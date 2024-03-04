黄芪是一种多年生植物，主产于中国、蒙古和韩国。
倡导者认为，黄芪是一种适应原。这一草药医学术语表示，该物质被认为可帮助身体应对压力并恢复正常功能。在2020年和2021年，许多人使用黄芪来减轻新冠肺炎感染的有害影响，尽管并没有证据支持这一用法。
在传统中医中，黄芪的植物根已与其他草药联合使用达数世纪。
黄芪属有2,000多种，只有2种通常用于膳食补充剂：膜荚黄芪和蒙古黄芪。
黄芪还称为紫云英。
黄芪有液体提取物、胶囊、粉末和茶剂四种剂型。
黄芪含有抗氧化剂，可以预防细胞损伤。
（另请参见膳食补充剂概述。）
黄芪声称的益处
该草药声称可提供的众多健康益处有：
增强免疫系统（尽管这意味着什么、如何增强尚不清楚）
预防癌症
降低血压
保护肝脏和肾脏
预防和治疗心脏病
减少化疗引起的恶心和呕吐
降低糖尿病患者的血糖水平
预防感冒和其他上呼吸道感染
减轻疲劳
黄芪局部用于改善血流和加快伤口愈合。
黄芪的益处证据
任何单一化合物，包括黄芪都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。
目前尚无高质量的人体研究证明黄芪对治疗任何健康疾病有效。这些研究大多或全部是对黄芪的小规模研究（少于 150 名参与者）且研究质量较差。这些研究表明，通常与标准治疗联合的黄芪可能有以下益处：
注射形式的黄芪可能会减轻癌症患者的症状并改善生活质量，但缺乏证据表明口服形式的黄芪也可提供相同益处。
要确定黄芪的任何益处，需要开展规模更大、设计更合理、为期更长的研究。
黄芪的副作用
黄芪与药物的相互作用
由于黄芪可使免疫系统更加活跃，因此可能会降低抑制免疫系统活性的药物（如他克莫司和环孢素）的作用。
黄芪及其成分具有与雌激素类似的作用，因此可降低旨在抑制雌激素的癌症治疗的有效性。
黄芪似乎可以防止血液凝结，因此可能会增加使用抗凝剂者的出血风险。
在使用降血压药物的人群中，黄芪可能会过度降低血压。
黄芪可能会增强利尿剂（增加尿液的药物）的作用。
黄芪可能会导致身体难以清除锂，因此同时使用黄芪和锂的人体内可能会积累锂，甚至至危险水平。
黄芪的使用建议
尚未在高质量人体研究中证实黄芪对健康的有益作用。
不建议使用黄芪，因为经证实的获益没有多于可能的不良副作用。
对大多数人来说，黄芪似乎是安全的；但是，
孕妇、儿童、自身免疫性疾病患者和肝病患者应避免使用黄芪。
哺乳期妇女和使用某些药物（包括抑制免疫系统的药物、激素治疗、抗凝药、降压药物、锂和利尿剂）的患者在使用黄芪之前应咨询医生。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：黄芪