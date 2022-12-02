促红细胞生成素是一种由肾脏产生的激素。它刺激骨髓产生红细胞。促红细胞生成素也可作为药物生产。达依泊汀是一种与促红细胞生成素有类似作用的药物。这两种药物皆可用于增加某些贫血患者红细胞的生成。运动员们使用促红细胞生成素或达依泊汀，因为他们认为体内红细胞增多有助于肌肉获得更多的氧，这使得他们表现得更好。

在无医疗需要的情况下使用促红细胞生成素或达依泊汀，可改变机体正常产生红细胞的规律，而当停用这些药物时，体内的红细胞数量会突然降低。