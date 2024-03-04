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S-腺苷-L-蛋氨酸（SAMe）是人体中天然存在的化学物质，主要由肝脏产生。它也可以作为补充剂通过人工合成。
（另请参见膳食补充剂概述。）
SAMe 声称的益处
据称SAMe可有效治疗抑郁症、骨关节炎以及胆囊和肝脏疾病。可能有助于骨关节炎患者更好地发挥功能。有些人还声称，SAMe可能有助于治疗注意力缺陷/多动障碍（ADHD）和纤维肌痛。
SAMe 的益处证据
到目前为止，科学研究并未明确证实SAMe可提供其声称的大部分益处，因此需要更多的研究。
然而，在 2002 年分析所回顾的 2 项研究中，SAMe 被证明在治疗骨关节炎患者方面与非甾体类抗炎药 (NSAID) 一样有效，但没有 NSAID 常见的副作用。
一些研究表明，SAMe与抗抑郁药联合使用对使用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）治疗未缓解的抑郁症患者有用，但这一益处在后来的研究中并未得到证实。
SAMe 的副作用
严重不良反应尚无报道。有躁郁症的人不该应用腺苷蛋氨酸，因为它能引起躁狂发作。
SAMe 的副作用不常见，通常是轻微问题，例如恶心、胀气、腹泻、便秘、口干或头痛。
SAMe 与药物的相互作用
SAMe 的使用建议
计划将SAMe与某些抗抑郁药（如氯米帕明）联合使用的患者，应与医生讨论风险，因为5-羟色胺水平可能升高，并导致5-羟色胺综合征。帕金森病患者应避免使用 SAMe，因为它可能会降低用于治疗帕金森病的某些药物的疗效。总体而言，SAMe对大多数人来说是安全的。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：S-腺苷-L-蛋氨酸 (SAMe)：深入了解