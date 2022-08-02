慢性乙型肝炎的症状根据肝脏受损的程度而不同。

许多慢性乙型肝炎患者，特别是儿童，没有症状。有症状的人通常会感到全身不适、疲倦和食欲不振。有些人有低烧，上腹部有隐约的不适感。

通常，当肝病进展并有肝硬化证据时，才会开始出现特定症状。症状可能包括

脾脏肿大

皮肤上可见小蜘蛛状的血管（称为蜘蛛痣）

手掌发红

腹部内积聚液体（腹水）

出血倾向（凝血障碍）

食管静脉曲张引起的消化道出血

黄疸（皮肤和眼白黄染）

由于肝功能不全导致的脑功能恶化（肝性脑病）

脑功能退化是由于有毒物质在血液中积聚并进入大脑。正常肝脏可清除血液中的这些有毒物质，将其分解后作为无害副产物排泄至胆汁或血液。严重受损的肝脏不能将它们清除。

患者有出血倾向，因为受损的肝脏不能够合成足够的帮助血液凝结的蛋白质。