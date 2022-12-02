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娱乐性药物使用通常涉及改变精神的药物，但也可能涉及出于其他目的而服用的药物，通常可以减轻体重或提高运动成绩。在无医疗需要和医疗监督的情况下使用这些药物会危及使用者的生活质量、健康或安全。以这种方式使用药物被认为是物质使用疾患。合成代谢类固醇可能是这一组中最常用的药物。其他包括
利尿剂
促红细胞生成素及阿法达贝汀
促红细胞生成素是一种由肾脏产生的激素。它刺激骨髓产生红细胞。促红细胞生成素也可作为药物生产。达依泊汀是一种与促红细胞生成素有类似作用的药物。这两种药物皆可用于增加某些贫血患者红细胞的生成。运动员们使用促红细胞生成素或达依泊汀，因为他们认为体内红细胞增多有助于肌肉获得更多的氧，这使得他们表现得更好。
在无医疗需要的情况下使用促红细胞生成素或达依泊汀，可改变机体正常产生红细胞的规律，而当停用这些药物时，体内的红细胞数量会突然降低。
生长激素
吐根糖浆
通便药
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国国家药物滥用研究所 (NIDA)： 对药物使用及其后果的科学研究提供支持的联邦机构，提供有关常用药物、研究重点和进展、临床资源以及拨款和资助机会的信息。
物质滥用和精神健康服务管理局 (SAMHSA)： 负责领导公共卫生部门改善行为健康的美国卫生部机构，提供各种资源，包括治疗定位器、免费热线、执业人员培训工具、统计和各种物质相关主题的出版物。