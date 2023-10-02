女性生殖系统癌症的概述

常规盆腔检查

活检

常规的盆腔检查及某些妇科癌症（特别是子宫颈癌）的筛查能早期发现这些癌症。宫颈癌筛查包括巴氏 (Pap) 检测和 HPV 检测。这些检查有时能通过在癌变之前发现癌前病变（非典型增生）从而预防癌症。定期的妇科检查也能检测出阴道及外阴的癌症。然而卵巢、子宫、输卵管的癌症很难通过妇科检查发现。

如果怀疑癌症，活检能确诊或排除癌症的诊断。从受影响的器官內取出组织样本，并在显微镜下检查和分析。对于某些癌症，如卵巢癌，通常必须进行手术才能做出诊断。