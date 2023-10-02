女性生殖系统癌症的概述

任何女性生殖系统脏器—外阴、阴道、宫颈、子宫、输卵管、卵巢都可能发生癌症。这些癌症称为妇科癌症。
女性内生殖器官定位
在美国，最常见的妇科癌症是子宫癌（子宫内膜癌），其次是卵巢癌，然后是子宫颈癌。子宫颈是子宫的下部，子宫颈处患癌通常被称为宫颈癌，子宫体患癌被称为子宫癌（或子宫内膜癌）。大部分宫颈癌的病因是人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染。宫颈癌在高资源国家的发病率比在中低资源国家低，因为在高资源国家，宫颈癌筛查、HPV 检测和 HPV 疫苗已广泛使用，这通常可在癌症发生前治疗异常细胞。
妇科癌症可以通过以下方式扩散：
直接侵入附近的组织和器官
通过淋巴管和淋巴结（淋巴系统）或血流扩散（转移）到身体的远处部位
女性生殖系统癌症的诊断
分期
如果确诊癌症，需进行近一步的检查以确定肿瘤的分期。肿瘤的分期是基于肿块的大小及播散的范围。常用的检查手段包括超声检查、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI)、胸部 X 光检查和正电子发射计算机断层扫描 (PET)。临床医生通常于癌症术后或活检肿块附近组织后包括淋巴结后确定癌症分期。
癌症的分期能保证患者选定最佳的治疗方法。
所有的妇科癌症分期，均是从 I 期（早期）到 IV 期（晚期）。多大多数癌症，需要进一步的分期，用字母表示的大的分期下的亚分期。
*女性生殖系统的癌症分期
类型
I期
II期
III期
IV期†
癌肿局限于宫颈
扩散到子宫外（包括阴道上三分之二和／或子宫外组织），但仍在盆腔内‡
遍布盆腔和/或阴道下三分之一和/或阻塞输尿管和/或导致肾脏功能障碍和/或扩散到主动脉（体内最大的动脉）附近的淋巴结
扩散到盆腔外和／或膀胱或直肠或远处器官
仅在子宫体内（不在子宫下部的子宫颈内）
扩散到子宫颈，但仍在子宫内
扩散到附近的组织、阴道或淋巴结
扩散到膀胱和／或肠道和／或远处部位
仅存在于子宫体内
在子宫外扩散到卵巢、输卵管、阴道和／或邻近的组织
扩散到肺部
扩散到肺外和子宫外远处部位，如脑、肝脏、肾脏和／或消化道
输卵管癌
腹膜癌
只在一个或两个卵巢或输卵管内
扩散到子宫或邻近的盆腔内组织或癌症仅扩散到腹膜（衬于盆腔和腹部内表面的组织）上‡
扩散到盆腔以外，到达淋巴结和/或腹部其他部位（例如肝脏或脾脏表面）
扩散到远处部位（例如，肝或肺）
仅存在于阴道
通过阴道壁扩散到附近的组织，但仍在盆腔内‡
扩散到整个盆腔和/或淋巴结和/或阻塞输尿管和/或导致肾功能异常
扩散到膀胱或直肠或盆腔外部
仅存在于外阴
扩散到附近的组织（尿道或阴道下部或肛门）
已扩散到附近结构的上部和/或淋巴结
已扩散到远处部位或腹股沟淋巴结，形成溃疡或粘连在一起或附着在骨骼上
* 根据国际妇产科联盟分期系统。
† IV 期有时进一步分为 IVA 或 IVB，进一步分期取决于癌细胞播散的范围。
‡ 盆腔指腹部的最低部分，即腹部以下和髋骨之间的区域。其中包含内生殖器、膀胱和直肠。
女性生殖系统癌症的治疗
通常手术切除
有时进行放射治疗和／或化疗
癌症治疗可能包括手术切除、放射治疗和化疗，这取决于癌症的类型和阶段。当首次诊断癌症时，治疗的主要目标是尽可能切除肿瘤或阻止肿瘤的生长。
化疗通常是治疗任何扩散到原部位以外的癌细胞的最有效方法。化疗可以通过注射或口服或腹腔内置管注入腹腔用药。
如果肿瘤已扩散到邻近原始肿瘤的周围组织，如子宫肿瘤扩散到膀胱，通常进行放疗。
对于某些妇科癌症，通常在手术、化疗和/或放疗完成后给予激素治疗或激素阻滞剂作为额外治疗。激素治疗通过刺激或阻断激素受体来阻止从原发部位扩散的任何肿瘤细胞的生长。
放化疗仍需运用以缩小癌症的范围，缩小其转移灶的大小，减轻疼痛及其他症状。患者患有不可治愈的癌症时，应制定事先指示。因为临终关怀治疗已经进步，越来越多的不可治愈的癌症患者能够在家中舒适地离世。适当地使用药物能缓解不可治愈的癌症患者的焦虑与疼痛。