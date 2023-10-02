外阴癌通常发生于阴唇，即阴道口周围的组织。

癌变的可能表现为肿块或者瘙痒性病变或者久治不愈的溃疡。

取出异常组织样本并进行检查（活组织检查）。

病变累及的外阴应行全部或者部分的切除。

外阴重建术能改善外阴癌术后外阴的外观及功能。

（也请参见女性生殖系统癌症概述。）

在美国，外阴癌位于妇科常见肿瘤的第四位，占所有妇科肿瘤的 5%。外阴癌常见于绝经后女性。外阴癌常见于绝经后女性，平均诊断年龄在70岁。由于更多女性寿命延长，此癌症可能会变得更加常见。最近的证据表明，外阴癌在年轻女性中越来越常见。

外阴是指阴道外口周围的区域。它包括外部女性生殖器。

外阴定位

外阴癌通常在数年内缓慢发展而来。

大多数外阴癌是覆盖在阴道口周围阴唇的皮肤癌。大约 90% 的外阴癌是鳞状细胞癌，发生于皮肤最外层的扁平细胞内，5% 是黑色素瘤，发生于皮肤的色素生成细胞（黑色素细胞）内。其余 5% 包括腺癌（由腺细胞发展而来）、基底细胞癌（很少扩散）和罕见的癌症，如巴氏腺癌。（巴氏腺很小，为位于外阴阴道开口两侧深处的圆形腺体。）

女性外生殖器解剖图

外阴癌位于外阴的表面。大多数生长缓慢，并且持续在外阴表面数年。然而，有一些癌症（如黑色素瘤）发展迅速。如果未经治疗，外阴癌最终会侵入阴道、尿道或肛门，扩散到盆腔和腹部的淋巴结以及血流中。

外阴癌的症状 外阴癌的癌前病变可表现为白色、棕色或者红色的皮损（这些区域提示有发生癌变的可能）。 外阴癌通常导致异常的肿块或者扁平的红色溃疡，可以是光滑的或粗糙的，并且溃疡经久不愈。有时扁平的溃疡会结痂，色素减退或者两种病变同时并存。周边的正常组织可能出现皱缩及挛缩。溃疡可能会出血。黑色素瘤可能呈棕黑色或者棕色凸起。有些溃疡可能似皮肤疣。 许多女性外阴瘙痒已有很长时间。 通常，外阴癌很少引起不适，常见的症状是瘙痒。最后肿块或者溃疡可能导致出血或者水样分泌物。出现这些症状应及时就诊。

外阴癌的诊断 活检 医生通过采集异常皮肤的样本并进行检查（活检），从而诊断外阴癌。活检能够使医生确定异常皮肤为癌性，还是只是感染或受到刺激。也可以确定此类癌症（如果有），帮助医生制定治疗计划。如果皮肤异常没有得到确切界定，医生在异常区域应用染色剂，帮助确定在哪里采集组织样本进行活检。或者，他们可以使用带有双目放大镜（阴道镜）的仪器检查外阴表面，这称为阴道镜检查。 外阴癌的分期 医生根据癌肿的大小、部位、是否已转移到周围淋巴结（在肿瘤切除手术时确定），对外阴癌进行分期。分期从I期（最早）到IV期（晚期）。 I期：癌肿局限于外阴。

II期：癌症已经扩散到附近的组织（尿道和／或阴道的下部或肛门），但没有扩散到附近的淋巴结。

III期：癌症已扩散到附近结构的上部或淋巴结。

IV期：癌症已扩散到远处部位（例如盆腔外）或腹股沟淋巴结，形成溃疡或粘连在一起或附着在骨骼上。

外阴癌的治疗 切除全部或部分外阴

通常切除附近的淋巴结

对于更晚期的癌症，手术和放射疗法，通常联合化疗 手术切除全部或部分外阴（称为外阴切除术）。区域淋巴结也应切除。但有时，医生可进行前哨淋巴结清扫术（切除可能受癌症累及的第一个淋巴结）。因为外阴基底细胞癌不易发生远处播散（转移），通常可行单纯癌肿切除。只有当基底细胞癌有广泛浸润后才行全外阴切除术。 为了识别前哨淋巴结，医生向肿瘤周围的外阴注射蓝色或绿色染料和／或放射性物质。这些物质显示了从外阴到盆腔第一个淋巴结的路径。在手术过程中，医生会检查看起来呈蓝色或绿色或发出放射性信号（通过手持设备检测）的淋巴结。医生切除这个淋巴结，并送到实验室检查癌症。如果该淋巴结没有癌症，则不需要切除其他淋巴结（除非它们看起来异常）。对于早期癌症，通常只需进行此类治疗。医生可根据肿瘤的大小切除外阴一侧或两侧的前哨淋巴结。 如果在前哨淋巴结中检测到小于 2 毫米的癌症区域（称为微转移），则进行放疗。如果这些区域较大（大体转移），则切除腹股沟内的淋巴结（淋巴结切除术）。 对于更晚期的外阴癌，通常在外阴切除术前进行化疗。此类治疗可缩小较大的癌肿，使其更易于切除。有时，必须切除阴蒂和盆腔内的其他器官。 对于非常晚期的外阴癌，治疗可能包括切除所有盆腔器官的手术（称为盆腔廓清术）、放射治疗和／或化疗。这些器官包括生殖器官（阴道、子宫、输卵管和卵巢）、膀胱、尿道、直肠和肛门。切除哪些器官以及是否全部切除取决于许多因素，如肿瘤的位置、患者的解剖结构和她在术后的目标。在腹部做永久性的开口用于排尿（尿道造口术）和排便（结肠造口术），以便这些废物可以排出体外，并收集在袋子里。 癌肿切除术后，仍需要行外阴或者其他手术部位（如阴道）的重建手术。这些重建术能改善外观及局部组织器官的功能。 医生应与患者一起共同制定对其最好的治疗方案，需考虑患者的年龄、性生活方式、以及其他的医学问题。外阴切除术后一般仍能进行性生活。