或注射氟喹诺酮类药物（如环丙沙星、左氧氟沙星或莫西沙星）
口服阿奇霉素
抗生素耐药常见，且在伤寒常见地区越来越多。由于旅行者在伤寒常见地区感染后返回，美国的耐药也越来越多。
如果感染为重度，还需要注射使用皮质激素，尤其是对于出现谵妄、昏迷或休克的人。
发热期间，建议卧床休息。清汤饮食有助于减少腹泻。患者不应使用阿司匹林、泻药或灌肠剂。
停止治疗后可复发。这种感染比初始的感染症状较轻，但治疗方法一样。
携带者的治疗
医务人员会将确认的携带者报告给当地卫生部门。当地卫生部门随后会联系携带者，并采取措施防止感染进一步传播。
在检测证明细菌已被根除之前，携带者不得参与食物准备之类的活动。许多携带者服用抗生素4〜6周可消灭细菌。
如果携带者出现胆囊疾病，手术切除胆囊可能有效。不过，该手术不能保证完全根除细菌。
伤寒的预后
如果不治疗，约 10% 至 15% 的伤寒患者会死亡。经过治疗，伤寒致死率会降至仅 1%。大多数死亡发生在营养不良、年龄较小或非常年老的人中。
完全恢复可能需要数周或数月。
昏睡（反应迟钝，需要大力刺激），昏迷和休克，是严重感染的征象，提示预后不良。
伤寒的预防
前往伤寒疫区时，应避免吃生的蔬菜和盛放或贮存在室温下其他食物。
人们应该考虑到冰和水（除非使用前煮沸或氯化）是不安全的。应该用密封的瓶装水刷牙。
通常，人们可安全摄入以下食物：
在做好后立刻很烫地上菜的食物
瓶装或罐装的密封饮料
热茶或咖啡
亲自剥皮的水果
疫苗接种
口服伤寒疫苗和肌注多糖疫苗可以帮助预防感染伤寒。口服疫苗的效力约为 40% 至 80%。它可用于 6 岁及以上人群。注射疫苗的效力约为 50% 至 80%。它可用于 2 岁及以上人群。两种疫苗的副作用都很少。
建议疫苗接种于
伤寒常见地区的旅行者
与伤寒携带者居住在一起或与他们有过密切接触的人
实验室细菌工作人员
仍有风险的人群应在注射疫苗 2 年或口服疫苗5年后打一针加强疫苗。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：伤寒：提供伤寒相关信息的资源，包括旅行者信息