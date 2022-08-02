慢性乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的、持续 6 个月以上的肝脏炎症。
大多数慢性乙型肝炎患者没有任何症状，但有些人会感觉到全身不适、疲倦和食欲不振。
慢性乙型肝炎会增加罹患肝癌的风险。
医生根据血液检查结果来诊断乙型肝炎，有时进行肝活检以确定肝脏受损的程度。
并非所有的慢性乙型肝炎患者都需要治疗，但如果慢性乙型肝炎损伤肝脏（引起炎症或瘢痕形成），则应开始使用抗病毒药物。
用抗病毒药物治疗可以帮助抑制病毒并预防肝脏进一步的炎症和瘢痕形成，可使已受损的部位愈合。然而，并没有治愈方法。
美国预计有 862,000 的慢性乙型肝炎患者，而全世界范围内大约有 2.57 亿。
在远东和非洲部分地区，乙型肝炎病毒是很多慢性肝炎、肝硬化（肝脏严重瘢痕形成）和肝癌的病因。
总体而言，大约 5% 至 10% 的急性乙型肝炎患者会出现慢性乙型肝炎。急性乙型肝炎患者年龄越小，发展为慢性乙型肝炎的风险越高：
婴儿：90%
1～5 岁的儿童：25 至 50%
成人：大约 5%
如果孕妇的乙型肝炎病毒水平（病毒载量）高，则在妊娠最后三个月内通常给予抗病毒药物，以防止病毒传播给婴儿。
约有 40% 接受血液透析治疗人群和高达 20% 免疫系统功能减弱人群的急性乙型肝炎会变为慢性。
乙型肝炎患者病情可能会恶化，有时病情加重很迅速，但有时数十年才会恶化，进而导致肝硬化。慢性乙型肝炎还会增加罹患肝癌的风险。约 20% 的慢性乙型肝炎患者会发生肝硬化或肝癌，并可能过早死亡。
许多患有慢性乙型肝炎的人也患有慢性丁型肝炎。如果不治疗，这种合并感染会导致多达 70% 的受影响人群出现肝硬化。
慢性乙型肝炎的症状
慢性乙型肝炎的症状根据肝脏受损的程度而不同。
许多慢性乙型肝炎患者，特别是儿童，没有症状。有症状的人通常会感到全身不适、疲倦和食欲不振。有些人有低烧，上腹部有隐约的不适感。
通常，当肝病进展并有肝硬化证据时，才会开始出现特定症状。症状可能包括
脑功能退化是由于有毒物质在血液中积聚并进入大脑。正常肝脏可清除血液中的这些有毒物质，将其分解后作为无害副产物排泄至胆汁或血液。严重受损的肝脏不能将它们清除。
患者有出血倾向，因为受损的肝脏不能够合成足够的帮助血液凝结的蛋白质。
慢性乙型肝炎的诊断
血液化验
在下列情况下，医生可能会怀疑慢性乙型肝炎
患者存在典型的症状。
血液测试（由于其他原因而进行）检测到异常高的肝脏酶。
患者以前被诊断患有急性乙型肝炎。
慢性肝炎检测通常开始于血液检查，以评估肝功能是否正常、有无损伤（肝脏检测）。肝脏检测用于测定肝脏所产生的肝酶和其他物质的水平。这些检查可以帮助确定肝损伤的严重程度。
如果检查提示肝炎，医生会进行其他血液检查，以检查乙型和丙型肝炎病毒。两者均可引起慢性肝炎。这些血液检查可识别特定病毒的部分成分（抗原）、身体产生用于抵抗病毒的特异性抗体，有时也可以识别病毒的基因物质（RNA 或 DNA）。如果医生高度怀疑只有乙型肝炎，他们可能只对该病毒进行血液检查。
医生进行血液检查以测量病毒载量，即存在的乙型肝炎病毒基因物质 (DNA) 的量。
如果慢性乙型肝炎得到确诊，医生往往还会检测丁型肝炎抗体（患者也可能存在丁型肝炎），以及检测 HIV 感染和丙型肝炎，因为这些感染通常以相同的方式传播（通过接触体液，如血液或精液）。
有时进行肝活检或其他检测以确定肝脏受损程度有多严重。
肝癌筛查
慢性乙型肝炎患者需要每 6 个月进行一次肝癌筛查。需要进行以下检查：
超声检查
有时进行血液检查以检测甲胎蛋白的水平
甲胎蛋白——一种通常由胎儿不成熟肝细胞所产生的蛋白质——一般在肝癌患者体内的水平会升高。
慢性乙型肝炎的治疗
抗病毒药物
有时需进行肝移植
在患者有以下一种或多种情况时使用抗病毒药物：
异常升高的肝酶
高病毒载量（血液中乙型肝炎病毒 DNA 的量）
疾病恶化的症状
活检结果表明肝脏损伤仍在继续
乙型肝炎抗病毒药物治疗可以防止进一步损伤肝脏，并可使任何已损伤的部位愈合。大多数接受慢性乙型肝炎治疗的人必须无限期地接受治疗。然而，这些药物不能治愈该疾病。
过早停止治疗可能导致复发，这可能是严重的。但是，如果血液检查不再检测到任何活跃的乙型肝炎病毒感染，治疗可能会停止。
通常首先使用以下其中一种抗病毒药物：
恩替卡韦
替诺福韦（两种形式可用）
聚乙二醇干扰素 α
这些药物为口服药，非常有效，副作用较少。有些人可能会停止服用这些药物，但许多人不得不无限期服用。
有时可使用的其他药物包括阿德福韦、拉米夫定和替比夫定。然而，这些药物已不再首先使用，因为它们会增加副作用的风险，并且可能失去其有效性（称作耐药性）。
对于严重肝功能损伤，应考虑进行肝移植。移植的肝脏更可能存活，并且如果存在下列情况则乙肝不太可能复发
慢性乙型肝炎患者长期服用抗病毒药物。
他们在移植前和移植后（常见）都接受肝炎免疫球蛋白治疗。
乙型肝炎免疫球蛋白是从具有高水平乙型肝炎抗体的人的血液中获得的。它通过注入肌肉或静脉给药。它可以帮助机体抵御感染。
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美国疾病控制与预防中心: 乙型肝炎：本网站提供了乙型肝炎概述（包括定义、统计、传播和筛查）和乙型肝炎疫苗、症状、诊断和治疗信息的链接以及医疗保健从业者信息的链接。访问日期：2022 年 5 月 19 日。