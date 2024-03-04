S-腺苷-L-蛋氨酸（SAMe）

到目前为止，科学研究并未明确证实SAMe可提供其声称的大部分益处，因此需要更多的研究。

然而，在 2002 年分析所回顾的 2 项研究中，SAMe 被证明在治疗骨关节炎患者方面与非甾体类抗炎药 (NSAID) 一样有效，但没有 NSAID 常见的副作用。

一些研究表明，SAMe与抗抑郁药联合使用对使用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI）治疗未缓解的抑郁症患者有用，但这一益处在后来的研究中并未得到证实。