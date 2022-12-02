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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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其他常见的滥用物质

作者：Gerald F. O’Malley, DO, Grand Strand Regional Medical Center;
Rika O’Malley, MD, Grand Strand Medical Center
已审核/已修订 12月 2022
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娱乐性药物使用通常涉及改变精神的药物，但也可能涉及出于其他目的而服用的药物，通常可以减轻体重或提高运动成绩。在无医疗需要和医疗监督的情况下使用这些药物会危及使用者的生活质量、健康或安全。以这种方式使用药物被认为是物质使用疾患合成代谢类固醇可能是这一组中最常用的药物。其他包括

利尿剂

利尿剂会加速肾脏排出盐分和水分，可用于治疗多种疾病，包括高血压心力衰竭。然而，包括运动员以及患神经性厌食症等饮食障碍的某些人却服用利尿剂快速减肥。利尿剂的不合理使用可引起脱水及严重电解质异常，比如低血钾。这类缺乏会导致严重的疾病甚至死亡。

促红细胞生成素及阿法达贝汀

促红细胞生成素是一种由肾脏产生的激素。它刺激骨髓产生红细胞。促红细胞生成素也可作为药物生产。达依泊汀是一种与促红细胞生成素有类似作用的药物。这两种药物皆可用于增加某些贫血患者红细胞的生成。运动员们使用促红细胞生成素或达依泊汀，因为他们认为体内红细胞增多有助于肌肉获得更多的氧，这使得他们表现得更好。

在无医疗需要的情况下使用促红细胞生成素或达依泊汀，可改变机体正常产生红细胞的规律，而当停用这些药物时，体内的红细胞数量会突然降低。

生长激素

生长激素是由下垂体分泌的协助机体利用蛋白质、碳水化合物和脂肪以刺激生长的激素。生长激素也可作为药物生产，有时会用于无法产生足够生长激素的身材矮小的儿童。有的运动员认为生长激素能通过燃烧脂肪增加肌肉强度而滥用生长激素。

在没有医学需求的情况下长期使用生长激素会导致血液中脂肪含量增加、糖尿病和心脏增大，这可能导致心力衰竭

实验证明，不是由自身机体产生的生长激素并不是通常认为的那样有用。

吐根糖浆

吐根糖浆用于触发呕吐。它有时用于治疗吞服化学品或毒物的儿童。然而，患饮食障碍像神经性厌食症的人常常使用吐根糖浆减肥。不当使用吐根糖浆可能会引起腹泻、重度电解质缺乏、虚弱、心律不规则心力衰竭

通便药

通便药可加速肠道物质排泄，用于治疗便秘。然而，人们错误地认为这种加速肠蠕动是有助健康的，因而他们常常滥用通便药。另外，患饮食障碍的人，比如得了神经性厌食症的人经常使用通便药，他们以为这可有助于他们减肥。

在没有医疗需要的情况下经常使用通便药会引起脱水和严重的电解质缺失。规律使用通便药也可干扰其他药物的吸收，或使之失效。长期不合理使用通便药可损害大肠肌肉层。可能导致重度便秘和其他肠道疾病（例如憩室病）。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息。

  2. 物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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