Lamin A/C 心肌病（心肌层病变）

Lamin A/C心肌病是引起扩张型心肌病、各种心律失常、传导障碍和增加猝死风险的遗传性疾病。诊断包括心电图、心脏成像和基因检测。治疗通常是植入式心律转复除颤器 (ICD)、抗心律失常药物和心力衰竭的标准措施。

(参见致心律失常性心肌病概述 和 心律失常概述。）

层析蛋白A和层析蛋白C是细胞核内的结构丝蛋白，由基因LMNA编码。该基因的突变产生了一组被称为层状细胞病的疾病。许多层状细胞病会导致严重的、通常是 扩张型心肌病 ，其特点是病情迅速发展，出现房性心动过速、房室（AV）阻滞、室性心动过速和猝死。Lamin A/C心肌病约占遗传性扩张型心肌病的 5% 到 10%(1)。

大多数心肌病具有高渗透性的常染色体显性遗传；因此，患者家属也常受到影响。

一些 核纤层蛋白A基因（LMNA） 突变与其他疾病有关，包括某些肌肉营养不良症（例如， 埃-德型肌营养不良)、周围神经病变、早衰和代谢异常，包括 胰岛素 抵抗、高甘油三酯血症和脂肪代谢异常）。

参考文献 1.Rosario KF, Karra R, Amos K, et al: LMNA Cardiomyopathy: Important Considerations for the Heart Failure Clinician. J Card Fail 29(12):1657–1666, 2023.doi:10.1016/j.cardfail.2023.08.016

核纤层蛋白A/C 心肌病的症状和体征 患者通常首先表现为心脏传导阻滞和/或心律失常症状，包括心悸、晕厥或心脏骤停。 发病年龄通常小于40岁心力衰竭表现（例如，劳力性呼吸困难、疲劳、周围水肿）通常会较晚出席呐，但发生时间不确定。 相当多的患者也有骨骼肌症状（例如虚弱），这甚至可能先于心脏表现。

核层蛋白A/C心肌病的诊断 心电图

心脏成像（如超声心动图、心脏MRI）

基因检测

一级亲属的筛查 如果年轻患者出现心悸、晕厥或不明原因的心脏骤停后复苏，则应怀疑该诊断，尤其是当他们还患有早发性传导系统疾病、室上性或室性心律失常、骨骼肌无力、周围神经病变和/或有心律失常和/或心力衰竭家族史时。 患者应进行心电图、动态心律监测和心脏成像，通常为超声心动图和/或心脏MRI。 如果检测到传导障碍、快速性心律失常和/或心肌病，则需进行基因检测。在特发性扩张型心肌病患者的普通人群中，基因检测的结果从5%上升到10%，在AV传导障碍和有心肌病家族史的患者中，基因测试的结果约为三分之一 (1)。 如上所述，患者的一级亲属患病风险较大。因此他们最开始应该进行临床评估（即检测心律失常、肌肉无力和/或心力衰竭的症状）、心电图、动态心电图监测和超声心动图检查，之后每 1 至 3 年进行一次。如果指示病例发现突变，则进行基因检测。非该突变携带者的家庭成员不需要进行持续的检测。 诊断参考文献 1.van Tintelen JP, Hofstra RM, Katerberg H, et al: High yield of LMNA mutations in patients with dilated cardiomyopathy and/or conduction disease referred to cardiogenetics outpatient clinics. Am Heart J 154(6):1130–1139, 2007.doi:10.1016/j.ahj.2007.07.038