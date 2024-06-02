致心律失常性右心室心肌病

心电图

有时需要进行信号平均心电图

心脏成像（例如超声心动图、心脏磁共振成像、右心室血管造影）

有时进行右心室活检

基因检测

一级亲属筛查

在没有晚期右心室收缩功能障碍的情况下，诊断致心律失常性右心室心肌病很困难，导致对该疾病的历史性认识不足。对于出现心悸、心源性晕厥、有记录的室性快速性心律失常，或者在无临床明显结构性心脏病的情况下因不明原因心脏停搏复苏的患者，尤其是年轻患者，应怀疑致心律失常性右室心肌病（ARVC）。

当认识到患者的室性心律失常起源于右心室时，通常首先怀疑ARVC的诊断，通常由具有上额平面轴的左束支传导阻滞型QRS复合物指示（后者有助于将ARVC与更良性的特发性右心室流出道室性心动过速区分开来，后者通常具有下额平面QRS轴）。

对疑似致心律失常性心肌病患者的初步评估包括病史、家族史、心电图、二维超声心动图和心脏MRI。如果没有发现自发性室性心律失常，可能需要进行运动测试、流动心电图监测和/或电生理测试。如果诊断仍有疑问，其他检查可能包括信号平均心电图、电生理检查和右心室心内膜心肌活检（1）。右心室血管造影不是常规检查，但如果做的话，可以发现特征性的结构异常，也可以进行右心室的活检；但是，活检结果往往是非特异性的，很少进行活检。

因为没有单一的测试是诊断性的，国际工作组提出了主要和次要诊断标准（2)。标准包括

右心室疾病的影像学证据

右心室活检显示肌细胞被纤维组织、脂肪组织或两者替代

心电图复极变化，包括右心前区T波倒置

心电图去极化改变包括右心前区 epsilon 波

显示晚期电位的信号平均心电图

记录显示，源自右心室的室性心律失常

ARVC或猝死的家族史

鉴定与 ARVC 相关的基因突变

鉴别诊断中需要考虑的关键因素是 心脏结节病， 运动员的心脏， 心肌炎，以及特发性右心室流出道室性心动过速。

基因检测通常在怀疑患有 ARVC 的患者中进行检测。在符合工作队标准的情况下，测试的收益率约为50% (3)。

患者的一级家庭成员有很大的患病风险。从10至12岁开始，此后每隔1至3年，应进行临床评估（即检测提示心律失常的症状）、心电图、流动心电图监测和超声心动图。如果指示病例发现突变，则进行基因检测。然后，没有指数突变的家庭成员就不用再进行后续调查了。