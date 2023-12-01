整合、补充和替代医学概述

整合医学与健康(IMH)和补充和替代医学（CAM）包括许多康复方法和治疗方法，但从历史观点上说还未包含在常规的西医中。许多补充和可选择的医术根植于远古保健体系，例如中国、印度、西藏、非洲、法国和美国。

补充医学、替代医学和整合医学是经常互换使用的术语，但是它们的含义不同。

补充医学 是指与常规（主流）医学 一起使用 的非常规医疗实践。

替代医学 是指 代替 常规医学而使用的非常规医疗实践。

整合医学是一种在关注健康、治疗关系和人体整体的框架内使用所有适当的治疗方法（常规和非常规）的医疗保健方式。

尽管人们并非总是很容易确定常规医学与IMH或CAM之间的区别，但它们存在基本的哲学差异。常规医学倾向于将其实践基于可用的最佳科学证据。相比之下，CAM往往将其实践建立在循证实践上，即不一定符合最高、最严格有效性和安全性标准的证据。（但某些 CAM 实践，包括使用某些膳食补充剂，已通过传统严格的科学标准进行验证。） 传统医学通常以不存在疾病来定义健康。通常认为疾病和功能障碍的主要原因是可识别因素，例如细菌或病毒、生化失衡和衰老，其治疗通常涉及药物或手术。相对而言，替代医学经常以集体各系统的平衡来定义健康——身体的、情绪的、精神的——包括人体全部作为一个整体来看待。这些系统的不协调引起疾病。治疗包括巩固自身抵抗力以及恢复平衡。

表格 常规医学与整合医学之间的差异 表格

接受和应用 IMH的目标是在适当的时候将CAM与常规医学相结合。现在医院提供某些CAM治疗，有时由保险公司偿付。针灸和一些手法治疗（例如，脊柱推拿或整骨疗法）就是其中的例子。由于人们对CAM的关注和使用在不断增加，因此越来越多的医学院课程包括有关CAM治疗的信息，例如针灸、植物医学、手法治疗和顺势疗法。 视定义CAM范围而定，多达38％的成人和12％的儿童在某些时候使用过CAM。全国健康普查（2012）表明，常用CAM治疗包括 深呼吸锻炼（11％）

瑜伽、太极拳和气功（10％）

手法治疗（8％）

冥想（8％）

瑜伽（6.1％） 其它CAM疗法和方法的使用率仍然多变且难以量化：顺势疗法（2.2％）、自然疗法（0.4％）和能量治愈（0.5％）。此外，57.6% 的成人在过去 30 天内至少使用过一种膳食补充剂。

有效性和安全性 在1992年，美国国家卫生研究院的成立替代医学办公室，研究替代医学治疗的安全性和有效性。1998年，该办公室成为全国补充与替代医学中心，并在2015年更名为国家补充与整合健康中心（NCCIH）。 有效性 替代医学的有效性是重要的问题。 已经研究了许多CAM疗法，但发现它们无效或不一致。一些疗法已被证明对特定疾病有效。然而，即使缺乏科学证据证明其应用，这些疗法也常用于治疗其它疾病和症状，常规医学中有时也是如此。一些CAM疗法尚未经过精心设计的研究的测试。但是，缺乏精心设计的研究证据并不表示疗法无效。 据说许多CAM疗法已实践了数百或数千年。它们包括针灸、冥想、瑜伽、治疗性饮食、按摩和植物医学（膳食补充剂）。具有悠久使用历史有时被用作CAM治疗有效的支持证据。但是，此论据有一定局限性： 长时间使用在科学上并不等同于已证明其效果。后续被发现无效或有害的一些疗法已使用多年。

很难确定一种疗法已经使用了多久。

过去疗法的使用方式与现在的疗法不同，而且疗法本身也可能不同。 因此，仍然首选使用设计良好的研究作为科学依据来确定疗法是否有效。 然而，精心设计的CAM疗法研究很难做到。替代医学研究的瓶颈源于以下几个方面： 资助医学研究的源头中缺乏对 CAM 的支持和财政资源

CAM倡导者中进行科学研究的培训和技能有限

与规范常规药物治疗的法规相比，要求在公开销售前证明CAM产品或疗法有效的法规较为宽松

通常，与从事药物或器械研究的公司相比，研究 CAM 的公司的财务收益较低 由于其它许多原因，将常规研究方法用于研究CAM可能很困难，其中包括 最佳常规研究设计是将活性治疗（例如药物或治疗）与安慰剂（类似于药物或治疗，但不包括活性药物或治疗的干预措施）或无新干预（对照组）进行比较。对于某些 CAM 治疗方法，例如顺势疗法和植物医学，设计安慰剂相对容易。然而，对诸如针灸或手法治疗之类的物理治疗，设计安慰剂更加困难。为冥想或整体健康饮食体系设计安慰剂的难度更大。

很难将CAM治疗的有效成分与安慰剂成分区分开。例如，CAM 治疗师通常以积极和支持的方式与人互动，众所周知，无论使用其它什么疗法，这种方式会使人们感觉更好。CAM的这一方面可被视为安慰剂效应。

常规研究设计使用双盲方法。双盲意味着防止研究受试者和执业人员知道对哪些人进行哪种治疗。人们和执业人员通常预期活性治疗比安慰剂效果更好。双盲可降低这种期望使结果偏向于治疗的可能性。但是，对执业人员的设盲可能很困难。例如，一个灵气疗法践行者会知道是否给予了真正的能源治疗。在这种情况下，应由不知道使用哪种治疗方法的研究者对治疗有效性进行评估。

CAM疗法和诊断可能不是标准化的。例如，不同的从业者使用不同的针灸系统，并且药用制剂的含量和效果差别很大。 然而，尽管面临这些挑战，但已经进行了许多精心设计的 CAM 治疗研究（例如针灸和顺势疗法）。例如，一项针灸研究使用了精心设计的安慰剂，可通过将不透明护套贴在人皮肤的针灸点处来实现双盲。一些护套包含刺入皮肤的针（活性治疗），而另一些护套则没有（安慰剂）。对于被认为有效的CAM治疗，应该有证据表明与安慰剂或对照相比，它们更有效。 人们常提到精心设计的CAM研究缺乏所需资金，作为未开展这些研究的原因。但是，CAM产品是一项价值数十亿美元的业务，这表明缺乏盈利能力不应成为公司不研究这些产品的理由。但是，与 CAM 产品相比，常规药物开发的总体利润要大得多。 安全性 安全性是另一个重要的重要问题。 CAM对健康的最大风险可能是 使用未经证实的疗法代替经过证实的常规疗法来治疗危及生命的疾病 关于CAM治疗本身的风险，显然有些方法很安全，甚至比常规医学实践更安全。一个关键的例子是在使用阿片类药物之前使用冥想、针灸和手法疗法进行疼痛管理或使用这些方法代替阿片类药物。安全实践的其它示例包括针灸治疗恶心、瑜伽改善身体平衡或姜茶帮助消化。其它的或许确实是有害的。例如，由于药用草药和其它膳食补充剂（在许多替代疗法中使用）并未受美国食品药品监督管理局 (FDA) 管制，因此其安全性不如经过严格管制的药物明确（请参阅安全性和有效性）。 一些常见的风险包括以下几个方面： CAM 制剂中的某些物质可能相互作用或与处方药相互作用引起危害。

在美国和欧洲许多国家/地区都可以买到高纯度膳食补充剂，但在其它国家/地区生产的产品可能含有危险的污染物、有毒成分或其它药物。

通过涉及对人体的手法治疗或其它非化学干预（例如，伤害身体脆弱部位的手法治疗）的CAM治疗可对人体造成危害。 在许多CAM病例中，既没有确定危害也没有排除危害，但在某些情况下，已显示出其潜在危害。有时，提倡使用替代产品或疗法的人们未充分报告并且未充分意识到危害的可能性。 你知道吗……