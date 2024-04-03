孕产妇死亡和围产期死亡

孕产妇死亡即因妊娠或分娩并发症导致的孕妇死亡。围产期死亡即胎儿或新生儿在分娩前后死亡。
孕产妇死亡
孕产妇死亡是指因妊娠或分娩并发症导致的死亡。
在美国，2020 年每 10 万次分娩中有约 24 名妇女死亡。美国的孕产妇死亡率高于欧洲国家。
然而，孕产妇死亡人数最多的是低资源国家。撒哈拉以南非洲（包括尼日利亚）和南亚（包括印度）的孕产妇死亡率最高。
孕产妇死亡数是指因怀孕相关问题而死亡、以及在怀孕期间或分娩后不久死亡的妇女人数。
孕产妇死亡率是每 100,000 例活产（活产婴儿）中的孕产妇死亡人数。
在世界范围内，孕产妇死亡率因种族和族裔而有很大差异。在美国，2021 年的死亡率如下
非西班牙裔黑人女性中每 10 万次分娩中约有 70 人死亡
西班牙裔女性中每 10 万次分娩中约有 28 人死亡
非西班牙裔白人女性中每 10 万次分娩中几乎有 27 人死亡
在巴西，非洲裔女性的孕产妇死亡率是白人女性的约 5 倍。在英国，黑人女性的孕产妇死亡率比白人女性高 5 倍以上。
在世界范围内，孕产妇死亡可能发生于：
分娩前：25%
分娩期间和分娩后不久：25%
分娩后一段时间：大约 30%
分娩后超过 42 天但少于 1 年：大约 20%
孕妇死亡的最常见的原因是
出血，占死亡的四分之一以上
高血压，包括先兆子痫（怀孕期间出现的一种高血压）
异位妊娠（宫外孕）——即不在子宫正常位置的妊娠
脓毒症（对感染的严重全身反应）
女性在怀孕前患有的疾病（如肥胖或感染性疾病，包括人类免疫缺陷病毒 [HIV] 感染）
导致孕妇死亡的健康问题包括
当孕妇有问题时没能及时就医
缺乏前往医疗机构的交通工具
没能及时在医疗机构接受护理
孕产妇死亡中约有 4/5 是可以预防的。
围产期死亡
围产期死亡是指胎儿和新生儿在分娩前后死亡。在美国，2021 年围产期死亡率为每 1000 例活产中有 5.5 例围产期死亡。
按女性种族和族裔统计的围产期死亡率大致如下
非西班牙裔白人女性中约 5 例
非西班牙裔黑人女性中约 9 例
西班牙裔女性中约 5 例
围产期死亡的原因包括死产和新生儿死亡。死产的病因可能与胎儿、孕妇或胎盘有关。
新生儿期定义为出生后的头 28 天。大多数新生儿死亡 (75%) 发生在出生后 7 天内（参见世界卫生组织：新生儿死亡率）。2019 年，全球新生儿死亡的主要原因是早产、分娩相关并发症（出生时窒息或出生时无呼吸）、感染和出生缺陷。