高质量的心肺复苏术

可电击心律的快速除颤 (心室颤动 [VF] 或 室性心动过速 [VT])

对于不可电击的心律,早期给予肾上腺素

可能的话对原发病因进行治疗

复苏后治疗

快速干预是根本。

(参见 the 2020 American Heart Association [AHA] guidelines for CPR and emergency cardiovascular care and 2022 AHA Interim Guidance to Health Care Providers for Basic and Advanced Cardiac Life Support in Adults, Children, and Neonates With Suspected or Confirmed COVID-19.)

心肺复苏(CPR) 是应对心跳骤停做出的有序并连续的一项措施。迅速进行无间断的胸外按压(快速用力按压)并对有室颤或室速患者(成人较为普遍)尽早除颤是实现自发循环(ROSC)成功的关键。根据最近的数据,2020 年 AHA 心脏骤停治疗指南还建议对具有不可电击节律的患者应快速给予首剂肾上腺素。

对儿童而言,窒息是心跳骤停的常见原因,表现为典型的缓慢型心律失常,随后发生心脏停搏。 然而,15%-20%的儿童可表现为室速或室颤(特别是心跳骤停前无呼吸系统症状者),应进行快速除颤。 > 12岁儿童以室颤作为初始节律的比例有所增加。

在立即开始高质量、不间断的胸外按压、除颤和初始肾上腺素治疗后,必须及时治疗主要原因。如果不存在可治疗的情况,则治疗取决于心律。对于难治性室颤或无脉性室性心动过速患者,每2分钟进行一次除颤,每3-5分钟给予一次肾上腺素;也可以给予胺碘酮或利多卡因。对于不可电击的节律,早期使用肾上腺素可提高神经系统完整生存率(1, 2)。应根据需要给予静脉输液(如1L 0.9%生理盐水、全血或用于失血的组合),以优化容量状态。如果静脉输液反应不充分,临床医生可能会给予一种或多种抗利尿激素药物(例如去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、血管加压素)。然而,没有确凿的证据表明心脏骤停期间使用血管升压药可以改善自主循环的恢复或神经功能完整的存活率。

脉搏恢复后,复苏后护理的重点是确定和治疗病因、稳定和预防再搏,以及优化神经系统结果。除了病因治疗外,复苏后护理可能包括优化ST段抬高(STEMI)患者的氧合和通气以及快速冠状动脉造影的方法。2020年美国心脏协会指南建议,对于没有STEMI的患者,也应考虑延迟冠状动脉造影。目前的建议是有针对性的温度管理,以治疗常温<37.5°C,尽管AHA 2020指南仍然建议更低的温度范围。目前正在进行研究,以确定通过控制低温(32°C至34°C)进行有针对性的温度管理是否有利于特定的心脏骤停幸存者(3)。