孕产妇死亡和围产期死亡

孕产妇死亡是指因妊娠或分娩并发症导致的死亡。

在美国，2020 年每 10 万次分娩中有约 24 名妇女死亡。美国的孕产妇死亡率高于欧洲国家。

然而，孕产妇死亡人数最多的是低资源国家。撒哈拉以南非洲（包括尼日利亚）和南亚（包括印度）的孕产妇死亡率最高。

孕产妇死亡数是指因怀孕相关问题而死亡、以及在怀孕期间或分娩后不久死亡的妇女人数。

孕产妇死亡率是每 100,000 例活产（活产婴儿）中的孕产妇死亡人数。

在世界范围内，孕产妇死亡率因种族和族裔而有很大差异。在美国，2021 年的死亡率如下

非西班牙裔黑人女性中每 10 万次分娩中约有 70 人死亡

西班牙裔女性中每 10 万次分娩中约有 28 人死亡

非西班牙裔白人女性中每 10 万次分娩中几乎有 27 人死亡

在巴西，非洲裔女性的孕产妇死亡率是白人女性的约 5 倍。在英国，黑人女性的孕产妇死亡率比白人女性高 5 倍以上。

在世界范围内，孕产妇死亡可能发生于：

分娩前：25%

分娩期间和分娩后不久：25%

分娩后一段时间：大约 30%

分娩后超过 42 天但少于 1 年：大约 20%

孕妇死亡的最常见的原因是

出血，占死亡的四分之一以上

高血压，包括先兆子痫（怀孕期间出现的一种高血压）

人工流产或自然流产

异位妊娠（宫外孕）——即不在子宫正常位置的妊娠

脓毒症（对感染的严重全身反应）

分娩并发症

肺栓塞

女性在怀孕前患有的疾病（如肥胖或感染性疾病，包括人类免疫缺陷病毒 [HIV] 感染）

导致孕妇死亡的健康问题包括

当孕妇有问题时没能及时就医

缺乏前往医疗机构的交通工具

没能及时在医疗机构接受护理

孕产妇死亡中约有 4/5 是可以预防的。