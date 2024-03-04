任何单一化合物，包括黄芪都不太可能提供如此广泛的健康益处。因此，不太可能有证据能证实这种多重获益。

目前尚无高质量的人体研究证明黄芪对治疗任何健康疾病有效。这些研究大多或全部是对黄芪的小规模研究（少于 150 名参与者）且研究质量较差。这些研究表明，通常与标准治疗联合的黄芪可能有以下益处：

改善同时接受标准治疗的心力衰竭患者的心脏功能（尽管一些证据并未证实这一作用）

控制糖尿病患者的血糖水平

减少慢性肾病患者的肾损伤迹象

预防慢性乙型肝炎患者的感染

减少运动员和卒中患者的疲劳

注射形式的黄芪可能会减轻癌症患者的症状并改善生活质量，但缺乏证据表明口服形式的黄芪也可提供相同益处。

要确定黄芪的任何益处，需要开展规模更大、设计更合理、为期更长的研究。