伤寒沙门氏菌仅仅存在于人体中。

被感染的患者多从粪便中排泄细菌，很少从尿液中排出。少数感染患者发展为慢性胆囊炎或尿路感染。即使他们无任何症状，仍然持续从粪便或尿液中排出细菌，这样的人被称为携带者。这样的人被称为携带者。因此，他们不知道他们可以传播感染。在20世纪初，一个名为玛丽的女厨师传播伤寒给许多人，被称为伤寒玛丽。

当排便或排尿后未适当清洗双手时，伤寒沙门氏菌可污染食物或饮料。污水处理不当时可能污染水源。苍蝇从粪便中将细菌直接传播到食物。

偶尔，儿童之间在玩耍时或成人之间在口肛性交时通过直接接触发生伤寒的传播。

与所有沙门氏菌一样，许多这些细菌必须被摄入才能引起感染。由于胃酸往往会破坏沙门氏菌，因此胃酸较少的人（如老年人和使用抑酸药物的患者）感染风险增加。使用抗生素的人也面临更高的风险，因为抗生素会破坏消化道中保护身体免受致病微生物侵害的常驻菌群。