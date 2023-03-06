滴虫性阴道炎是由阴道毛滴虫原虫引起的阴道感染。
滴虫性阴道炎通常通过性传播。
它会导致绿色或黄色的分泌物，数量可能很多，有鱼腥味，并伴有瘙痒或刺激。
如果症状表明有阴道感染，医生会检查阴道和/或子宫颈分泌物样本，并检查是否因感染性微生物引发感染。
性生活时始终使用避孕套能预防这一感染。
使用甲硝唑或替硝唑治疗。
（也请参见阴道感染概述。）
原虫是一种寄生虫。阴道毛滴虫可以在一进入阴道就引起症状，也可进入阴道或子宫颈（子宫下部与阴道连接的部分）上数周或数月后不引起任何症状。膀胱也可受到累及。对于男性，滴虫通常不会引发症状，可能留在泌尿道几天或几周而不会引起症状。因此，女性和男性可能不知道他们对性伴侣造成感染。
滴虫性阴道炎的病因
滴虫性阴道炎的症状
滴虫性阴道炎的诊断
医师的评估
对白带和/或子宫颈分泌物样本的检查
如果女孩或女性出现白带异常，并且持续多天，或出现其他阴道症状，应该就诊。
医生根据症状判断滴虫性阴道炎，例如分泌物为绿色或黄色泡沫。然后询问关于白带、其他症状和可能病因（例如性传播感染）的问题。
为了确诊，医生要进行盆腔检查。做阴道检查时，医生用棉签取白带样本。然后在显微镜下对样本进行检查。通过该检查提供的信息，医生通常可以确定引发症状的病因。
通常，医生还会用棉签从子宫颈上取一些分泌物样本，检查是否患有其他性传播感染。
如果儿童患有滴虫性阴道炎，医生应进行评估，以确定是否存在性虐待。
滴虫性阴道炎的治疗
甲硝唑或替硝唑
滴虫性阴道炎患者应口服甲硝唑。性伴侣需要同时治疗。另一种治疗方法是口服替硝唑。
在性交过程中，在感染被治愈前都应该使用避孕套，以防止感染传播。
滴虫性阴道炎的预防
发生口交、肛交或生殖器性交时始终正确使用避孕套有助于防止这种感染的传播。然而，阴道毛滴虫原虫可以感染没有避孕套覆盖的区域。所以避孕套不能完全保护人们免受感染。
以下一般措施也可以帮助预防滴虫性阴道炎：
实行更安全的性行为（限制性伴侣的数量，没有高风险性伴侣 [性伴侣很多或没有进行较安全性行为的人]）或实行一夫一妻制或禁欲来降低性传播感染的风险
及时诊断和治疗感染（防止传染给其他人）
确定哪些人与感染者发生过性接触，然后对这些人给出忠告或提供治疗