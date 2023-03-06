生殖器毛滴虫感染（滴虫病）几乎一直是通过性传播。女性通过和男性或者女性发生性关系染病。而男性仅通过和女性发生性关系后染病。许多患有此感染的患者同时还患有淋病或其他性传播感染。

因为阴道毛滴虫能够在女性体内无症状的存活很长时间。

滴虫病可发生在儿童身上。如果有，原因可能是性虐待。