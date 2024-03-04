科学研究没有一致的看法，但如果锌对普通感冒有效，效果也是比较微弱的，而且仅是感冒症状进展时快速服用后才有效。

有力的证据表明，锌补充剂与某些其他补充剂组合成标准化制剂时，可减缓中度至重度萎缩性（干型）年龄相关的黄斑变性的进展。证据还表明，锌可以帮助糖尿病患者和糖尿病前期患者控制血糖水平。

2016年的一项研究发现，锌补充剂可能有助于缓解6个月以上的缺锌或营养不良儿童（通常在资源匮乏的国家/地区）的腹泻。有证据表明，在资源匮乏的国家/地区，在孩子出生后第一年，每周给予一次含锌和铁的补充剂可能会降低腹泻和呼吸道感染引起的死亡率。