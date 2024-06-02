Lamin A/C 心肌病（心肌层病变）

Lamin A/C心肌病是引起扩张型心肌病、各种心律失常、传导障碍和增加猝死风险的遗传性疾病。诊断包括心电图、心脏成像和基因检测。治疗通常是植入式心律转复除颤器 (ICD)、抗心律失常药物和心力衰竭的标准措施。
(参见致心律失常性心肌病概述 和 心律失常概述。）
层析蛋白A和层析蛋白C是细胞核内的结构丝蛋白，由基因LMNA编码。该基因的突变产生了一组被称为层状细胞病的疾病。许多层状细胞病会导致严重的、通常是 扩张型心肌病 ，其特点是病情迅速发展，出现房性心动过速、房室（AV）阻滞、室性心动过速和猝死。Lamin A/C心肌病约占遗传性扩张型心肌病的 5% 到 10%(1)。
大多数心肌病具有高渗透性的常染色体显性遗传；因此，患者家属也常受到影响。
一些 核纤层蛋白A基因（LMNA） 突变与其他疾病有关，包括某些肌肉营养不良症（例如， 埃-德型肌营养不良)、周围神经病变、早衰和代谢异常，包括 胰岛素 抵抗、高甘油三酯血症和脂肪代谢异常）。
参考文献
1.Rosario KF, Karra R, Amos K, et al: LMNA Cardiomyopathy: Important Considerations for the Heart Failure Clinician. J Card Fail 29(12):1657–1666, 2023.doi:10.1016/j.cardfail.2023.08.016
核纤层蛋白A/C 心肌病的症状和体征
患者通常首先表现为心脏传导阻滞和/或心律失常症状，包括心悸、晕厥或心脏骤停。
发病年龄通常小于40岁心力衰竭表现（例如，劳力性呼吸困难、疲劳、周围水肿）通常会较晚出席呐，但发生时间不确定。
相当多的患者也有骨骼肌症状（例如虚弱），这甚至可能先于心脏表现。
核层蛋白A/C心肌病的诊断
心电图
心脏成像（如超声心动图、心脏MRI）
基因检测
一级亲属的筛查
如果年轻患者出现心悸、晕厥或不明原因的心脏骤停后复苏，则应怀疑该诊断，尤其是当他们还患有早发性传导系统疾病、室上性或室性心律失常、骨骼肌无力、周围神经病变和/或有心律失常和/或心力衰竭家族史时。
患者应进行心电图、动态心律监测和心脏成像，通常为超声心动图和/或心脏MRI。
如果检测到传导障碍、快速性心律失常和/或心肌病，则需进行基因检测。在特发性扩张型心肌病患者的普通人群中，基因检测的结果从5%上升到10%，在AV传导障碍和有心肌病家族史的患者中，基因测试的结果约为三分之一 (1)。
如上所述，患者的一级亲属患病风险较大。因此他们最开始应该进行临床评估（即检测心律失常、肌肉无力和/或心力衰竭的症状）、心电图、动态心电图监测和超声心动图检查，之后每 1 至 3 年进行一次。如果指示病例发现突变，则进行基因检测。非该突变携带者的家庭成员不需要进行持续的检测。
诊断参考文献
1.van Tintelen JP, Hofstra RM, Katerberg H, et al: High yield of LMNA mutations in patients with dilated cardiomyopathy and/or conduction disease referred to cardiogenetics outpatient clinics. Am Heart J 154(6):1130–1139, 2007.doi:10.1016/j.ahj.2007.07.038
核层蛋白A/C心肌病的治疗
适度的体力活动
通常是植入式心律转复除颤器 (ICD)
有时抗心律失常药物治疗
必要时进行心力衰竭治疗（包括移植）
治疗重点是预防猝死和症状性室性快速性心律失常。
患者应避免运动，因为这些活动可能会加速心肌病的进展，并可能导致危及生命的心律失常。
首次发生危及生命的心律失常的 5 年风险约为 4% 至 50%，具体取决于性别、非错义 LMNA 突变、房室传导阻滞（一度或更高程度）、非持续性室性心动过速和左心室射血分数。对于尚未出现危及生命的心律失常的患者，可以使用在线风险计算器（1）。
由于猝死的风险很高，层粘连型a/C心肌病患者通常在病程中比扩张型心肌病患者更早植入ICD（见表 植入式心律转复除颤器的适应症)。 目前已确定的 ICD 使用指征包括以下患者（2）
扩张型心肌病加左心室射血分数 < 35％
持续性室性心动过速或心室颤动
心脏骤停复苏
对于患有层蛋白 A/C 型心肌病且患有以下情况的患者，放置 ICD 也可能有帮助（IIa 类建议）：（2）
不明原因的晕厥
独立 永久性起搏器的指征
≥ 2 个其他猝死风险因素（左心室射血分数介于 35% 至 44% 之间、男性、非持续性室性心动过速）
大多数患者应使用β受体阻滞剂，但可能会增加房室传导阻滞的可能性。
使用III类药物，特别是索他洛尔或胺碘酮进行抗心律失常药物治疗，可以减少症状性室性快速心律失常，但不能替代ICD。然而，尽管有足够的β受体阻滞剂治疗，但这些药物可能会使那些频繁适当ICD出院的患者受益。
根据需要使用 扩张型心肌病的治疗 措施。
治疗参考文献
1.Wahbi K, Ben Yaou R, Gandjbakhch E, et al: Development and Validation of a New Risk Prediction Score for Life-Threatening Ventricular Tachyarrhythmias in Laminopathies. Circulation 140(4):293–302, 2019.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.039410
2.Towbin, JA, McKenna WJ, Abrams DJ, et al: 2019 HRS expert consensus statement on evaluation, risk stratification, and management of arrhythmogenic cardiomyopathy.Heart Rhythm 16:e301–e372, 2019.doi: 10.1016/j.hrthm.2019.05.007
关键点
Lamin A/C心肌病是一种遗传性疾病，会导致快速心律失常、心脏传导阻滞和心力衰竭。
部分基因突变也会影响骨骼肌。
基于临床表现和心电图因素、心脏成像和基因检测进行诊断。
一级家庭成员有很大的患病风险，需要进行筛查。
通常需要植入式心律转复除颤器和β受体阻滞剂进行治疗。