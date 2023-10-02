阴道癌是一种罕见的癌症，通常发生在阴道内壁的细胞中，常见于 60 岁以上的女性。

阴道癌可能导致不规则阴道流血，特别是在性生活后或绝经女性中发生。

如果怀疑阴道癌，应行组织活检。

应手术切除病灶或者行放疗。

（也请参见女性生殖系统癌症概述。）

在美国，阴道癌仅约占妇科癌症的 1% 至 2%。平均确诊年龄在 60 至 65 岁。

女性内生殖器官定位

大多数阴道癌是由持续的人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染引起的，这种病毒可导致生殖道湿疣或者宫颈癌。子宫颈或外阴的癌前变化、宫颈癌或外阴癌会增加发生阴道癌的风险。

超过 95% 的阴道癌是鳞状细胞癌（恶性肿瘤），发生于阴道内膜表面的扁平的皮肤样细胞内。大多数其他的阴道癌为腺癌，起源于腺上皮。一种罕见的类型为透明细胞腺癌，几乎只发生在其母亲服用处方己烯雌酚 (DES) 以防止怀孕期间流产的女性中。（在 1971 年，美国已禁用此药。）

如果不治疗，阴道癌会继续生长并侵入周围组织。最后，可能侵入血管和淋巴管，然后播散到膀胱、直肠、邻近的淋巴结和身体其他部位。

阴道癌的症状 阴道癌最常见的症状是阴道异常出血，可能发生在性交期间或之后、月经间期或绝经后。阴道粘膜黏膜可能出现溃疡。溃疡处可能出血或继发感染。一些女性还会出现水样分泌物。一些女性出现性交疼痛。少数女性无症状。 肿块大的癌症，可能侵蚀膀胱，导致尿频及尿痛。晚期癌症可能导致异常的膀胱阴道瘘或直肠阴道瘘。

阴道癌的诊断 活检 基于患者的症状或者妇科检查发现局部异常，或者阴道刮片结果异常应考虑阴道癌的诊断。医生可以使用带双目放大镜的仪器（阴道镜）检查阴道，此程序称为阴道镜检查。 为确认诊断，医生从阴道壁切除组织，在显微镜下检查（活检）。他们确保从检查过程中可看到的任何增长物、溃疡或其他异常区域采集组织样本。 其他检查还包括膀胱镜或直肠镜检查、胸片、CT以了解有无癌肿的播散。 阴道癌的分期 医生根据癌症扩散的程度对癌症进行分期。分期从 I 期（早期）到 IV 期（晚期）： I期：癌症局限于阴道。

II期：癌症已经通过阴道壁扩散到附近的组织，但仍在盆腔内（盆腔包含内部生殖器官、膀胱和直肠）。

III期：癌症扩散到整个盆腔和/或淋巴结和/或阻塞输尿管和/或导致肾功能异常

IV期：癌症已经扩散到膀胱或直肠或盆腔外（例如，扩散到肺或骨骼）。

阴道癌的治疗 对于早期阴道癌，手术切除阴道、子宫和附近淋巴结，有时进行放射治疗

对于大多数其他阴道癌，放射治疗 阴道癌治疗方法也取决于分期。 早期阴道癌应手术切除阴道，子宫及盆腔淋巴结，也推荐行阴道上端切除。有时手术后会使用放射疗法。 放射疗法用于大多数其他阴道癌症。通常采用内照射治疗（使用在阴道内放入的有放射性的植入物，称为近距离放射治疗术）和外照射治疗（从体外针对盆腔）相结合。 如果出现生殖道瘘则不可行放疗。在这种情况下，切除盆腔内的部分或全部器官（称为盆腔廓清术）。这些器官包括生殖器官（阴道、子宫、输卵管和卵巢）、膀胱、尿道、直肠和肛门。切除哪些器官以及是否全部切除取决于许多因素，如肿瘤的位置、患者的解剖结构和她在术后的目标。在腹部做永久性的开口用于排尿（尿道造口术）和排便（结肠造口术），以便这些废物可以排出体外，并收集在袋子里。术后，女性通常连续数天会出现出血、分泌物和剧烈压痛和疼痛的现象。一般需要住院3至5天。可能会出现并发症，例如感染或手术切口开裂、肠梗阻和瘘管。 在阴道癌治疗后，性交可能难以进行或无法进行。