婴幼儿心肺复苏（CPR）

尽管实施有效的心肺复苏（CPR），院外婴幼儿心跳骤停的死亡率达到90%。婴儿和儿童住院期间心脏骤停的死亡率约65％。单纯呼吸骤停死亡率20～25%。神经系统常严重受累。

婴儿和儿童的儿科复苏方案是不同的。婴儿指南适用于那些 < 1 岁，儿童协议适用于从 1 岁到体重 55 公斤或出现青春期迹象（定义为女性出现乳房和男性腋毛）。成人复苏方案 适用于青春期后或体重超过55公斤的儿童。 大约 50% 到 65% 需要 CPR 的儿童是 < 1年;其中，大多数是 < 6个月。

新生儿复苏 在围产期立即使用的药物将在别处讨论。约6％的新生儿在出生时就需要复苏；在出生体重 < 1500克的新生儿中该比例有所上升。

儿童心肺复苏预后报告应参考标准预后指南，如修订版匹兹堡预后分类评分能反映大脑和总体的表现（见表 儿童脑功能分类量表）。

表格 儿童大脑功能分类评价表* 表格

遵循美国心脏协会（American Heart association）的心肺复苏（CPR）标准和指南（见表“适用于医疗保健者的儿童和婴儿心肺复苏技术”）。关于可疑心脏骤停婴幼儿晕倒的诊治流程, 见图小儿心脏综合急诊护理。

表格 医疗工作人员所需的儿童和婴儿心肺复苏术 表格

开始心肺复苏后，应对患者进行除颤并识别潜在心律。

小儿综合急诊心脏监护 *如果受过训练的人员数量足够多，则应同时进行患者评估、CPR和激活应急反应系统。 基于美国心脏协会的急救心脏救护综合流程。