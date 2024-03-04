锌是一种矿物质，是许多代谢过程所需要的少量物质。食物来源包括牡蛎、牛肉、强化麦片。锌补充剂有胶囊、片剂、锭剂和鼻喷雾剂几种形式。
（另请参见膳食补充剂概述。）
锌声称的益处
锌的益处证据
科学研究没有一致的看法，但如果锌对普通感冒有效，效果也是比较微弱的，而且仅是感冒症状进展时快速服用后才有效。
有力的证据表明，锌补充剂与某些其他补充剂组合成标准化制剂时，可减缓中度至重度萎缩性（干型）年龄相关的黄斑变性的进展。证据还表明，锌可以帮助糖尿病患者和糖尿病前期患者控制血糖水平。
2016年的一项研究发现，锌补充剂可能有助于缓解6个月以上的缺锌或营养不良儿童（通常在资源匮乏的国家/地区）的腹泻。有证据表明，在资源匮乏的国家/地区，在孩子出生后第一年，每周给予一次含锌和铁的补充剂可能会降低腹泻和呼吸道感染引起的死亡率。
锌的副作用
锌与药物的相互作用
如果同时服用锌补充剂，可能会降低某些抗生素在治疗感染时的吸收和有效性；因此，应在使用这些抗生素前至少 2 小时或之后间隔 4 至 6 小时才服用锌。
一些药物可降低锌水平。例如，质子泵抑制剂，如奥美拉唑（减少胃酸量）、抗高血压药物赖诺普利（通过扩张血管使血压降低）、皮质类固醇、雌激素和一些抗癫痫药。
锌可能会使顺铂（一种癌症化疗药物）、多替拉韦（用于治疗 HIV/AIDS）和青霉胺（用于治疗某些疾病，包括威尔逊病和一些自身免疫性疾病）失活或降低其有效性。
锌的使用建议
不建议资源丰富国家/地区的人服用锌补充剂，因为这些国家/地区的大多数人在不服用锌补充剂的情况下可通过饮食获得足够的锌，并且服用过多锌会导致毒性水平和严重副作用。不过，锌补充剂可以减少资源匮乏国家/地区的儿童因常见感染而导致的死亡。
除非医生建议治疗锌缺乏症或威尔逊病，否则不应服用高剂量的锌补充剂。
目前尚不清楚锌补充剂是否会减少普通感冒的持续时间，但任何此类作用都可能微乎其微。
锌还有助于控制糖尿病患者或糖尿病前期患者的血糖水平。