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黄芪

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 3月 2024
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黄芪是一种多年生植物，主产于中国、蒙古和韩国。

倡导者认为，黄芪是一种适应原。这一草药医学术语表示，该物质被认为可帮助身体应对压力并恢复正常功能。在2020年和2021年，许多人使用黄芪来减轻新冠肺炎感染的有害影响，尽管并没有证据支持这一用法。

  • 传统中医中，黄芪的植物根已与其他草药联合使用达数世纪。

  • 黄芪属有2,000多种，只有2种通常用于膳食补充剂：膜荚黄芪蒙古黄芪

  • 黄芪还称为紫云英。

  • 黄芪有液体提取物、胶囊、粉末和茶剂四种剂型。

  • 黄芪含有抗氧化剂，可以预防细胞损伤。

（另请参见膳食补充剂概述。）

黄芪声称的益处

该草药声称可提供的众多健康益处有：

  • 增强免疫系统（尽管这意味着什么、如何增强尚不清楚）

  • 预防癌症

  • 降低血压

  • 保护肝脏和肾脏

  • 预防和治疗心脏病

  • 减少化疗引起的恶心和呕吐

  • 降低糖尿病患者的血糖水平

  • 预防感冒和其他上呼吸道感染

  • 减轻疲劳

黄芪局部用于改善血流和加快伤口愈合。

黄芪的益处证据

任何单一化合物，包括黄芪都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。

目前尚无高质量的人体研究证明黄芪对治疗任何健康疾病有效。这些研究大多或全部是对黄芪的小规模研究（少于 150 名参与者）且研究质量较差。这些研究表明，通常与标准治疗联合的黄芪可能有以下益处：

注射形式的黄芪可能会减轻癌症患者的症状并改善生活质量，但缺乏证据表明口服形式的黄芪也可提供相同益处。

要确定黄芪的任何益处，需要开展规模更大、设计更合理、为期更长的研究。

黄芪的副作用

大多数患者对黄芪的耐受良好。但罕见情况下，参加黄芪研究的患者会出现轻微副作用，包括皮疹、头痛、疲劳、瘙痒、流鼻涕、恶心和腹泻。一些市售补充剂未包含的黄芪可能具有毒性，因为其含有“苦马豆素”，这是一种对神经系统有毒的成分。在动物中，该成分引起“疯草”中毒。

  • 尚未对孕妇和哺乳期妇女或儿童使用黄芪进行足够的研究，无法判断该草药对这些群体是否安全。

  • 如果如所声称的那样，黄芪可增加免疫系统的活性，那么对于患有自身免疫性疾病的患者（如狼疮、类风湿关节炎或多发性硬化症患者）来说，这可能会引起问题。

黄芪与药物的相互作用

  • 由于黄芪可使免疫系统更加活跃，因此可能会降低抑制免疫系统活性的药物（如他克莫司和环孢素）的作用。

  • 黄芪及其成分具有与雌激素类似的作用，因此可降低旨在抑制雌激素的癌症治疗的有效性。

  • 黄芪似乎可以防止血液凝结，因此可能会增加使用抗凝剂者的出血风险。

  • 在使用降血压药物的人群中，黄芪可能会过度降低血压。

  • 黄芪可能会增强利尿剂（增加尿液的药物）的作用。

  • 黄芪可能会导致身体难以清除锂，因此同时使用黄芪和的人体内可能会积累，甚至至危险水平。

黄芪的使用建议

尚未在高质量人体研究中证实黄芪对健康的有益作用。

不建议使用黄芪，因为经证实的获益没有多于可能的不良副作用。

对大多数人来说，黄芪似乎是安全的；但是，

  • 孕妇、儿童、自身免疫性疾病患者和肝病患者应避免使用黄芪。

  • 哺乳期妇女和使用某些药物（包括抑制免疫系统的药物、激素治疗、抗凝药、降压药物、锂和利尿剂）的患者在使用黄芪之前应咨询医生。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：黄芪

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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